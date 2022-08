L’automne entre mer et montagne

GASPÉ

S’offrir une parenthèse d’évasion hors saison dans l’un des plus beaux coins du Québec, qui dit mieux ? Une escapade de quelques jours ou d’une semaine dans la région de Gaspé-Percé permet de profiter de la nature à son rythme et de s’adonner à une foule d’activités en toute liberté. Survol de ce qui vous y attend.Réputé pour ses majestueuses falaises dominant l’océan, ses marais salants, ses dunes et ses magnifiques plages, ce parc aussi grand que grandiose a tout à offrir. À l’automne, l’observation des baleines s’impose, puisque c’est la saison idéale pour croiser de nombreuses espèces de cétacés, et même, si l’on a un peu de chance, le fameux rorqual bleu. Deux types d’excursions : les croisières avec guides-interprètes ou, pour ceux qui préfèrent la sérénité d’une approche non motorisée, une sortie guidée en kayak de mer.Les plages ne manquent pas, à commencer par celle de Penouille, véritable flèche de sable qui s’avance dans la mer sur deux kilomètres. Protégée par la baie de Gaspé, elle se distingue par son eau relativement chaude, propice à la baignade et à la pratique de la planche à pagaie ou du kitesurf.À explorer aussi pour son côté historique : la plage de Cap-des-Rosiers, qui mène au monument aux Irlandais, érigé en mémoire des naufragés du voilier Carricks qui s’y est échoué en 1847.Enfin, on peut admirer la côte maritime en empruntant un des nombreux sentiers de randonnée qui sillonnent le parc. Le sentier Les Graves, à emprunter à pied ou en vélo, longe la baie de Gaspé et culmine au Cap-Gaspé (surnommé le bout du monde), et le nouveau sentier du Banc offre pour sa part un point de vue unique sur les falaises, la mer et le phare de Cap-des-Rosiers.Le parc national de l’Île-Bonaventure-et- du-Rocher-Percé est une destination incontournable et, si l’emblématique rocher se passe de présentations, il y a beaucoup plus à voir et à faire aux alentours ! À commencer par la découverte de l’île Bonaventure, où réside l’une des plus grandes colonies de fous de Bassan au monde, qui vient y nicher année après année. Une excursion en bateau permet d’accéder au site et, une fois sur place, il est possible d’observer les oiseaux de près en empruntant des sentiers spécialement aménagés, où des guides-animateurs prodiguent des informations sur leur habitat et leur comportement.La remarquable biodiversité du barachois de Malbaie ravira aussi les amateurs d’ornithologie. Pendant la saison automnale, on peut y observer des espèces migratoires, comme le grand héron, l’épervier brun ou le faucon émerillon, pour n’en nommer que quelques-unes. À quelques kilomètres de là, la spectaculaire chute du parc de la Rivière Émeraude vaut le détour.Autre destination incontournable : le Géoparc mondial UNESCO de Percé. Ainsi désigné en 2018 en raison de ses paysages de portée géologique internationale, cet immense territoire est préservé en héritage pour les générations futures. Pour découvrir 500 millions d’années d’histoire et comprendre la formation de ce paysage côtier exceptionnel, les visiteurs peuvent participer à une foule d’activités. Parmi celles-ci, l’exposition multimédia Tektonik, l’exploration de 23 géosites et un choix de randonnées guidées offrant des vues incroyables. Le point culminant : un arrêt à la plateforme vitrée suspendue en porte-à-faux sur le mont Sainte-Anne, à 200 mètres d’altitude au-dessus du village de Percé. Une expérience mémorable qui fait le pont entre le passé et le présent.

