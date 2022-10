Comment choisir la bonne machine à espresso

Par où commencer ?

Machine manuelle ou automatique ? Et pourquoi ?

Quel modèle produit le meilleur café ?

Doit-on tenir compte du nombre de personnes qui utiliseront la machine ?

Quelle est l’erreur la plus fréquente que font les usagers ?

Qu’en est-il de l’entretien ?

Qu’en est-il des machines à dosettes ?

Expertise et savoir-faire



Deux marques incontournables

À l’intention des consommateurs, Édika offre la prestigieuse marque JURA, venue de Suisse, spécialisée dans les machines automatiques, ainsi que la marque italienne LELIT, qui propose de superbes machines manuelles. Peu importe le choix, tous ces modèles sont durables, leurs pièces, solides, et les matériaux utilisés, de grande qualité.



La question des prix

La différence entre des machines automatiques et manuelles de première qualité n’est pas très grande, surtout lorsqu’on tient compte du prix d’achat d’un bon moulin. De nombreuses machines automatiques sont dotées d’un moulin intégré, ce qui n’est pas le cas pour la grande majorité des modèles manuels. Ainsi, les machines à café manuelles LELIT, qui se vendent entre 895 $ et 3 895 $, ne comportent pas de moulin, et il faudra débourser un supplément de 375 $ à 1 000 $ pour en acquérir un. Une exception : le modèle Kate, qui comprend un moulin à meules coniques et un réglage micrométrique et qui se vend 2 095 $. Les machines automatiques JURA offrent pour leur part un excellent moulin intégré, et leur prix varie de 1 350 $ à 7 995 $. Le modèle le plus populaire, JURA E8, se vend entre 2 695 $ et 2 795 $ en fonction de la couleur choisie.



Pour information : edika.com

Quel style de machine ? Avec ou sans moulin à café ? L’utilisation est-elle compliquée ? Et, surtout, combien ça coûte ? C’est le genre de questions que nous avons posées à la barista Hind Kaddouri, qui partage son expérience et sa passion pour le bon café chez Édika, une société d’importation et de distribution spécialisée dans les machines à espresso de grande qualité, établie dans le quartier Ahuntsic, à Montréal.Je vous dirais que ce qui compte en premier lieu, c’est la personne qui va faire le café – avant même de parler de machines ! Tout le monde recherche la même chose : un vrai bon café. Mais certains préfèrent n’avoir qu’à pousser sur un bouton et laisser la machine se charger de tout, alors que d’autres aiment le rituel de la préparation du café. C’est comme en cuisine : il y a ceux qui adorent mitonner un bon repas alors que d’autres n’en ont ni le temps ni l’intérêt. Mais, par contre, tous ont envie de bien manger ! Le secret, c’est de bien déterminer vos besoins : voulez-vous faire plusieurs cafés à la suite, serez-vous nombreux à utiliser la machine (avec chacun sa préférence), de quel espace disposez-vous sur le comptoir, êtes-vous plutôt amateur de café noir ou de café au lait ? Tout cela va compter dans le choix du modèle à privilégier.Combien de temps êtes-vous prêt à accorder à la préparation de votre café ? C’est la première question à se poser. Les machines manuelles répondront aux attentes de ceux qui aiment le rituel de préparation du café, qui souhaitent expérimenter, jouer avec les réglages et les paramètres d’infusion, de température et de pression. Avec la pandémie et le télétravail, nous avons vendu plus de machines manuelles haut de gamme que jamais, parce que les clients étaient moins pressés et plus enclins à s’accorder le temps de se familiariser avec la technique. Les machines automatiques, comme leur nom l’indique, offrent l’avantage d’une utilisation simplifiée, qui se fait, par exemple, sous simple pression d’un bouton. Les modèles haut de gamme sont même programmables en fonction des goûts des utilisateurs, et ils peuvent exécuter la « recette » de chacun.Les puristes optent pour les machines à café manuelles, comme les excellentes LELIT, et ils savourent tout autant le rituel de la préparation que le café qui en résulte. Mais un modèle automatique haut de gamme donne des résultats vraiment très similaires. Ainsi, la gamme JURA se démarque par ses machines très puissantes, avec des températures d’infusion très chaudes, programmables au goût de chacun et donnant des résultats stables et rapides. Leur utilisation est vraiment simple : même ceux qui n’ont aucune expérience peuvent réussir à la perfection un flat white (deux doses d’espresso et une touche de micromousse de lait) ou un cortado (espresso et lait chaud en parts égales).Oui ! Plus ils sont nombreux – comme dans le cas d’une grande famille, d’une personne qui reçoit très souvent ou d’une utilisation en milieu de travail –, plus elle devra être puissante et facile à utiliser. Dans ce cas, les modèles automatiques sont tout indiqués. Certaines machines manuelles à multibouilloires, comme la LELIT Bianca, que l’on peut brancher directement à l’approvisionnement d’eau, conviennent également à de grands groupes car elles permettent de préparer le café et la mousse de lait en même temps. Le gain de temps est alors appréciable.Les détenteurs d’une machine manuelle me demandent souvent pourquoi leur premier café n’est pas aussi bon et crémeux que le second, et ce, même s’ils ont opté pour une machine de grande qualité. Le problème ? Ils ignorent que le porte-filtre doit être à la même température que la machine. En fait, dès qu’on allume celle-ci, on devrait toujours mettre le porte-filtre en place, ce qui n’a rien de compliqué. Et on ne rince pas le porte-filtre au moment de préparer un autre café afin de ne pas le refroidir. C’est le genre de détail tout simple qu’on doit connaître. Acheter une bonne machine, c’est très bien, mais il faut savoir l’utiliser à son plein potentiel. C’est pourquoi nos clients peuvent nous téléphoner, nous écrire ou chatter avec un conseiller lorsqu’ils ont des questions. Du côté des usagers de machines automatiques, l’erreur principale, c’est de ne pas modifier les réglages, alors qu’ils ont tout intérêt à les explorer. En testant différentes options, on peut personnaliser le café et l’adapter précisément à son goût.Peu importe la marque choisie, l’entretien est primordial. Les modèles haut de gamme, dont les pièces sont bien solides, ne briseront pas si on ne les entretient pas, mais leur durabilité sera affectée et le café sera moins bon. Car, en négligeant l’entretien, on perd la plus-value de l’extraction maximale du café. L’achat d’une bonne machine peut entraîner une dépense importante, pourquoi ne pas protéger son investissement adéquatement ?Nous n’en offrons pas, d’abord parce que rien n’égale un café frais moulu. De plus, les dosettes, qui ne sont pas très écologiques, créent nettement plus de déchets qu’un sac de café en grains. Enfin, nos machines automatiques à moulin intégré sont pratiquement tout aussi faciles à utiliser.Dans un monde où le café est omniprésent, Édika se distingue par son savoir-faire et son respect des traditions. Derrière chaque tasse se trouvent des personnes dévouées qui partagent leur expérience et leur passion afin que chaque étape du processus procure un moment privilégié à la maison, au bureau ou au restaurant.

