Congrès et réunions d’affaires : direction Sherbrooke !

Créé en partenariat avec la Ville de Sherbrooke et ses principaux lieux d’hébergement hôteliers et universitaires, le Fonds d’aide aux congrès et événements permet aux organisateurs de bénéficier d’une aide financière qui pourra alléger les charges liées à l’organisation ou bonifier l’événement par l’ajout d’une activité ou d’un conférencier. La valeur de ce coup de pouce, qui peut atteindre 10 000 $, est établie en fonction de critères tels que le nombre de nuitées générées et le recours à des fournisseurs locaux.

Accueillante, vibrante et ouverte sur le monde, Sherbrooke est une destination à part entière. Idéalement située au confluent des rivières Saint-François et Magog, elle se démarque par ses beaux bâtiments en brique rouge, qui rappellent la présence des loyalistes anglophones au XIXe siècle. Mais la ville n’est pas figée dans le passé, bien au contraire : empreinte de modernité, c’est un centre urbain en pleine effervescence, où la recherche scientifique, l’entrepreneuriat et la culture jouent un rôle de premier plan.Située à proximité des grands centres, mais juste assez éloignée pour offrir un changement de décor aux participants, Sherbrooke dispose d’une infrastructure hôtelière complète. L’hôtel Delta par Marriott est doté d’un Centre de congrès de 20 000 pieds carrés pouvant accueillir des groupes importants, tandis que le Grand hôtel Times et l’OTL Gouverneur disposent de centres de conférence de 3 000 pieds carrés. À cela s’ajoute tout un choix d’hébergements citadins, d’hôtels boutiques et d’auberges champêtres. Les dénominateurs communs : un accueil chaleureux et un service à la clientèle impeccable sur toute la ligne, qui ont fait la réputation de la région.Le Centre de foires de Sherbrooke, pour sa part, peut accueillir des événements de grande envergure tels que des salons, des expositions ou des banquets, et son espace modulable de 60 000 pieds carrés se configure en fonction des besoins de chaque client. Il est ainsi possible d’y organiser des conférences, des ateliers ou des formations plus intimes. Le service de restauration est assuré par un fournisseur exclusif, et l’équipe du Centre de foires dispose d’un réseau de fournisseurs pouvant répondre à toutes les demandes.Destination Sherbrooke, l’organisme mandaté par la Ville pour soutenir l’essor de son développement touristique, notamment du côté affaires, vient de déployer un plan d’action 2022‑2030 visant la carboneutralité. Son équipe de délégués accompagne les planificateurs dans les démarches visant à réduire l’empreinte environnementale de leurs événements. Parmi les stratégies proposées, on compte la numérisation des documents et des communications, le recours à des fournisseurs écoresponsables et l’achat de crédits carbone visant à protéger les forêts de la région.Forte de la présence de prestigieuses institutions d’enseignement comme l’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s, la plus grande ville des Cantons-de-l’Est s’impose depuis quelques années sur le circuit du tourisme du savoir. Ses multiples chaires et centres de recherche, l’Institut quantique de l’Université de Sherbrooke entre autres, attirent non seulement des étudiants et des scientifiques de partout dans le monde, mais aussi des entreprises en technologies de pointe. C’est pourquoi elle est devenue au fil des ans un véritable pôle d’attraction pour les rencontres et les congrès scientifiques à portée nationale et internationale. L’équipe Destination Sherbrooke offre d’ailleurs un accompagnement à la communauté scientifique pour la réalisation de ce genre d’événements, en déployant un portefeuille de services spécialisés qui vient bonifier son offre corporative.Destination Sherbrooke contribue à la croissance économique de la la ville de Sherbrooke par le développement et la valorisation de l’industrie touristique dans une perspective durable.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.