L’hiver autrement

Photo: Mathieu Dupuis, Dominic Boudreault (plein air pour tous)

En direct de la Scandinavie

La trottinette des neiges, pour s’éclater au grand air

La tête dans les étoiles

Une visite à l’ASTROLab, de jour comme de soir

Nuits blanches

Des expéditions au clair de lune

Explorer, apprendre, s’amuser

Des rallyes éducatifs en plein air

Technologie et activité physique

Go pour le géocaching !

Plein air pour tous ! Personnes à mobilité réduite

Pour rendre ses sentiers accessibles à tous, la Sépaq s’est dotée d’équipements de plein air adaptés pouvant être loués gratuitement. Il suffit de présenter sa Carte accompagnement loisir (CAL) et de s’informer au préalable de leur disponibilité.



Le fauteuil roulant Hippocampe, adapté à la neige (et aussi au sable et à la baignade) est offert dans les parcs nationaux d’Aiguebelle, des Îles-de-Boucherville, du Mont-Orford, d’Oka, de la Pointe-Taillon, de la Yamaska, ainsi qu’à la Station touristique Duchesnay.



Le Ski-Vel, un équipement sur skis sur lequel on peut installer le fauteuil roulant des visiteurs, permet l’accès aux sentiers de randonnée sur neige. Il est offert aux parcs nationaux du Bic, du Mont-Tremblant et d’Oka.



Le fauteuil roulant tout-terrain Trackz, adapté et léger, permet de profiter d’activités en plein air, et il est recommandé pour les personnes actives aptes à se déplacer sans assistance. Il est offert au parc national du Bic.



Enfants de 17 ans et moins

Bonne nouvelle pour les parents, peu importe leur budget : la location d’équipement, l’accès aux parcs et territoires, de même que de nombreuses activités sont gratuits pour les enfants.



Originaire des pays d’Europe du Nord, où elle est indissociable de la pêche sur glace, la trottinette des neiges gagne en popularité au Québec. Et pour cause ! Hybride entre le traîneau à chien et le ski de fond, c’est une activité enlevante pour jeunes et moins jeunes. Montée sur deux skis, cette luge nordique est munie de poignées et d’un banc sur lequel on peut asseoir un enfant ou poser un sac à dos un peu lourd. Celui ou celle qui « conduit » propulse la trottinette en fonction de ses capacités et de l’humeur du moment et pose ses pieds sur les skis pour profiter du plaisir de la descente. À essayer sur les sentiers de randonnée pédestre de neige durcie des parcs nationaux d’Oka, de la Jacques-Cartier, du Bic et d’Aiguebelle. Réservation nécessaire pour la location d’équipement (attention, l’inventaire est limité), qui est payante pour les adultes, mais gratuite pour les enfants de 17 ans et moins.L’Observatoire du Mont-Mégantic (OMM), dans le parc national du même nom, abrite le plus grand télescope de l’est de l’Amérique du Nord et le plus performant au Canada. Depuis 2007, la création de la Réserve internationale de ciel étoilé, dans le but de réduire la pollution lumineuse, préserve l’accès à ce spectacle inoubliable, aujourd’hui et pour les années à venir. Pendant la saison hivernale, les billets pour une visite de jour à l’ASTROLab, le centre d’activités au pied du mont Mégantic, donnent accès à l’exposition Du ciel étoilé à l’univers infini, qui permet de vivre l’évolution de notre conception de l’espace, et permettent de visionner le film haute définition Émergence : l’évolution cosmique, projeté sur un écran géant de 10 mètres. Cette incursion scientifique peut être complétée par un parcours en raquette. La location d’équipement est offerte sur place, au centre de découverte et de services du secteur de l’Observatoire (réservations au moins 24 heures à l’avance). Activité payante pour les adultes, gratuite pour les enfants, sur réservation.On peut aussi s’offrir une soirée d’astronomie d’une durée de deux heures à L’ASTROLab, qui inclut La quête des origines, une présentation sur le télescope spatial James-Webb, ainsi que le visionnement d’Émergence : l’évolution cosmique et, si le ciel est dégagé, l’observation des étoiles à l’œil nu et l’observation d’un objet céleste dans un des télescopes mis à la disposition des visiteurs. Le tout, complété par une balade aux flambeaux. Activité payante pour les adultes, gratuite pour les enfants, sur réservation.Pour faire tripper les jeunes (les grands aussi !), rien de tel qu’une expérience nocturne hivernale en pleine nature. Par temps clair, le ciel scintillant et les sentiers enneigés éclairés par la lune ont quelque chose de tout simplement magique. De plus, c’est une fois la nuit tombée qu’une bonne partie de la faune s’active, ce qui donne lieu à des rencontres inoubliables. Le 4 février et le 7 mars prochains, le parc national d’Oka offre justement l’expérience immersive Sous la lune au Calvaire, une randonnée guidée en raquettes sur un sentier historique qui permet aux participants de s’imprégner des sons de la vie nocturne. Le 5 février et le 7 mars, la Station touristique Duchesnay, près de Québec, propose la totale une fois la nuit tombée, soit une balade de ski de fond au clair de lune incluant un arrêt à mi-chemin au refuge La Bicoque, où feu de camp, flambeaux et chocolat chaud attendent les parti­cipants. Le 5 février et le 4 mars, les marcheurs peuvent également s’offrir une sortie en groupe ou en famille sur le site du parc national du Bic. Au programme : une balade aux flambeaux de 5 kilomètres sur sentier facile, ponctuée par une pause guimauves et chocolat chaud autour d’un feu de camp et complétée par une mini glissade (les participants doivent fournir leur luge). Activités payantes pour les adultes, gratuites pour les enfants, sur réservation.Les rallyes autonomes, parfaits pour s’amuser en famille par une belle journée d’hiver, permettent aux participants de parcourir à leur rythme des sentiers enneigés tout en se familiarisant avec le climat, la faune et la flore de sites protégés. Cette activité ludique, qui fait appel au sens de l’observation, se décline sous forme de charades, devinettes et défis divers. À découvrir : les rallyes Les faits d’hiver, Suivre la piste, Des forêts et des arbres et S’adapter ou s’envoler offerts au parc national de la Jacques-Cartier, ainsi que le Rallye des fantômes et l’expérience Trouvez la bête au parc national des Monts-Valin. Les amateurs de raquette peuvent pour leur part participer au rallye Découverte en raquettes Amusez-vous du parc national du Mont-Orford. Activités gratuites qui ne nécessitent pas de réservations.Cette chasse au trésor techno se pratique en famille, entre amis ou même en solo. Le fonctionnement : les géocacheurs dissimulent des indices dans des géocaches (contenants de plastique) et en publient les coordonnées géographiques en ligne, tandis que les chasseurs de trésors, aidés par une application, utilisent un GPS ou leur téléphone intelligent pour les découvrir. Envie de tenter l’aventure ? Rendez-vous au parc du Mont-Orford pour découvrir les parcours L’Érablière et 80 ans d’histoire (qui permet d’effectuer un véritable voyage dans le temps) et La Chouette en raquette (pour se familiariser avec la faune, la flore et la géographie des lieux). Pour assurer la pérennité des parcs nationaux du Québec, la Sépaq a mis en place des mesures préventives qui montrent aux adeptes de plus en plus nombreux comment s’amuser tout en respectant la nature. Pour en savoir plus, consulter Le géocaching en territoire protégé de la Sépaq.

