Centraide du Grand Montréal : le don planifié, pour soutenir les générations futures

Un don à la portée de tous



Pour information : Nul besoin d’être fortuné pour faire un don planifié. Chaque montant, même modeste, contribue à remplir une mission sociale à long terme. Si vous décidez d’aller de l’avant, prenez soin d’aviser l’organisme bénéficiaire. En communiquant cette information à Centraide du Grand Montréal, vous assurez la pérennité de sa mission au bénéfice de la communauté et des générations futures.Pour information : centraide-mtl.org/donateurs-par-don-planifie/

Le don planifié consiste à s’engager, de son vivant ou à titre posthume, à soutenir une cause correspondant à ses valeurs. Il peut prendre la forme d’un montant d’argent, de biens, de valeurs mobilières, d’une police d’assurance vie ou d’un fonds de dotation. Cette avenue fort intéressante, qui s’inscrit dans une planification financière ou successorale bien articulée, offre au donateur l’occasion de poser un geste philanthropique et lui permet, selon le type de don, de bénéficier d’avantages fiscaux appréciables, pour lui-même, pour ses héritiers et parfois pour les deux. Une formule gagnante, à la fois gratifiante et porteuse d’espoir.En effet, les dons planifiés permettent aux organismes de bienfaisance de soutenir leurs activités à moyen et à long terme, et ainsi d’assurer la pérennité de l’organisation. Pour les donateurs, la portée amplifiée de ce geste planifié constitue un investissement altruiste dans le futur de notre société.La professeure Micheline Labelle a choisi de faire un don planifié à Centraide du Grand Montréal. Le parcours de cette femme engagée, qui a mené une brillante carrière au Département de sociologie de l’UQAM, démontre clairement que les causes sociales lui sont chères, mais c’est aussi une épreuve personnelle qui a été le facteur déclencheur.« N’ayant pas d’héritier direct à la suite du décès de mon fils unique Patrice, j’ai décidé de léguer une partie de mes biens à Centraide du Grand Montréal, explique-t-elle. Ce legs servira à créer un fonds de dotation, le Fonds de solidarité Micheline Labelle-Patrice Robillard, pour soutenir à long terme la réussite des jeunes et pour briser l’isolement social, deux des champs d’action sociale de Centraide que j’ai choisi d’appuyer. »Avec ce don testamentaire, Micheline Labelle souhaite assurer le fonctionnement et l’expansion de Centraide du Grand Montréal, en particulier dans les domaines qui lui tiennent à cœur et qui honorent la mémoire de son fils. Rappelons que l’organisation lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en agissant sur plusieurs fronts, en soutenant la réussite des jeunes, en brisant l’isolement social, en bâtissant des milieux de vie rassembleurs et en assurant l’essentiel, à commencer par le logement, la nourriture, des vêtements et du transport.Pour la donatrice, le don planifié a une grande valeur. « Il a une portée émotionnelle, en ce sens que j’assure la mémoire de mon fils adoré. Et il a une portée morale et politique, car j’interviens indirectement dans le maintien de diverses causes sociales, universitaires et politiques. Toute ma vie, je me suis engagée socialement et politiquement, tant dans les domaines d’enseignement et de recherche que j’ai contribué à développer à l’UQAM qu’à titre de directrice de deux chaires en immigration et en études ethniques ou de fondatrice de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations, maintenant disparus. »Grâce à son geste de générosité solidaire, Mme Labelle, comme toutes les personnes ayant fait un don planifié à Centraide du Grand Montréal, contribue à rendre la grande communauté montréalaise plus juste et plus équitable pour les générations futures.La mission de Centraide est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le Grand Montréal. Centraide rend visibles les enjeux sociaux et donne à chacune et chacun les moyens d’améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables tout en bâtissant des communautés inclusives.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.