Tourisme d’affaires : Lanaudière, authentique et accessible

Objectif : changer d’air !

Des hébergements hors de l’ordinaire

On passe à table !

Une organisation au quart de tour



Pour en savoir plus : faconlanaudiere.ca Qu’il s’agisse de planifier un congrès, une réunion, un lac-à-l’épaule ou des activités de groupe et de consolidation d’équipe, le service aux entreprises de Tourisme Lanaudière prodigue de précieux conseils et recommande des destinations d’affaires sur mesure. Il se fait également un plaisir de simplifier les processus de réservation en contactant directement ses établissements membres.

Avec ses grands espaces sauvages, ses 10 000 lacs et rivières, ses neuf parcs nationaux ou régionaux et de multiples offres d’hébergement, allant du chalet rustique à l’auberge champêtre, en passant par des habitations insolites, Lanaudière s’impose comme une destination de choix pour un événement corporatif qui sort des sentiers battus. Autre avantage : sa situation privilégiée, à 25 km du centre-ville de Montréal, à 45 minutes de Trois-Rivières et à deux heures de Québec, qui simplifie grandement la question du transport.Lorsqu’un lac-à-l’épaule prend place dans un lieu inspirant et décontracté qui diffère du cadre de travail habituel, les participants peuvent décrocher, prendre du recul, voir les choses autrement et, surtout, penser différemment. Loin des artifices, des conventions et du stress lié au train-train quotidien, les idées fusent et les échanges sont fructueux. La région de Lanaudière se prête particulièrement bien aux rencontres où prime l’authenticité et où l’on peut savourer le moment présent, le temps d’une réunion qui s’étire sur quelques jours. Le calme et la sérénité des lieux et l’accueil chaleureux des Lanaudois y sont sûrement pour quelque chose…Une bonne raison pour choisir une destination nature comme Lanaudière plutôt qu’un centre de congrès en milieu urbain : on peut aller jouer dehors ! En effet, la région propose aux organisateurs tout un éventail d’activités de plein air. Ski, planche à neige, motoneige ou patin sur des lacs gelés en hiver, canot, baignade, vélo ou via ferrata l’été, randonnées pédestres sur des sentiers aménagés, le choix ne manque pas. La région est également réputée pour les nombreuses activités de groupe et de team building qu’on peut y pratiquer, comme les séances d’entraînement et les courses de traîneau avec les magnifiques chiens huskys de Kinadapt, les parcours aériens vertigineux (et sécuritaires) d’Arbraska, et même les parties ou les tournois de golf sur l’un des magnifiques terrains de Lanaudière, qui offrent un service clé en main.Pour vivre à fond l’expérience nature été comme hiver, l’option chalet est particulièrement intéressante. Les hébergements en forêt Kabania, notamment, offrent une expérience unique de glamping en symbiose avec la nature. Des cabanes sur pilotis, nichées dans les arbres, offrent toute l’intimité nécessaire aux occupants, tandis que les aires communes sont propices aux rencontres, aux réunions et aux repas. Partout dans la région, les groupes qui souhaitent vivre une expérience moins rustique peuvent aussi réserver des chalets tout confort et bénéficier des services d’un traiteur. Autre option : les centres de plein air tout inclus, qui offrent hébergement, loisirs et animation dans une atmosphère conviviale rappelant les colonies de vacances. Génial pour un séjour relax entre collègues et, pourquoi pas, une journée famille. Enfin, on ne peut passer sous silence les pourvoiries de Lanaudière, dont certaines sont ouvertes à longueur d’année. Pêcher quelques truites le matin, déguster ses prises lors d’un shore lunch sur feu de bois préparé par un guide et discuter affaires tout l’après-midi, qui dit mieux ?Rappelons que la région dispose d’une gamme complète d’hébergements classiques réputés tels que l’Auberge du Lac Taureau et l’Auberge du vieux moulin, qui allient confort et authenticité.Lanaudière est réputée pour sa cuisine locale qui célèbre les produits du terroir, ses restaurants et bistrots accueillants, ses microbrasseries, ses cabanes à sucre et ses boutiques de produits fins. On peut découvrir tout ça en participant aux circuits gourmands Goûtez Lanaudière ! offerts dans la région. Visites à la ferme et chez les producteurs, séances d’autocueillette, pique-niques au champ, il y en a pour tous les goûts, et les rencontres et dégustations sont toujours au rendez-vous.Tourisme Lanaudière est une association touristique régionale (ATR) reconnue par le gouvernement du Québec. Organisme sans but lucratif rassemblant près de 400 entreprises et organismes, Tourisme Lanaudière regroupe des gens d’affaires dans l’objectif de faire croître l’économie de la région par le tourisme, en coordonnant l’accueil, le développement et la promotion touristiques.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.