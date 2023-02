Tourisme corporatif : choisir Laval pour son offre éclectique

Une avenue à explorer : les vacances d’affaires

Des activités diversifiées, propices à la socialisation

Une offre d’hébergement renouvelée

Événement en vue ? À découvrir : un service d’accompagnement pour simplifier et accélérer l’organisation de rencontres. Tourisme Laval met à la disposition des organisateurs une escouade de « simplificateurs » et de « simplificatrices » ayant développé une expertise en tourisme d’affaires, qui les accompagnent de l’idéation à la clôture de l’événement. Parmi les services gratuits proposés par cette équipe expérimentée, on compte le repérage d’hébergements, de salles et de sites, l’obtention de soumissions et de cahiers de candidature, la coordination de visites et la sélection d’un menu d’activités répondant aux aspirations des clients. Ils peuvent en outre se charger de présenter la destination aux décideurs et accompagner les entreprises dans l’organisation d’un événement écoresponsable.



À l’heure du télétravail et des visioconférences, qui sont là pour de bon, les interactions en direct sont plus essentielles que jamais. Elles permettent non seulement de tisser des liens concrets avec collègues et employés, mais aussi de créer des connexions interpersonnelles ne cadrant pas nécessairement avec un ordre du jour. Car il ne faut pas sous-estimer la portée des échanges impromptus, essentiels pour faire vivre la culture d’entreprise.Comment recréer cette spontanéité ? Comment se rapprocher de ses employés, même s’ils ne passent qu’une ou deux journées par semaine au bureau, et pas toujours en fonction du même horaire que leurs collègues ? Les réunions d’affaires extra-muros s’avèrent une excellente solution, à la condition de les orchestrer en fonction des besoins des individus – et pas seulement des objectifs de l’entreprise. Dans une récente publication, What Companies Get Wrong About Talent Management, le Harvard Business Review rappelle que les organisations doivent revoir leur proposition de valeurs, tout particulièrement dans un contexte où l’attraction et la rétention de talents posent leur lot de défis. Cette offre doit faire en sorte que les employés puissent non seulement compter sur de bonnes conditions de travail, mais qu’ils puissent aussi trouver un sens à leur travail, forger des connexions inter- personnelles et, surtout, s’épanouir sur le long terme.Malgré le contexte inflationniste actuel, les séjours de motivation bien pensés et bien articulés constituent non seulement une dépense stratégique, mais aussi un investissement qui portera ses fruits dans le futur. Surtout si l’événement combine plages de travail intense, activités enlevantes propices à la consolidation d’équipe (teambuilding) et moments de détente sur mesure. C’est la clé du succès !Les Américains utilisent le mot-valise bleisure – contraction de business et leisure – pour décrire un phénomène qui gagne en popularité depuis quelques années, tout particulièrement auprès des millénariaux. L’idée consiste à bonifier un déplacement d’affaires en incitant les participants à prolonger leur séjour pour en profiter à leur guise. À l’heure où la technologie brouille les démarcations entre vie professionnelle et vie personnelle, ces moments de décrochage planifié, auxquels conjoint et famille peuvent être conviés, contribuent à abaisser le stress, à stimuler la créativité et à renforcer l’engagement envers l’entreprise.Outre sa situation géographique idéale à proximité des grands axes routiers, de Montréal et de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, Laval s’impose comme une destination à part entière en raison de l’étonnante diversité de son offre à la fois urbaine, culturelle et nature, qui est particulièrement propice aux rencontres et aux interactions sociales. Dans un rayon de quelques kilomètres à peine, il est possible de participer à une conférence dans un des 30 lieux de réunions et congrès, d’assister en groupe à une rencontre sportive à la Place Bell, de s’offrir une soirée concert à la salle André-Mathieu et de faire une virée de magasinage au CF Carrefour Laval. Les organisateurs d’événements peuvent aussi combler les amateurs de sensations fortes avec des activités de renforcement d’équipe déjantées, comme le surf intérieur, l’escalade, ou même une expérience de chute libre dans une soufflerie, qui sont entre autres offertes au Centropolis Laval. Rien de tel qu’une montée d’adrénaline pour stimuler les troupes !Voilà pour le côté givré. Mais la région de Laval se distingue également par son cadre naturel propice à la relaxation et aux activités de plein air. Au programme : canotage et planche à pagaie au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles pendant la belle saison – Laval est une île, ne l’oublions pas ! – ou activités et randonnées toute l’année durant au Centre de la nature. Et on n’oublie pas les soins et les forfaits spa, toujours appréciés.Enfin, on ne peut passer les bonnes tables lavalloises sous silence. Parmi celles-ci, notons la brasserie Chez Lionel et des tables réputées comme Le Mitoyen, Les Enfants Terribles, le Gatto Matto et le surprenant Boating Club. Pour des repas légers, citons le restaurant de cuisine végane LOV, le Café Ricardo et, pour les adeptes de bière locale, Les Insulaires Microbrasseurs. Les épicuriens pourront aussi apprécier les circuits agrotouristiques, qui leur permettront de découvrir les vins, fromages et produits de la région. Pendant la belle saison, ils peuvent même visiter des fermes et des vergers pour faire de l’autocueillette.Laval dispose d’un impressionnant portfolio hôtelier qui peut accueillir avec le même professionnalisme des congrès à grande échelle ou des réunions en petit comité. Parmi ceux-ci, citons le Grand Hôtel Times, le Château Royal, Le Palace ou encore le Sheraton Laval, qui a récemment fait l’objet d’une impressionnante transformation et qui a en fait été complètement repensé pour répondre aux nouvelles réalités du tourisme d’affaires. À découvrir : des aires communes accueillantes et baignées de lumière, un bar convivial et un concept de restauration inédit portant aux rencontres impromptues – même avec les gens du coin.Comme on peut le constater, en raison de son offre diversifiée et de son vaste menu d’expériences conviviales, classiques ou inédites, la région de Laval offre un large éventail de possibilités aux organisateurs d’événements corporatifs. Tout est en place pour planifier une rencontre de motivation sur mesure favorable aux échanges et aux rencontres inspirantes.En tant qu’association touristique régionale, Tourisme Laval assure le leadership sur le plan de l’accueil et de la promotion des attraits, contribue au développement de Laval comme destination et joue le rôle d’agent rassembleur auprès des membres et partenaires dans une perspective de développement durable.

