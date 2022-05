Vacances au Québec : Les plus beaux séjours en nature

Découvrir Anticosti

Le temps d’un week-end en amoureux, d’une escapade entre amis ou de vacances estivales avec les enfants, les visiteurs des parcs nationaux et des territoires de la Sépaq peuvent se connecter aux sites naturels qui ont façonné notre histoire. Sortir de l’eau une truite frétillante qui grésillera sur un feu de bois quelques heures plus tard, regarder les nuages glisser sur la surface calme d’un lac, respirer l’odeur de la forêt, réapprendre le nom des arbres, observer un renard ou un aigle majestueux, découvrir un ciel incroyablement étoilé, loin des bruits et des lumières de la ville, c’est ça, les vacances au Québec.

Envie d’explorer le Québec ? D’un bout à l’autre de la province, la Sépaq offre une formidable variété d’expériences dans 23 parcs nationaux et 13 réserves fauniques. Si certains aiment se ressourcer dans un hôtel douillet et profiter des plaisirs d’une table gastronomique, d’autres préfèrent planter leur tente au bord d’un lac ou d’une rivière poissonneuse pour vivre dans l’instant présent – et faire cuire leurs prises sur un feu de bois pour le souper. À chacun son coin de paradis et sa définition du luxe ! Peu importe le type d’expérience choisie, la nature et ses bienfaits sont toujours au rendez-vous. Les guides, animateurs et employés passionnés, pour leur part, ne demandent qu’à partager leurs connaissances sur les territoires et les écosystèmes qu’on se doit de protéger. Dans tout le réseau de la Sépaq, tout est mis en œuvre pour aider les visiteurs à vivre des moments inoubliables et à se familiariser avec le patrimoine naturel du Québec.Le luxe, le vrai, c’est d’avoir la chance d’explorer un territoire sauvage, admirablement préservé et très peu fréquenté. Ancrée au milieu du golfe du Saint-Laurent, l’île d’Anticosti est un must à mettre sur sa bucket list, car elle en met plein la vue avec ses immenses falaises blanches, ses canyons vertigineux, ses rivières aux eaux émeraude où viennent frayer les saumons. Ici, ce sont les phoques qui se prélassent au soleil plutôt que les touristes, et on croise plus de cerfs de Virginie que d’êtres humains. Le site parfait pour s’accorder un tête à tête avec la nature ! En offrant des séjours comme le forfait tout confort et tout compris à l’Auberge Port-Meunier, qui comprend le transport aérien depuis Mont-Joli, les repas, le prêt de vélos électriques et d’embarcations nautiques ainsi qu’une journée guidée dans le parc national d’Anticosti, la Sépaq rend maintenant accessible cette île paradisiaque autrefois réservée aux chasseurs et pêcheurs fortunés. À noter : d’autres types de forfaits, notamment dans des chalets en bord de mer, avec ou sans pêche, sont également offerts.Au cœur du parc national de la Gaspésie, lové au pied des spectaculaires monts Chic-Chocs, le Gîte du Mont-Albert offre tout le confort d’un grand hôtel urbain dans un décor sublime, avec une table gastronomique en prime. Un site parfait pour la détente et les excursions en plein air. Randonnée pédestre, canot, kayak, pêche, piscine, sauna : les activités ne manquent pas. Envie de sortir encore plus des sentiers battus ? Perchée à 615 mètres d’altitude dans la réserve faunique de Matane, l’Auberge de montagne des Chic-Chocs est tout simplement à couper le souffle. Dix-huit chambres seulement, avec un souci porté aux détails, un service attentionné, des repas sains et savoureux, un spa où relaxer au retour d’une journée de découvertes à pied, en vélo ou en kayak. Mais attention : pas de télé ni de réseau cellulaire ! Bref, une destination exceptionnelle, où on a de bonnes chances de croiser un des majestueux orignaux qui peuplent ses forêts.À 30 minutes de Québec, sur la rive de l’imposant lac Saint-Joseph, la Station touristique Duchesnay fait une place toute particulière aux familles. On y trouve un nouveau centre nautique, une plage de sable avec un quai flottant où on peut relaxer sur des chaises longues, de même qu’un terrain de volleyball et des pistes de randonnée et de vélo. Sans oublier un parcours aérien d’aventure dans les arbres ! Une équipe d’animateurs propose une foule d’activités guidées pour les jeunes ou les adultes, comme la géocache ou le tir à l’arc. Côté hébergement, on peut séjourner dans l’une des 48 chambres ultra confortables de l’auberge quatre étoiles ou réserver en exclusivité l’un des deux pavillons de 8 et 12 chambres, équipés d’une cuisine et d’un séjour, pour une fête de famille. Autre option : les nouveaux chalets Oxygène, modernes et chaleureux, qui peuvent loger de 4 à 16 personnes en toute quiétude. Peu importe le type d’hébergement, les enfants et les jeunes de moins de 18 ans séjournent gratuitement dans la chambre de leurs parents.Envie d’une expérience 100 % nature ? Il est possible de s’évader dans un refuge rustique ou de camper en pleine nature pour avoir la sainte paix. On peut aussi se lancer dans l’aventure d’un parcours de canot-camping, planifié avec les conseils d’un personnel expérimenté. Mais ceux et celles qui ont envie d’un peu plus de confort ont le choix. Ainsi, les prêts-à-camper, avec leurs grandes tentes déjà montées incluant lits, chauffage, éclairage d’appoint, équipement pour cuisiner – et un bloc sanitaire à proximité –, offrent une expérience qui plaît aux familles, aux couples et aux groupes d’amis. Les yourtes sont une option inusitée qui fait de plus en plus d’adeptes. De beaux chalets de bois aux larges baies vitrées ont remplacé certains camps. Dans la réserve faunique Saint-Maurice, par exemple, les chalets Horizon, qui ont fait leur apparition en 2020, mettent l’accent sur l’énergie solaire tout en conservant l’incontournable poêle à bois. Plus confortables et plus pratiques, ils n’enlèvent rien au charme d’un séjour dans ce coin de pays magnifique.Forte de l’engagement de son équipe, la Sépaq met en valeur les territoires et les actifs publics qui lui sont confiés et en assure la pérennité au bénéfice de sa clientèle, des régions du Québec et des générations futures. Elle connecte les gens à la nature.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.