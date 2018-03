Le complexe Excentris vendu au Collège Salette

C’est la fin d’une époque pour le complexe Excentris du boulevard Saint-Laurent, longtemps cinéma de pointe avec trois salles de projection, fondé par le magnat des nouvelles technologies Daniel Langlois, en 1999, et qui fit longtemps les beaux jours des cinéphiles montréalais.

Le Collège Salette, voué à la communication graphique, centré sur Sherbrooke Est, l’a acquis par décision de justice de faillite à la Cour supérieure le 27 février dernier pour la somme minime de 1,6 million. Le syndic Raymond Chabot était responsable de la vente. Le collège a acquis les aires du rez-de-chaussée, une transaction enregistrée au registre foncier du cadastre du Québec, assortie du délai légal habituel de 60 jours.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), sur prêt garanti de 4 millions en 2009, était créancière prioritaire de l’établissement et assurait l’entretien des lieux, le chauffage, l’assurance, etc. depuis sa fermeture fin novembre 2015.

Le Centre du cinéma Parallèle l’administrait depuis 2009, mais la faillite de l’établissement avait été déclarée le 5 mai 2016. La SODEC ne reverra pas la couleur d’une grande partie de son investissement. D’autres créanciers plus minoritaires, comme la Caisse d’économie solidaire Desjardins, non plus. La valeur d’Excentris avait beaucoup baissé, passant de 6,3 millions en 2011 à une estimation qui varie entre 1,5 et 2 millions en 2017. Sa cote descendait toujours.

Le président du Collège Salette, Karim Khenissi, expliquait jeudi au Devoir qu’il reste à demander le permis, à faire des travaux, et que le lieu d’enseignement ne devrait pas ouvrir avant décembre 2018.

« On a racheté pour en faire deux choses, dit-il : d’abord déménager le collège, devenu trop petit, où on ne pouvait former les jeunes de façon aussi efficace que possible. On y prépare par ailleurs l’ouverture d’une filiale montréalaise de l’école française ESMA (École supérieure des métiers artistiques), spécialisée en cinéma d’animation et effets visuels, pour former des gens dans un métier où il y a un manque de main-d’œuvre. Tout se fera à l’intérieur du cadre du Collège Salette, qui pourra ainsi beaucoup augmenter ses activités et répondre à une demande de formation. »

Il prévoit de garder une salle pour les conférences, d’en modifier une autre pour y installer des studios et de créer une aire d’enseignement dans la troisième. « On espère entre 400 et 600 étudiants à terme, ce qui permettra aussi de faire revivre le quartier en le redynamisant. »

Karim Khenissi estime que le Collège Salette a pu acquérir le bâtiment parce qu’il était vacant depuis deux ans et que le dossier traînait. « Notre offre a été jugée la plus pertinente. Il n’y aura plus de projections publiques de films, mais pour nos étudiants, oui. Le plus important, c’est que nous conservons une vocation culturelle à l’établissement fondé par Daniel Langlois, qui désirait y promouvoir des images numériques. ESMA utilise les types de logiciels qu’il avait créés chez Softimage. Ce lieu emblématique, nous en sommes les meilleurs porteurs d’espoir. »

Rappelons que de précédents acquéreurs souhaitant lui conserver sa vocation cinématographique n’avaient pu mettre la main sur Excentris pour des raisons en grande partie financières. La chaîne de cinémas française MK2, — qui a depuis tourné ses flûtes vers le complexe Quartier latin, au grand dam de l’actuel locataire, Cineplex Odeon qui réclame l’arbitrage — fut longtemps intéressée par ce temple high-tech avec intention de lui adjoindre de nouvelles salles. Son offre était bien en deçà de celle de l’actuel acheteur, entend-on.

Ezio Carosielli, le propriétaire du théâtre Rialto, déclarait en novembre dernier être en discussion pour l’achat de l’immeuble : « Un processus complexe qui requiert l’intervention de plusieurs parties », disait-il. En perte de vitesse, le bel éléphant blanc changera donc bel et bien de vocation, en laissant les cinéphiles à leurs souvenirs. La direction de la SODEC ne voulait pas commenter jeudi la nouvelle.