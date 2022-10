Le Centre-du-Québec : au cœur du tourisme d’affaires

Un emplacement stratégique

L’Auberge Godefroy, à la fois centre de villégiature et destination d’affaires



« Les gens ont besoin de se retrouver et, si les réunions Teams et Zoom sont très utiles, elles n’ont pas ce côté humain si essentiel aux équipes, déclare Marika Blanchette, responsable des communications et du marketing. C’est pour cette raison que nous accueillons de plus en plus de galas de reconnaissance et de formations en présentiel. Notre clientèle d’affaires très diversifiée, qui est à la recherche d’une expérience unique, apprécie nos services clé en main, à la fois centralisés et personnalisés. » Elle ajoute que le personnel, courtois et attentif, est à l’écoute des besoins de la clientèle, et qu’il tente en tout temps de dépasser ses attentes.



L’établissement, qui est en fonction depuis 32 ans, est divisé en deux zones distinctes. Le côté affaires, qui accueille les événements, est doté de salles équipées à la fine pointe de la technologie, tandis que le côté repos est réservé aux chambres et aux suites. L’auberge voit au bien-être des clients avec des installations telles que son Espace aqua-détente 4 saisons, un foyer extérieur et un centre de soins Amerispa. La table, recherchée, mise sur la valorisation des saveurs régionales. « Notre chef et sa brigade utilisent les meilleurs produits du terroir québécois pour créer des plats d’une qualité exceptionnelle, qui répondent aux tendances du moment », commente Marika Blanchette.



L’Hôtel Universel Best Western de Drummondville, au cœur de l’action



« Notre clientèle, qui est composée d’associations ainsi que de PME de 5 à 250 personnes, est à la recherche d’une offre de service complète, affirme la directrice des ventes Catherine Laguë Beaulieu. Nous répondons à la demande avec nos 118 chambres, nos 21 salles de réunion – dont une de 13 000 pieds carrés – et notre équipe de restauration. »



Côté loisirs et détente, la clientèle peut se rafraîchir à la piscine intérieure dotée d’un grand atrium, s’attarder au bar et au restaurant de l’hôtel, et profiter des attraits du centre-ville. « Grâce à notre partenariat avec Tourisme Drummondville, nous sommes en mesure d’offrir un menu d’activités locales personnalisé en fonction des groupes, qui vont des sorties culturelles aux escapades en plein air », précise Catherine Laguë Beaulieu.



Elle conclut en soulignant l’importance du service à la clientèle de l’hôtel. « L’expertise de notre équipe des ventes est reconnue, et sa proactivité nous permet de simplifier le processus de planification. Les organisateurs sont accompagnés du début à la fin de leur événement par un maître d’hôtel qui leur est assigné pour s’assurer de leur entière satisfaction. »



Lorsque vient le moment d’organiser un congrès, une foire commerciale, une rencontre de motivation, un lac-à-l’épaule ou une réunion d’affaires extra-muros, les gestionnaires d’entreprises cherchent des solutions d’accueil parfaitement adaptées à leurs besoins et à leur réalité, qui favorisent la consolidation de leurs équipes tout en permettant aux participants de se détendre et de profiter d’un moment privilégié. Car en cette période postpandémique, plus que jamais, le bien-être de chacun est une priorité et, ne l’oublions pas, un facteur de motivation incontournable. Le Centre-du-Québec, reconnu pour ses infrastructures modernes, ses programmes complets et son hospitalité, offre justement aux organisations un cadre de travail aussi stimulant que ressourçant.Idéalement située entre le fleuve Saint-Laurent et le contrefort des Appalaches, à proximité des grands axes routiers et à mi-chemin entre Montréal et Québec, la région se démarque par la diversité de son offre, par ses destinations culturelles et agrotouristiques, de même que par ses spectaculaires paysages ruraux et forestiers. Autre avantage : la présence de centres urbains de dimension humaine, tels que Drummondville et Victoriaville, où l’on trouve toutes les infrastructures d’accueil requises pour assurer la réussite d’un événement d’affaires, peu importe sa taille. C’est d’autant plus vrai que les partenaires de la région sont réputés pour la qualité de leur accompagnement personnalisé et la grande attention qu’ils portent aux organisateurs d’événements.Autre avantage appréciable : peu importe où l’on se trouve dans le Centre-du-Québec, on peut oublier les bouchons en raison de la circulation généralement fluide sur l’ensemble du territoire, et les espaces de stationnement sont gratuits et faciles à trouver.Les établissements de la région se démarquent par la qualité de leurs services et de leurs prestations, leur approche humaine et leur flexibilité, ce qui leur permet de répondre aux besoins de leur clientèle, et ce, à des tarifs concurrentiels. De plus, les établissements hôtes disposent de toutes les ressources nécessaires pour voir au transport des invités, à l’organisation d’activités ou de visites guidées et à la découverte des attraits de la région. Cette approche fait en sorte que les organisateurs, tout comme leurs employés, tirent une grande satisfaction de leur expérience.Un séjour d’affaires dans le Centre-du-Québec peut se décliner en version urbaine, au cœur de l’action dans un hôtel ou un centre de congrès ultramoderne de Drummondville ou de Victoriaville. Il peut aussi se dérouler dans un cadre champêtre qui incite à la détente, car la région est réputée pour ses grands espaces entre fleuve et montagnes, qui constituent un véritable terrain de jeu pour les visiteurs.Peu importe le type d’établissement choisi, les équipes d’accueil peuvent organiser une foule d’activités de plein air dans la région, à commencer par les randonnées sur les nombreux sentiers pédestres et pistes cyclables qui sillonnent notamment le Parc régional de la Forêt Drummond. Le Centre-du-Québec étant réputé pour son terroir, les activités gourmandes ne manquent pas : tournée des vignobles et des vergers, visite de microbrasseries, découvertes des produits locaux, il y en a pour tous les goûts !Tourisme Centre-du-Québec accompagne les gens d’affaires dans la planification de leurs projets et dans la recherche d’un établissement menant à la réalisation d’un événement réussi. Son portail d’information en ligne nosreunions.com, facile à consulter, permet en quelques clics d’acheminer une demande de soumission. Dès la réception, un spécialiste en tourisme d’affaires analyse la demande et la fait parvenir aux établissements qui correspondent aux besoins du client.Par notre mission, nous souhaitons contribuer au développement et à la promotion de l’industrie touristique sur le territoire tout en favorisant le succès des entreprises membres.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.