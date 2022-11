Des marques de certification québécoises pour soutenir l’achat local

Trois fleurs de lys pour repérer les produits d’ici

Peu importe le budget ou le type de biens recherchés par les consommateurs, il y a toujours une ou plusieurs options québécoises sur le marché pour répondre à la demande. Le défi est parfois de les trouver ! Grâce aux logos Les Produits du Québec, il est maintenant plus facile de les repérer.

Un atout majeur pour les entreprises d’ici

Désigne un produit manufacturé dont au moins 85 % des coûts directs liés à l’achat d’intrants (y compris les matières premières), à leur transformation et à leur assemblage sont engagés au Québec. De plus, la dernière transformation substantielle du produit doit être effectuée au Québec.



Quelques entreprises adhérentes : AlpagAdore, Bateau bateau, Bloom, Cadres Verbec, Cricketnutris, La Fabrique de matelas, Moov Activewear, Ola Bamboo, Poches et fils, Raplapla.

Désigne un produit manufacturé, dont la dernière transformation substantielle est effectuée au Québec.



Quelques entreprises adhérentes : Attitude, Bois Concept, Cascades, Confection Imagine, Gamotech, Laboratoire Léo Désilets, Zorah biocosmétiques.

Désigne un produit manufacturé dont la main-d’œuvre affectée aux activités de design et de conception est entièrement localisée au Québec.



Quelques entreprises adhérentes : La Vie en Rose, Genacol, Souris Mini, Gusti, Horizon Fondussimo, emballages Pick Pack, planches NatürSUP, Biovert.

Questions ? Réponses ! Comment s’inscrire et déterminer sa marque de certification ?

Il suffit de répondre à un court questionnaire sur



Comment fonctionne la tarification ?

C’est très simple : un tarif annuel fixe est établi en fonction du revenu annuel des entreprises, et ce, peu importe le nombre de produits inscrits. Ces tarifs, qui tiennent compte de la réalité économique des organisations, débutent à 250 $ annuellement.



Pour en savoir plus : lesproduitsduquebec.com

Courriel : info@lesproduitsduquebec.com Il suffit de répondre à un court questionnaire sur lesproduitsduquebec.com pour déterminer si le produit répond aux critères d’admissibilité pour une des marques de certification, et de remplir par la suite un formulaire d’adhésion en fournissant des pièces justificatives nécessaires à l’analyse du dossier. Tous les biens manufacturés destinés à la vente qui répondent aux exigences du programme sont admissibles. Deux catégories font exception : le secteur bioalimentaire, qui dispose des marques de certification Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec, ainsi que celui des alcools, qui est identifié par le classement Origine Québec, Préparé au Québec et Embouteillé au Québec de la Société des alcools du Québec.C’est très simple : un tarif annuel fixe est établi en fonction du revenu annuel des entreprises, et ce, peu importe le nombre de produits inscrits. Ces tarifs, qui tiennent compte de la réalité économique des organisations, débutent à 250 $ annuellement.

À titre individuel et collectif, nous avons tout à gagner en soutenant les entreprises d’ici. La bonne nouvelle : un nombre grandissant de Québécois s’intéressent à l’achat local, non seulement par soli­darité ou pour des considérations environnementales, mais aussi en raison de la qualité et de la variété de l’offre. Cela dit, il n’est pas toujours évident pour le consommateur de savoir si un bien est produit, fabriqué ou conçu au Québec, tout particulièrement dans les magasins à grande surface ou sur les sites de commerce électronique, alors que la tâche est nettement plus facile avec les marques et boutiques de niche ou les commerces de proximité.Solution : créer des marques de certification officielles pour offrir de la visibilité aux produits d’ici et aider les consommateurs à les identifier. C’est chose faite avec Les Produits du Québec, un organisme à but non lucratif soutenu par le gouvernement du Québec, dont la création a été soulignée au printemps dernier par le premier ministre François Legault. Une initiative qui s’inscrit dans une vision économique appuyant l’achat local et qui répond à la demande de la population soucieuse de reconnaître le savoir-faire local.Les marques de certification Les Produits du Québec s’appliquent à une très grande variété de produits dans de nombreuses catégories, notamment la santé, la beauté, les arts, les vêtements et accessoires, l’ameublement, les articles pour la maison et le jardin, la quincaillerie et la construction, les fournitures de bureau et les équipements médicaux.Il est important de noter que ces marques de certification ne s’appliquent pas au secteur alimentaire ni à celui des alcools, qui bénéficient de leurs propres systèmes d’identification. Cela dit, le classement Les Produits du Québec s’arrime de façon cohérente avec ceux d’Aliments du Québec et de la SAQ, au bénéfice du consommateur.Les marques de certification Les Produits du Québec permettent aux consommateurs d’effectuer des achats judicieux en fonction de leurs valeurs. Elles ont pour mission de garantir la provenance des produits en apportant toutefois certaines nuances. La signalisation se décline en trois catégories– Produit du Québec, Fabriqué au Québec et Conçu au Québec –, qui ont chacune leurs propres critères d’admissibilité. Les logos, des fleurs de lys dans des tonalités de bleu et de vert, sont faciles à repérer, tant dans les magasins que sur les sites de vente en ligne.Les marques de certification Les Produits du Québec sont de véritables gages de confiance puisque leur attribution s’appuie sur un processus d’identification rigoureux. Le fait d’adhérer au programme permet aux entreprises – et à leurs produits – de se distinguer de la concurrence dans les commerces physiques et numériques. De plus, les entrepreneurs bénéficient de la vitrine qu’offrent la plateforme lesproduitsduquebec.com et les réseaux sociaux de la marque, ainsi que de la visibilité apportée par une campagne de communication de grande envergure permettant de faire connaître aux consommateurs les marques de certification.Enfin, les adhérents gagnent de la crédibilité et de la notoriété non seulement auprès du grand public, mais aussi auprès de la communauté d’affaires, ce qui favorise, par exemple, des alliances avec des fournisseurs et des partenaires québécois. Après tout, qui se ressemble s’assemble !Les Produits du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faciliter l’achat québécois grâce à la création d’une famille de marques de certification. Celles-ci agissent comme point de repère et gage de confiance pour les consommateurs en garantissant la provenance des produits.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.