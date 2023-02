Tourisme d’affaires : tous les chemins mènent au Centre-du-Québec

Une destination qui offre de la flexibilité pour conjuguer travail et plaisir

Une ressource à connaître

Victoriaville, le secret bien gardé

Drummondville, au cœur de l’action

Stratégiquement situé à 90 minutes de Montréal et à 60 minutes de la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec allie la capacité d’accueil de pôles urbains tels que Drummondville et Victoriaville au potentiel récréatif de ses centres de villégiature en milieu champêtre. C’est ce qui fait en sorte que cette région touristique est en mesure d’accueillir des événements de toutes tailles, du congrès d’envergure jusqu’au lac-à-l’épaule en passant par un atelier de réflexion stratégique en petit comité.S’inspirant des plus récentes tendances en matière de voyage hybride (blended travel), les experts de Tourisme Centre-du-Québec répondent aux besoins changeants d’une clientèle d’affaires souhaitant intégrer une dimension loisirs à leurs activités professionnelles. Leur approche : faire en sorte que les participants à un événement corporatif puissent joindre l’utile à l’agréable grâce à une offre variée d’activités de nature sportive, culturelle ou gastronomique à découvrir dans le contexte de l’événement ou dans le cadre d’une prolongation de séjour à titre personnel.Capitale de la canneberge, pays de l’érable et vaste terrain de jeu pour les amateurs de plein air, le Centre-du-Québec se distingue par l’étonnante diversité de ses paysages et la richesse de son terroir. Il est possible d’y pratiquer toute l’année durant une pléiade d’activités culturelles et sportives, et les visiteurs peuvent se lancer à la découverte des saveurs locales qui font la réputation de la région en faisant la tournée des producteurs agricoles, des microbrasseries, des distilleries, des vignobles et des restaurants, qui se distinguent par leur convivialité. Et on ne peut passer sous silence la quête des origines de l’authentique poutine en fréquentant les établissements de la région, qui sont spécialisés en la matière.En matière d’événements, la recette du succès n’est pas toujours simple, et les ingrédients de la réussite sont multiples. C’est pourquoi Tourisme Centre-du-Québec met à la disposition des organisateurs une ressource pour les conseiller et les accompagner dans la réalisation d’un séjour mémorable. Un simple coup de fil permet d’entrer en communication avec une conseillère qui recueillera toutes les informations nécessaires et proposera des solutions en adéquation avec les besoins exprimés. Ce service personnalisé est gratuit et fort apprécié, car l’équipe connaît bien la région, ses infrastructures d’accueil, ses attraits touristiques ainsi que les activités offertes par de nombreux partenaires privilégiés.Pour simplifier leurs démarches, les organisateurs d’événements sont invités à utiliser un formulaire en ligne via le site nosreunions.com pour faire parvenir une demande, laquelle sera analysée et acheminée aux partenaires concernés.« Malgré ses nombreux attraits, Victoriaville est encore méconnue ou mal connue, car elle offre nettement plus que sa situation géographique au cœur du Québec, explique Steeve Gagné, directeur du volet tourisme de la municipalité. En fait, c’est un secret bien gardé qui offre un rapport qualité-prix et un accueil exceptionnels. De plus, nos paysages uniques valent le détour, tout comme les sites qui offrent une vue imprenable sur le Piémont-des-Appalaches. » Un autre attrait de la municipalité en lien avec son territoire naturel : un leadership reconnu en développement durable, qui transparaît dans tous les événements corporatifs.