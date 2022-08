Relance économique : Montréal mise sur l’inclusion au travail

Une approche qui fait évoluer les mentalités

Une première expérience concluante

Pas moins de 85 % des nouveaux arrivants au Québec choisissent de s’établir dans la région métropolitaine de Montréal. Les mouvements migratoires de la dernière décennie dans la métropole provenant de la Syrie, de l’Afghanistan, de l’Ukraine et des États-Unis, dans le cas des demandeurs d’asile, ont stimulé la volonté de la Ville de se positionner comme un chef de file en matière d’accueil et d’inclusion.

Des bénéfices mesurables

Mission inclusion Comment les entreprises peuvent-elles adhérer au Pacte ?



Pour soumettre la candidature de votre organisation à la seconde cohorte du Pacte pour l’inclusion au travail des personnes immigrantes de la Ville de Montréal, il suffit de remplir en ligne le formulaire de candidature et d’autodiagnostic entre le 15 août et le 9 septembre 2022. Un comité sélectionnera les entreprises et organismes participants en fonction de critères tels que l’intérêt de l’organisation pour l’inclusion et la diversité, sa taille, son domaine d’affaires et les défis rencontrés en matière d’intégration professionnelle des personnes immigrantes. L’objectif : favoriser la représentativité du milieu des affaires au sein de la cohorte.



Pour en savoir plus et pour soumettre une candidature :

montrealinclusiveautravail.ca/s-engager Pour soumettre la candidature de votre organisation à la seconde cohorte du Pacte pour l’inclusion au travail des personnes immigrantes de la Ville de Montréal, il suffit de remplir en ligne le formulaire de candidature et d’autodiagnostic entre le 15 août et le 9 septembre 2022. Un comité sélectionnera les entreprises et organismes participants en fonction de critères tels que l’intérêt de l’organisation pour l’inclusion et la diversité, sa taille, son domaine d’affaires et les défis rencontrés en matière d’intégration professionnelle des personnes immigrantes. L’objectif : favoriser la représentativité du milieu des affaires au sein de la cohorte.Pour en savoir plus et pour soumettre une candidature :

