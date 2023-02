Centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales : un levier d’innovation pour les PME

Un service à valeur ajoutée

Un levier de transformation numérique

Envie d’entreprendre une transformation numérique ?



Pour information : reseaucctt.ca Il suffit de soumetttre sa candidature en remplissant un formulaire en ligne sur le site monsuccesnumerique.ca . Un conseiller du Réseau des CCTT entrera par la suite en contact téléphonique avec l’entrepreneur, et ce, dans un délai maximum de 48 heures.

La mission première des CCTT est d’outiller les entrepreneurs québécois pour le succès dans le but de favoriser le développement économique régional. Son vaste réseau compte 59 centres de recherche se spécialisant dans différents secteurs d’activité – comme la santé, l’éducation, l’agriculture, l’aérospatiale, le tourisme, la foresterie, le développement durable ou l’intelligence artificielle – et chacun est directement lié à une institution collégiale de sa région, qu’il s’agisse d’un cégep ou d’un collège privé.Ces centres desservent les PME en leur fournissant des services de recherche et de développement, du soutien technique, ainsi que de la formation. « Nous voulons susciter et soutenir l’innovation en accompagnant les organisations et les entreprises d’ici dans le développement de nouveaux produits, de nouveaux procédés ou dans l’intégration de nouveaux processus, explique Marie Gagné, présidente-directrice générale du Réseau des CCTT. Le transfert technologique et la recherche appliquée les rendent plus productives et plus compétitives face aux défis liés à la main-d’œuvre et aux nouvelles réalités environnementales du monde d’aujourd’hui. »Le Réseau des CCTT compte pas moins de 2 400 experts, qui desservent 6 000 clients et participent à la réalisation de 11 000 projets annuellement. En tout, cela représente environ 195 millions de dollars d’investissements annuels qui génèrent plus de 2,5 milliards de dollars en retombées économiques. « Nous désirons répondre à de grands défis sociétaux et arrimer nos programmes aux priorités nationales du gouvernement en matière d’innovation sociale et de transformation numérique, poursuit Marie Gagné. Pour y parvenir, nous avons entre autres choisi de constituer des escouades spécialisées dans les domaines de l’énergie, de l’agroalimentaire, de la foresterie et plus particulièrement du numérique. Quatorze CCTT sont réunis au sein de cette dernière escouade pour former une importante force de frappe qui est à même d’intervenir sur de nombreux aspects du virage numérique, tels que l’intelligence artificielle, le développement d’algorithmes et la robotisation. »Le Réseau des CCTT agit également en tant que partenaire de projets novateurs comme l’initiative Mon succès numérique, propulsée par l’Offensive de transformation numérique du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. Ce programme d’accélération, qui est doté d’une enveloppe budgétaire de 11,5 millions de dollars, accompagnera un total de 600 entreprises québécoises sur une période de trois ans. « Nous aidons les PME souhaitant se développer dans ce domaine à réaliser un premier projet de transformation numérique, souligne Marie Gagné. Notre objectif est de travailler de près avec l’entreprise et de lui donner les acquis qui lui permettront de réaliser un deuxième projet de plus grande envergure. Il peut s’agir du développement d’une solution mobile et tablette, de l’implantation d’un tableau de bord, de la réalisation d’un diagnostic, du développement d’un concept préliminaire. La numérisation, ne l’oublions pas, est un processus continu si l’on désire demeurer à l’avant-garde de son marché. »À l’heure actuelle, le Réseau recrute activement des entreprises dans le cadre de ce programme. « Après six mois d’activités, une centaine d’entreprises ont déjà démarré des projets, précise la présidente-directrice générale. Nos conseillers sur le terrain travaillent avec les organismes de développement économique dans le but d’identifier les sociétés et les projets d’intérêt, mais il y a encore de la place, alors nous invitons les PME à communiquer avec nous directement. Nous misons sur le contact humain et les échanges de vive voix, car ils permettent de mieux comprendre les besoins de l’entreprise et de bien identifier le CCTT à même de l’accompagner dans la réussite de son projet. »Notre raison d’être : maximiser l’impact de l’expertise collective et individuelle des CCTT en innovation et en recherche appliquée dans le développement socio-économique du Québec et du Canada. À la fois par un transfert accru dans des milieux preneurs de procédés, de pratiques, de processus et de produits plus innovants, mais aussi par la contribution au développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et innovante.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.