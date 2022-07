Patrick Labbé, la voix d’un thriller

Un suspense enlevant, un personnage fascinant

À la fois diffuseur et créateur de contenu, Audible célèbre l'art de la narration et du récit audio tout en soutenant une communauté d'écrivains, de narrateurs, d'ingénieurs du son et d'autres créatifs à travers le monde. Depuis 2020, audible.ca propose la série Audible Original, des productions maison exclusives qui associent des récits de qualité à des voix d'ici, comme c'est le cas pour la version française d'Oracle.







Avec plus de 750 000 livres, balados et productions originales, dont plus de 10 000 en français, Audible est l'une des plus importantes bibliothèques audio au monde. Depuis 2017, Audible produit et diffuse sur sa plateforme numérique des contenus couvrant un large éventail de genres et de sujets, moyennant un abonnement mensuel donnant un accès illimité à des milliers de titres. Le public cible : les amateurs de lecture très occupés qui sont désireux de vivre une expérience culturelle ou divertissante pendant leurs déplacements, leurs séances d'exercice, de jardinage ou de cuisine, ou tout simplement lorsqu'ils relaxent à la maison. Audible.ca propose en outre un vaste catalogue de titres produits et enregistrés par des écrivains, personnalités et acteurs québécois et français. Parmi ceux-ci, on compte Juliette Gosselin, Sarah-Jeanne Labrosse, Valérie Roberts, Mathieu Baron, Pier-Luc Funk, Paul Houde et, bien sûr, Patrick Labbé.

Les livres audio font de plus en plus d’adeptes, et l’écoute de romans, de thrillers et d’essais accompagne désormais le quotidien de millions de « lecteurs ». Impossible de savoir jusqu’à quel point la pandémie a popularisé ce phénomène, mais une chose est certaine : le catalogue d’ouvrages québécois et canadiens est en plein essor, propulsé par la participation d’écrivains et de comédiens de chez nous. C’est ainsi que Patrick Labbé, bien connu pour ses rôles dans de nombreuses séries télévisées, qui vont de Rock et Lance et compte à District 31, en passant par des productions anglophones comme Quantico, Street Legal, The Dead Zone et The Transplant, est passé des tournages aux captations audio – et de l’interprétation à la narration. Avec Oracle, écrit en exclusivité pour Audible par Andrew Pyper, il en est à sa troisième prestation de narration, et cette expérience lui a beaucoup appris sur les pouvoirs évocateurs de la voix.Oracle combine enquêtes criminelles, phénomènes surnaturels et suspense. Le récit gravite autour de Nate Russo, un enquêteur possédant un don unique qui lui fait vivre les moments d’horreur précédant la disparition des victimes sur lesquelles il enquête. « Ce qui m’a plu dans ce livre, c’est qu’il est écrit à la première personne, que la narration se passe au “je” et que toute l’intrigue se déroule du point de vue de Nate, explique Patrick Labbé. Il est confronté à des images, il ressent des choses et il entend des voix grâce à l’énergie que les victimes laissent derrière elles, ou en touchant tout simplement leurs proches. Ce roman policier est plein de rebondissements et le personnage du médium asocial et jamais de bonne humeur est fascinant. Il n’a pas de plaisir dans la vie, c’est un alcoolique qui voit des fantômes… Moi, comme lecteur, je suis attiré par cette histoire, et c’est en grande partie pour ça que j’ai accepté d’embarquer dans cette aventure. »Dans l’intimité du studio d’enregistrement, sous la direction d’un ingénieur réalisateur, le narrateur prête sa voix aux personnages et à l’action du livre dans son intégralité. Chaque session dure entre quatre et cinq heures, ce qui fait qu’un policier comme Oracle est bouclé après 30 ou 35 heures de travail en studio – et probablement le double si on prend en considération la préparation, les correctifs et le montage. « Je lis le livre au moins trois fois avant de commencer l’enregistrement, précise Patrick Labbé. Il faut que je sache de quoi je parle, que j’arrive là avec des propositions qui se tiennent et qui donnent à mon interprétation une certaine fluidité, une perspective, une couleur bien personnelle qui colle à la personnalité complexe du personnage. »Comme l’explique le comédien, l’interprétation audio fait en sorte qu’on se concentre uniquement sur la voix, sans artifices extérieurs tels que le décor, les costumes ou le maquillage. « Cela nous permet de nuancer subtilement notre travail d’acteur. J’ai toujours aimé faire de la voix pour la précision et l’aspect incisif, chirurgical de l’affaire. Avec un micro et des écouteurs, on peut travailler de façon très intime sur le timbre, la gravité et le débit de la voix. Enregistrer, s’écouter, recommencer, essayer de s’améliorer pour transposer des émotions comme la peur, la gêne, la colère, la surprise, c’est un grand défi ! »Andrew Pyper, qui compte plusieurs best-sellers à son actif, a étudié la littérature anglaise et française à l’Université McGill, puis a bifurqué vers le droit avant de se consacrer à l’écriture. En 1999, sa carrière est lancée avec Lost Girls, qui remporte le prix Arthur-Ellis pour le meilleur premier roman policier et qui est cité parmi les livres de l’année du New York Times. Au fil des ans, ses thrillers ont été publiés un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, et plusieurs ont été portés à l’écran ou produits en version audio. En ce qui a trait à Oracle, il est tout particulièrement emballé par la prestation de Patrick Labbé.« J’ai été très, très chanceux qu’il dise oui à ce projet, souligne l’écrivain. Nate Russo est un personnage complexe, à la fois colérique et craintif, réservé mais vulnérable, et c’est un solitaire qui cherche sa place parmi les humains. Patrick réussit à faire vivre toutes ces contradictions qui peuvent cohabiter dans une même phrase. Il est parfait. »Il ajoute qu’un bon narrateur peut amener le récit et les personnages encore plus loin. « Cette voix dans notre tête a un grand pouvoir évocateur. Elle peut à elle seule conjurer les scènes, les atmosphères et les actions. » Andrew Pyper est-il converti au livre audio ? « J’adore lire, mais, si la voix est bonne, j’aime encore plus qu’on me fasse la lecture. Le parcours imaginaire est différent parce qu’on est accompagné pour la durée du trajet. C’est ce qui nous permet de développer une relation non seulement avec la trame narrative, mais aussi avec l’interprète. »Audible est un créateur et un diffuseur de premier plan de récits audio de qualité, qui offre à ses clients une nouvelle façon d’embellir et d’enrichir leur vie à tous les jours. Le contenu d’Audible.ca comprend plus de 750 000 livres audio, balados et productions originales.