« Le centre de conférence principal, Le Victorin Hôtel et Congrès, met à la disposition des organisateurs 15 salles à la fine pointe de la technologie totalisant 27 000 pieds carrés, précise Steeve Gagné. L’établissement à grande capacité peut accueillir jusqu’à 650 personnes en formule banquet et son restaurant, Le Laurier, est certifié “Terroir d’ici”. Le Quality Inn & Suites, pour sa part, offre une salle de conférence pouvant accueillir 115 personnes, un service de prêt-à-manger misant sur les saveurs locales, une piscine et un spa, de même que la location de vélos et de trottinettes électriques. Enfin, Le Sainte-Hélène Auberge & Spa Nordique offre une expérience nordique de qualité dans un cadre champêtre », conclut-il.Grâce à ses infrastructures adaptées et à son offre touristique accessible, Victoriaville a été la première municipalité du Québec à obtenir la certification « Destination pour tous » de l’organisme Kéroul, dans le contexte d’un projet pilote à grande portée. Dans les faits, cela signifie que Victoriaville s’avère une destination touristique inclusive, accessible aux personnes vivant avec des incapacités physiques ou cognitives ; celles-ci peuvent donc se loger et s’adonner à une foule d’activités dans un environnement sécuritaire, sans obstacle, et ce, dans un contexte respectueux et accueillant.Le chef favorise les achats à boucles courtes et il met de l’avant les viandes locales, les légumes de saison, les fromages et les alcools de la région.Dans cette microbrasserie de Ham-Nord, on peut déguster des bières savoureuses, élaborées à partir de variétés de houblon et d’orge cultivées sur place.On visite cette charmante agglomération pour découvrir la Fromagerie du Presbytère, bien connue pour son bleu primé. À déguster en formule vins et fromages sous les arbres, sur le parterre de l’établissement.Pendant la belle saison, une balade s’impose au jardin botanique du Parc Marie-Victorin. On peut aussi s’offrir une excursion de 11 kilomètres en canot kayak sur la rivière Nicolet Sud-Ouest. Difficile de faire mieux comme activité de consolidation d’équipe !« Notre municipalité redéfinit la notion d’accessibilité, puisque 80 % de la population du Québec peut s’y rendre en moins d’une heure de route, affirme la conseillère en développement touristique – tourisme d’affaires et sportif, Julie Verreault. Autre avantage : l’absence de cônes orange et d’embouteillages, de même que des stationnements gratuits. En outre, Drummondville est non seulement accessible en voiture, mais aussi en train depuis Québec et Montréal. »La municipalité dispose de plus de 750 chambres d’hôtel, d’un centre de foires, de deux centres de congrès et d’un total de 100 salles, dont certaines à très grande capacité. Citons notamment le Centrexpo Cogeco Drummondville, une infrastructure ultramoderne qui peut accueillir plus de 3 000 personnes dans sa salle principale de plus de 60 000 pieds carrés. « C’est l’endroit tout indiqué pour organiser une foire, un congrès, un banquet ou un spectacle, commente Julie Verreault. Les espaces modulables multifonctionnels font en sorte que le site puisse accueillir des événements à grand déploiement tout comme des réunions plus intimes. »À noter : les participants aux événements peuvent loger au Grand Times Hôtel, qui compte 140 chambres et qui est directement relié au Centrexpo Cogeco, ou dans l’un des trois hôtels à proximité offrant au total 300 chambres supplémentaires. Parmi ceux-ci, on compte l’Hôtel et Suites Le Dauphin, qui héberge un centre de congrès, 27 salles de réunion, une piscine et un centre de massothérapie, et qui offre un rapport qualité-prix exceptionnel.À quelques pas du Parc régional de la forêt Drummond, on trouve ici tout un choix d’activités de renforcement d’équipes : parcours d’hébertisme avec tyrolienne et ascension d’arbres centenaires en été, randonnées en vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), raquette, trottinette des neiges et glissade en hiver.Cette véritable institution, qui a plus de 50 ans d’histoire, accueille les visiteurs dans un décor de gare des années 1960. Avec ses chansonniers, son DJ et ses terrasses ouvertes tout l’été, c’est l’endroit idéal pour passer un bon moment.Installé dans les serres de Rose Drummond, que l’on aperçoit depuis l’autoroute 20, ce charmant café est un lieu tranquille où il fait bon relaxer – ou travailler en paix !Une oasis de calme pour se ressourcer et recevoir des soins, des massages et bien plus, et qui peut accueillir groupes et événements corporatifs.Tourisme Centre-du-Québec contribue au développement et à la promotion de l’industrie touristique sur le territoire tout en favorisant le succès des entreprises membres.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.