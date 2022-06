Un opéra hommage à Marguerite Yourcenar

« Marie-Claire Blais et moi étions des amies de longue date, et, lorsque je lui ai parlé de mon projet, elle a tout de suite voulu en faire partie. »

Pourquoi Marguerite Yourcenar ?

Comment l’écriture avec Marie-Claire Blais s’est-elle articulée ?

Quels passages de la vie de Marguerite Yourcenar ont capté votre attention ?

À quelle expérience scénique les spectateurs sont-ils conviés ?

Yourcenar – Une île de passions

L’œuvre en deux actes, pour six solistes, chœur et orchestre, mise en scène par Angela Konrad, est composée sur une musique d’Éric Champagne, interprétée par Les Violons du Roy. Coproduit par Opéra de Montréal, le Festival d’opéra de Québec et Les Violons du Roy, Yourcenar – Une île de passions sera présenté au Palais Montcalm de Québec les 28 et 30 juillet 2022 et à la Salle Pierre-Mercure de Montréal les 4 et 6 août. Un livre comprenant le libretto et un entretien avec Hélène Dorion et Marie-Claire Blais paraîtra cet été aux Éditions de l’Homme



Figure majeure de la poésie et de la littérature québécoise et passionnée d’opéra, Hélène Dorion a publié une trentaine de romans, d’essais et de recueils de poésie qui ont mérité de nombreux prix prestigieux. Nous l’avons jointe à Paris lors d’une tournée pour son nouveau roman, Pas même le bruit d’un fleuve, afin qu’elle lève le voile sur cette création inédite, qui rend hommage au parcours et à l’œuvre de la grande romancière. Entretien.« La narration, la réflexion, le style et la dimension poétique de son travail d’écrivaine m’interpellent. Très contemporaine, son œuvre singulière traverse le temps. Fascinante, avant-gardiste, Marguerite Yourcenar est une femme de passion avide de découvertes, qui a consacré sa vie à l’écriture. Elle a aussi été une militante qui s’est battue contre les injustices sociales et raciales, une écologiste avant l’heure, une pacifiste également, puisqu’elle s’est opposée à la guerre au Vietnam. Il y avait chez elle des forces antagonistes, des dualités entre le passé et le présent, l’intime, le politique et la célébrité, et elle avait une attitude d’aventurière dans sa vie personnelle et ses relations amoureuses. Son engagement artistique était total. Nous avions de beaux contrastes à explorer, d’intéressantes tensions sur lesquelles structurer notre livret. »« Nos forces se sont conjuguées pour créer les scènes, les personnages et les affects. Le défi principal, c’était de garder une fluidité et une très grande simplicité dans l’écriture, tout en approfondissant un contenu très riche et très dense. En même temps, il fallait laisser les fenêtres ouvertes pour les autres concepteurs qui allaient contribuer au projet, à commencer par Éric Champagne à la composition. Sans oublier la mise en scène, les costumes, les décors, l’interprétation. Le rythme, aussi, était très important, comme les sonorités, pour que ça puisse être porté par la musique, par les voix. »« Nous nous sommes partagé les lectures et nous avons retenu certains moments clés : la rencontre avec sa compagne de vie Grace Frick, son choix de vivre aux États-Unis, l’élaboration de son œuvre, la mort de Grace, son élection en tant que première femme à l’Académie française et sa rencontre avec Jerry Wilson, qui a été son ultime compagnon de voyage. Ce sont les éléments à partir desquels nous avons commencé à écrire le synopsis. »« Angela Konrad, qui signe la mise en scène de l’opéra, est aussi dramaturge, sa compréhension du livret et des textes est donc vraiment profonde. On peut s’attendre à ce que la scène devienne un espace symbolique où vont coexister toutes les forces antagonistes du livret. Angela travaille dans l’évocation, dans la nuance. La scène va devenir un chemin de traverse où vont se décliner les affects des personnages, les tensions créatrices, la complexité du lien amoureux, ainsi que la passion de vivre et de créer. »

