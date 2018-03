Québec allonge des millions pour l’OSM et BAnQ

Gilles Racette - Abonné 21 mars 2018 05 h 57

C'est absolument incroyable

Il y a de ça juste quelques années,notre bon gouvernement du Liberal Party nous avait dit que notre société était complètement fauchée et qu'il fallait désormais se mettre au régime et se serrer la ceinture,et on ne nous à pas ménagés, mais là, alors que nous sommes à moins d'un an des élections, nous sommes déjà en surplus! n'est ce pas absolument incroyable comment tout ça à porté fruit! on donne de l'argent a tout le monde, même à ceux qui n'en demandent pas, si ça continue, on va même permettre à nos vieux de prendre deux douches par semaine, je n'en reviens tout simplement pas.....