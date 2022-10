Attraction et rétention de talents : les soins de santé virtuels ont la cote

Une solution numérique de pointe

La prévention pour réduire les risques

Une demande en hausse pour les soins virtuels

Les employeurs qui intègrent un programme de soins de santé physique et mentale dans leur portefeuille d’avantages sociaux mettent le bien-être global de leurs employés au cœur de leur stratégie d’affaires. Cette approche joue un rôle de premier plan dans la réduction du taux d’absentéisme, dans l’optimisation de la productivité et dans l’épanouissement professionnel des équipes de travail.



Un guichet virtuel unique

Un levier pour optimiser la gestion des ressources humaines

Transformation numérique, gestion inclusive, culture du bien-être, télétravail : le monde des affaires est en pleine mutation, et les avantages sociaux offerts aux employés doivent suivre les nouvelles tendances. À l’heure actuelle, les personnes en recherche d’emploi considèrent que la qualité des prestations de santé constitue une indication claire de la façon dont une entreprise traite ses employés. C’est pourquoi les programmes de santé personnalisés favorisant la prise en charge, les plateformes virtuelles, l’accès aux télésoins et les efforts de prévention sont incontournables pour favoriser l’engagement des travailleurs et la santé globale de la main-d’œuvre.Une chose est certaine : la pandémie a joué un rôle déterminant dans la perception des télésoins. Cliniques et cabinets médicaux étant fermés à titre préventif, les consultations virtuelles sont devenues la norme en santé physique et, de plus en plus, en santé mentale. Les travailleurs ont dû faire face à des périodes prolongées d’incertitude, de stress et d’isolement, ce qui a entraîné une hausse marquée de problèmes tels que l’anxiété ou l’épuisement professionnel. D’où l’importance non seulement d’offrir un programme en santé mentale, mais aussi d’en faire la promotion auprès des employés.Au cours des dix dernières années, TELUS Santé, une division de la société de technologies des télécommunications canadienne, a mis en marché de multiples solutions numériques de soins virtuels ainsi qu’un réseau national de cliniques médicales. Ensemble, ces propositions composent un portefeuille complet d’avantages sociaux conçu pour aider les entreprises dans l’instauration d’une culture axée sur le bien-être et la santé. Les principaux services de ce programme regroupent les solutions Bien-être TELUS Santé, Soins Virtuels TELUS Santé et Parcours de vie TELUS Santé.Le programme Bien-être TELUS Santé , qui sera lancé le 1er novembre prochain, a été conçu pour aider les employés et leurs familles à adopter de saines habitudes qui contribueront à améliorer leur santé globale et leur permettront d’atteindre leurs objectifs personnels de qualité de vie. Centré sur l’humain et reposant sur les principes de l’apprentissage automatique et des algorithmes comportementaux, il propose à l’utilisateur une expérience inter­active personnalisée et évolutive. La solution offerte mise sur une programmation mensuelle comprenant des défis et des récompenses, des communications personnalisées, du contenu et des idées pour informer, motiver et mobiliser l’engagement des employés.Cette proposition s’inscrit dans un continuum de soins complets. L’objectif ultime : aider les individus à vivre une vie plus heureuse et plus saine, et permettre aux employeurs d’agir de façon efficace en fonction des résultats associés au bien-être de leur personnel. Parmi les bénéfices mesurés auprès des utilisateurs, mentionnons le risque réduit de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de maladies pulmonaires, d’arthrite et de lombalgie, de même qu’une augmentation notable du degré d’activité physique.Aujourd’hui, les principaux avantages recherchés par les employés sont, sans surprise, les services dentaires de base, les examens de la vue, les lunettes et lentilles cornéennes, ainsi que les régimes de retraite et d’épargne-retraite. Toutefois, conséquence directe de la pandémie, les soins de santé virtuels ont la cote et sont de plus en plus considérés comme étant essentiels.Pour répondre à la demande, la solution Soins Virtuels TELUS Santé offre des soins de base en santé physique et mentale à tous les membres du régime. Les employés et leurs familles bénéficient d’un accès sur demande, 24 heures par jour et sept jours par semaine, à une vaste gamme de soins personnalisés, sans limitations quant au nombre ou à la durée des consultations.Le programme permet notamment une interaction personnelle avec un vaste réseau de professionnels de la santé. Une équipe de cliniciens répond en quelques minutes aux requêtes des adhérents grâce à des consultations par courriel ou vidéo, toutes cryptées pour assurer la confidentialité des échanges. L’offre inclut notamment les services suivants : conseils en matière de prévention, consultations médicales et diagnostics, gestion et renouvellement des prescriptions, référencement vers des médecins spécialistes, imagerie médicale et analyses de laboratoire.Une importance toute particulière est accordée à la santé mentale, qui occupe une place importante dans le contexte actuel, avec des soins de santé primaires offerts 24 heures par jour par des infirmières praticiennes.L’offre est complétée par le programme d’aide aux employés Parcours de vie TELUS Santé , qui propose à tous les adhérents au régime un point d’entrée virtuel unique et entièrement intégré. L’application mise sur une approche personnalisée, prodiguée par des ambassadeurs de soins qui interagissent en ligne avec les individus et qui coordonnent pour eux des services de santé physique et mentale, des consultations en nutrition, ainsi que l’accès à des ressources en conciliation travail et vie personnelle. Ces ambassadeurs détiennent des diplômes dans un domaine lié à la santé, comme les soins infirmiers, la psychologie et le travail social, et tous ont acquis une solide expérience dans des environnements cliniques multidisciplinaires.L’approche préventive préconisée par cette application est accessible en tout temps, peu importe où l’on se trouve au Canada, et ce, dans les deux langues officielles. Elle permet d’instaurer un mode de vie plus équilibré, qui aide les employés à mieux résister au stress, et qui contribue à prévenir et à mieux gérer les maladies chroniques.Le fait d’offrir des avantages sociaux de premier plan en soins de santé à tous les employés, y compris ceux qui travaillent à temps partiel ou qui occupent des postes temporaires, occasionnels et contractuels, met le bien-être global des équipes à l’avant-plan et joue un rôle déterminant dans la réduction de l’absentéisme et l’augmentation de la productivité.Dans tous les cas, peu importe les programmes offerts, les organisations doivent s’assurer de bien communiquer la nature des couvertures proposées aux employés, notamment en matière de santé mentale et de soins de santé virtuels. Une stratégie à adopter non seulement au moment du recrutement et de l’intégration, mais aussi en continu, tout au long du parcours des employés au sein de l’entreprise. C’est la meilleure façon de s’assurer que les services offerts donnent les résultats escomptés.TELUS Santé est une compagnie mondiale de soins de santé qui offre des solutions de soins préventifs et de mieux-être pour les employés et leur famille. En plus d’offrir un service à la clientèle inégalé à déjà plus de 50 millions de personnes, l’équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s’appuient sur les capacités numériques et les outils d’analyse des données de TELUS pour transformer les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale partout dans le monde.