L’immigration est indispensable à la croissance économique post-pandémique du Québec. Mais recruter des personnes immigrantes ne suffit pas : il faut préparer les organisations à les accueillir et à les outiller pour le succès afin qu’elles puissent développer leur plein potentiel. Le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de Montréal a ainsi piloté plusieurs initiatives innovantes reconnues à l’international, notamment par l’ONU.Le BINAM a comme mission première de faciliter l’intégration socioéconomique des immigrants qui choisissent Montréal. D’abord en assurant leur accueil et leur inclusion, et ensuite en mettant à leur disposition tous les outils nécessaires pour qu’ils puissent s’intégrer à leur communauté et s’épanouir dans leur nouvelle ville. Plusieurs programmes sont offerts pour arriver à cette fin, notamment ceux de l’initiative Montréal inclusive au travail qui, depuis juin 2019, fait de l’intégration économique des nouveaux arrivants une priorité municipale. D’ailleurs, le baromètre ÉCHO de la Ville de Montréal a permis de démontrer que l’intégration économique est la priorité des personnes immigrantes.L’accès à des emplois de qualité facilite grandement l’intégration et constitue un important levier de croissance pour l’économie du Grand Montréal. À cet égard, la Ville de Montréal compte sur de nombreux partenaires, principalement issus des milieux communautaire, institutionnel, éducatif et d’affaires, pour sensibiliser les acteurs de changement aux défis de l’intégration et pour fédérer les actions afin qu’elles soient cohérentes et concertées.Malgré le fait que la plupart des leaders de la communauté d’affaires montréalaise reconnaissent les besoins et les défis associés à l’intégration professionnelle des personnes immigrantes, les moyens pour y arriver ne sont pas toujours faciles à cerner, pas plus que les meilleures pratiques permettant d’atteindre les objectifs. Parmi les initiatives les plus innovantes du BINAM, soulignons le Pacte pour l’inclusion au travail des personnes immigrantes, créé en 2021, et qui se poursuivra jusqu’en 2024 en collaboration avec le Pôle IDEOS de HEC Montréal, et avec la participation financière du gouvernement du Québec. Il accueillera cet automne sa deuxième cohorte.À l’instar de la première édition, qui s’est déroulée à l’hiver 2021, le Pacte 2022 offrira gratuitement à 25 entreprises ou organismes montréalais un accompagnement sur mesure encadré par des chercheurs pluri­disciplinaires spécialisés. Son objectif : aider les participants à favoriser l’intégration professionnelle de travailleurs immigrants. Tous les éléments permettant une intégration réussie seront abordés dans le cadre d’ateliers supervisés portant entre autres sur l’identification de talents, les processus d’embauche, l’intégration en entreprise et l’évolution professionnelle des travailleurs. Grâce à des séances de co-design, les représentants des PME et des sociétés qui auront été retenues à la suite d’un appel de candidatures seront appelés à élaborer un plan d’action adapté qui sera par la suite mis en œuvre. En fin de parcours, les gestionnaires formés seront à même de poser des gestes d’impact concrets en matière d’intégration professionnelle.Lors de la première phase de mise en application du Pacte, dix organisations participantes ont été accompagnées par les chercheurs et experts de HEC Montréal en tenant compte de la réalité de chacune. Parmi celles qui ont fait partie de cette première cohorte, mentionnons la STM, la TOHU, Moneris, la Commission de la construction du Québec (CCQ) et la Ville de Montréal. Sur une période de quelques mois, les 64 gestionnaires participants auront reçu un accompagnement personnalisé dans le cadre d’ateliers, de micro-expérimentations et de sessions de coaching personnalisées.À l’issue de ce parcours de formation, les organisations participantes se sont engagées à développer et à déployer un plan d’action spécifique en matière d’inclusion sur une période s’échelonnant de 6 à 12 mois. À titre d’exemple, la Ville de Montréal a choisi de former l’ensemble de ses équipes de dotation en ressources humaines sur les biais inconscients et à mettre sur pied une équipe de super utilisateurs qui agiront comme référents. La CCQ, quant à elle, s’est engagée à établir une méthodologie structurée pour suivre l’ensemble du continuum de l’intégration professionnelle des personnes immigrantes lors d’éventuelles embauches.En somme, tous les gestionnaires ayant participé au Pacte pour l’inclusion au travail des personnes immigrantes deviennent en quelque sorte ambassadeurs de changement au sein de leur communauté d’affaires et ils contribuent à favoriser la diversité à même les structures hiérarchiques de leur entreprise.Les gestionnaires des entreprises et organismes ayant participé à la première cohorte en ont retiré d’importants bénéfices, notamment en ce qui concerne l’amélioration de leurs compétences en matière d’intégration de nouveaux arrivants dans leur bassin d’employés. Le parcours de formation leur a également permis d’élaborer une stratégie globale d’intégration adaptée à leur réalité et de soutenir le développement de solutions concrètes en matière de management, de développement organisationnel, d’innovation et de gestion de la diversité. Avec pour résultat de favoriser l’attraction, l’embauche, l’intégration et l’évolution professionnelle des personnes immigrantes.Dans leur rapport final, les organisateurs de ce parcours de formation inédit estiment que les répercussions sur l’intégration des nouveaux arrivants prendront de l’expansion à long terme. Un nombre important de gestionnaires et employés auront été touchés par le programme au cours de la dernière année, ce qui aura permis de créer et de maintenir des milieux professionnels plus inclusifs. Le fait de bénéficier d’un avantage compétitif dans leurs domaines d’affaires respectifs vient valider non seulement l’efficacité opérationnelle et stratégique du programme développé expressément par la Ville de Montréal et le Pôle Idéos de HEC Montréal pour le Pacte pour l’inclusion au travail des personnes immigrantes, mais aussi l’ensemble des politiques mises en place en matière d’accueil et d’inclusion.De toute évidence, les investissements consentis pour mieux intégrer les personnes immigrantes au sein de la société montréalaise constituent une solution gagnant- gagnant. Et celle-ci prendra de l’ampleur avec les prochains exercices, à commencer par l’édition 2022.Le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal crée les conditions permettant d’accélérer les processus d’intégration socio-économique des nouveaux arrivants et d’assurer l’inclusion des personnes immigrantes et racisées.Pour information : montreal.ca

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.