Peau d’hiver, les bienfaits de l’avoine

Nettoyer, apaiser, hydrater : la douceur avant tout

L’avoine colloïdale à la rescousse

Des vertus éprouvées

Une gamme complète de soins naturels



Des pratiques environnementales exemplaires

Les produits Aveeno respectent l’intégrité des épidermes les plus sensibles – tout comme celle de notre environnement. Les plantes entrant dans leur composition sont cultivées en misant sur la rotation des cultures et en évitant l’utilisation de pesticides, tant pour préserver leurs bienfaits que pour respecter leur milieu de vie naturel. Dans le même ordre d’idées, on évite d’exposer ces végétaux à des solvants chimiques ou à un excès de chaleur.



Engagée dans le développement durable, Aveeno a récemment entrepris une transformation des emballages de sa gamme de produits. Ceci inclut notamment l’utilisation de 30 % de plastique recyclé post-consommation pour deux produits, que l’on peut repérer grâce à leur bouchon brun. Il s’agit de la Lotion hydratante quotidienne Aveeno, une formule pour le corps non grasse et non comédogène qui est exempte de parfum, de parabènes et de colorant, ainsi que de l’Hydratant quotidien Aveeno Positively Radiant FPS 15 ; conçu pour le visage, ce produit non gras, non comédogène et hypoallergénique est exempt de parabènes et de phtalates.



L’avoine est bonne pour la santé, et pas seulement au petit-déjeuner ! Les vertus apaisantes et adoucissantes de cette céréale sont également bénéfiques pour la peau de toute la famille – des bébés jusqu’aux grands-parents – lorsqu’elles entrent dans la composition de soins hydratants. Un ingrédient clé à découvrir pour commencer l’année sous le signe du bien-être.La combinaison du froid intense (quand il ne s’agit pas du vortex polaire !), du vent glacial et du chauffage qui chasse l’humidité de nos maisons met notre peau à rude épreuve tout l’hiver durant. Elle s’assèche, s’irrite, devient plus sujette aux démangeaisons, et ces problèmes sont exacerbés chez ceux qui ont un épiderme sensible ou qui souffrent d’eczéma. Solution : en prendre soin en utilisant des agents lavants doux et en s’hydratant quotidiennement de la tête aux pieds afin de préserver le film hydro­lipidique présent à la surface de la peau. Cette barrière cutanée contribue à maintenir un pH optimal tout en prévenant le dessèchement. Et pas seulement en hiver !Pendant la saison froide, on utilise un nettoyant délicat, sans parfum ou légèrement parfumé. Une petite quantité, que l’on fait mousser au creux de la main, suffit. On évite la douche ou le bain prolongés à l’eau très chaude, qui ont un effet desséchant, même s’ils sont tentants lorsqu’on revient d’une journée de ski ou d’une séance de pelletage. Enfin, on applique un soin émollient ou hydratant tout de suite après, lorsque la peau est encore humide, pour un effet scellant protecteur.Lotion, crème ou huile, quelle formule choisir ? Tout dépend du type de peau et du résultat escompté. Ainsi, les personnes qui ont la peau sèche toute l’année durant peuvent avoir recours à un produit émollient ou nourrissant riche en huiles pour pallier le manque de sébum. Ceux qui ont la peau occasionnellement sèche, en hiver par exemple, peuvent préférer au quotidien une lotion hydratante qui rétablira la teneur en eau de l’épiderme. Mais les produits nourrissants ne leur sont certainement pas interdits !La vocation et la texture des produits de soins sont des facteurs à considérer, mais ce sont surtout leurs composantes qui ont le pouvoir de soigner et d’adoucir la peau. Et lorsque celle-ci est irritée, sèche et sensible, les ingrédients doux et naturels comme l’avoine sont une bonne option. Reconnue pour apaiser les épidermes sensibilisés, on en fait usage depuis des millénaires, puisque les civilisations de l’Égypte antique en versaient des flocons dans leurs bains.Les variétés d’avoine utilisées de nos jours en cosmétique sont cultivées dans des régions au climat frais, où les sols sont bien drainés et où les risques de contamination par l’humidité sont limités. Les grains entiers sont récoltés, décortiqués puis soumis à un traitement à la vapeur afin de les assainir avant de les pulvériser. On obtient alors de l’avoine colloïdale, une poudre fine se répartissant idéalement dans les produits de soins. Ce processus permet en outre de préserver les précieuses composantes de la plante comme les polysaccharides, les protéines, les lipides, les enzymes et les vitamines.Les effets bénéfiques de cet ingrédient pur et naturel sont nombreux. L’avoine colloïdale peut contribuer à rétablir le pH normal de la peau, ce qui aide à renforcer ses défenses naturelles. Mélangée à de l’eau, elle forme un film hydrophile humectant et protecteur à la surface de la peau. Utilisée dans des produits nettoyants, elle traite les épidermes sensibles en douceur, sans les assécher. Quant à l’extrait d’avoine colloïdale, ses propriétés calmantes et anti-irritantes ont fait leurs preuves chez ceux qui ont la peau sèche ou qui démange. Et ce n’est pas tout : l’avoine est la céréale à plus forte teneur en lipides et s’avère une excellente source d’acides gras insaturés. C’est ce qui explique l’efficacité de l’huile d’avoine pour lutter contre la déshydratation cutanée et former une barrière protectrice à la surface de la peau.Bref, voilà un ingrédient tout simple, qui fait ses preuves depuis fort longtemps, bien avant l’ère de la dermo­cosmétique. Comme quoi les meilleurs onguents se trouvent parfois dans les champs !Depuis des générations, AVEENOs’appuie sur les propriétés apaisantes et thérapeutiques de la nature pour aider à prendre soin de toutes les peaux, même les plus sensibles. Tout comme la peau peut être vulnérable et nécessiter des soins particuliers, il en va de même pour notre planète. C’est pourquoi nous portons attention aux choix que nous faisons, qu’il s’agisse de sélectionner des ingrédients d’origine éthique ou de réduire notre empreinte écologique. Nous promettons de continuer à apporter notre contribution, à apprendre et à évoluer, alors que nous poursuivons ce parcours ensemble !

