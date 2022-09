Tout un programme pour la rentrée !

Fidèle à sa vocation multiplateforme, la chaîne offre toutes ses émissions en direct ou en mode rattrapage, pour rejoindre les auditeurs partout et en tout temps. Pour en savoir plus et pour découvrir d’autres contenus exclusifs : noovo.ca

Imaginée par le prolifique Simon Boulerice, cette série de huit épisodes met en scène Chanelle Chouinard, une enseignante de 37 ans qui s’éprend de Sandrick, un élève charismatique mais vulnérable de 17 ans. Leur relation taboue sera, on le devine, complexe et lourde de conséquences. Avec Evelyne Brochu et Lévi Doré dans les rôles principaux, et une solide distribution incluant notamment Sophie Cadieux et Steve Laplante.Le mercredi à 20 h, dès le 14 septembreCéline Bonnier incarne Catherine Godin, une mère investie d’une mission : faire innocenter son fils, emprisonné depuis 15 ans pour un meurtre qu’il n’a pas commis. En parallèle, on suit l’histoire de l’enquêteur Benoît Inglis, interprété par Louis-Philippe Dandenault, qui garde mystérieusement le silence même s’il a des soupçons au sujet d’un proche. La twist : il entretient une relation avec Catherine Godin… Cette série dramatique, qui se déploie en huit épisodes, bénéficie d’une remarquable distribution, dont font partie Raymond Bouchard, Marcel Leboeuf, Anglesh Major, Marc Messier et Marie Turgeon.Le mardi à 20 h, dès le 13 septembreAvec son assistant Antoine Vézina, Louis Morissette est aux commandes de la version québécoise du jeu britannique Taskmaster. Le concept : cinq humoristes – Mehdi Bousaidan, Ève Côté, Christine Morency, Matthieu Pepper et Jo Cormier – tentent de compter des points en relevant chacun de leur côté des défis absurdes imposés par les animateurs. Les meilleurs moments de leurs aventures, qui se déroulent hors studio sous la supervision d’Antoine Vézina, sont présentés devant public. Quant aux gagnants, ils remportent, on s’en doute, des prix loufoques à la hauteur du concept.Le jeudi à 20 h, dès le 15 septembreEn complément de ses bulletins d'information, Noovo propose Les débatteurs, une nouvelle émission pilotée par Michel Bherer. Le concept : soumettre un sujet brûlant d’actualité aux points de vue d’une équipe de débatteurs chevronnés représentatifs de la diversité québécoise, et offrir 30 minutes d’échanges corsés aux téléspectateurs. Une approche franche et directe pour mettre en lumière les enjeux de l’heure.Du lundi au jeudi à 22 h 30, après Le Fil 22, dès le 12 septembreL’animatrice se passe de présentation, tout comme son style coloré, jamais prévisible ni convenu. Pour la quatrième saison du talk-show phare de Noovo, Julie Snyder poursuit sur sa lancée avec un point de vue inédit sur l’actualité, des entrevues de fond, des invités de premier plan et une solide équipe de collaborateurs provenant de divers horizons.Du lundi au jeudi à 21 h, dès le 12 septembreOn peut dire que la deuxième saison de ce rendez-vous humoristique est plus qu’attendue. La comédie à sketchs menée par Arnaud Soly et ses talentueux acolytes – Julien Corriveau, Virginie Fortin, Katherine Levac, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Richardson Zéphir, LeLouis Courchesne, Anas Hassouna, Marie-Ève Morency et Daphné Létourneau, ouf ! – jette son dévolu sur l’actualité, les grands courants média et leurs effets sur le public.Le lundi à 19 h 30, dès le 12 septembrePhil Roy anime la version québécoise du jeu musical sud-coréen I Can See Your Voice, qui a été adaptée pour plus de 20 marchés. Le concept des nouveaux épisodes reste le même : des concurrents doivent identifier les mauvais chanteurs – et les bons – parmi six candidats mystères. Sans entendre leur voix, puisque les prestations des interprètes, à l’instar du lip synch, se font avec des voix autres que la leur. Avant de prendre leur décision finale, les participants, qui disposent de trois « rondes » pour se faire une idée sur les chanteurs, sont appuyés et conseillés par quatre panélistes invités, dont font entre autres partie Rita Baga, Dany Turcotte, Christine Morency, Fouki et Philippe Laprise.Le lundi à 20 h, dès le 12 septembreAprès avoir fait le tour du monde, puis passé deux saisons intra-muros au Québec (Occupation Double chez nous) et en Colombie-Britannique (Occupation Double dans l’Ouest) en raison de la pandémie, l’émission de dating la plus populaire du Québec nous fait voyager de nouveau, cette fois-ci dans le cadre enchanteur des Antilles française. Jay Du Temple, l’animateur de la populaire téléréalité, guide une poignée de célibataires en quête d’amour. Les fans incontestés pourront aussi suivre Les Vendredis OD, au cours desquels l’animateur Félix-Antoine Tremblay et un panel de commentateurs feront la revue des moments forts de la semaine.OD Martinique, du dimanche au jeudi à 18 h 30, dès le 11 septembreLes Vendredis OD, vendredi 18 h 30, dès le 23 septembre www.noovo.ca/emissions/occupation-double-martinique Noovo est la marque média généraliste qui fait les choses différemment! Téléréalité, humour, fiction d’ici et d’ailleurs, émissions de variétés: sa riche programmation rassembleuse et divertissante fait décrocher du quotidien.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.