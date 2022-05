Comment nos maisons peuvent-elles contribuer à la centrale virtuelle du futur ?

La centrale électrique virtuelle est une technologie qui permet de gérer un très grand nombre de maisons et de bâtiments ainsi que leurs dispositifs, afin de moduler et d’optimiser la consommation d’électricité à l’échelle provinciale.

Comment fonctionne une centrale électrique virtuelle, au juste ?

« Au Québec, les périodes de grand froid provoquent d’importantes pointes de consommation d’électricité liées au chauffage. Un phénomène récurrent qui se prévoit, bien sûr : nous pouvons importer de l’énergie, ou encore demander à la population de diminuer sa consommation à certaines heures. Mais, pour contrôler le tout avec plus de précision et d’efficacité, rien ne vaut les centrales électriques virtuelles. »

David Saint-Germain, vice-président, Technologies, Hilo

Une technologie tournée vers l’avenir

Bâtir ensemble l’intelligence énergétique de demain



Pour en savoir plus sur le service de maison intelligente Hilo : hiloenergie.com Le service de maison intelligente Hilo est accessible à la plupart des bourses. Trois ensembles sont offerts pour transformer petites, moyennes ou grandes maisons. Les frais d’adhésion uniques varient entre 199,99 $ et 479,99 $, et ils incluent les dispositifs intelligents connectés, l’installation par un électricien professionnel et un accompagnement soutenu. À noter : le coût initial est amorti par la suite grâce aux économies récurrentes d’électricité qui s’ajoutent aux récompenses. Dans un avenir prochain, des solutions intelligentes pour chauffe-eau, bornes de recharge et thermostats centraux s’ajouteront à l’offre Hilo.

Au cours des deux dernières années, les Québécois ont pu découvrir le fonctionnement et les avantages de la solution Hilo, un service domotique de gestion de l’énergie électrique issu des dernières avancées en intelligence artificielle. L’objectif ultime de cette initiative : amener la population à s’impliquer dans une solution innovante qui participe concrètement à bâtir un avenir énergétique vert et durable pour le Québec.En misant sur une gestion optimisée de la consommation d’électricité, Hilo permet à Hydro-Québec de limiter la construction et le maintien des infrastructures telles que les barrages, les lignes de transport et les postes de distribution. Cette gestion améliorée de l’énergie permettra de générer de la richesse pour le Québec et de soutenir sa transition énergétique et son électrification. On estime que, d’ici 2028, la centrale électrique virtuelle collective du Québec devrait déplacer autant d’électricité que La Romaine-2, soit plus de 600 mégawatts, ce qui équivaut à la demande en électricité de 114 000 ménages. Plus il y aura de maisons intelligentes Hilo, moins il y aura de gaspillage et plus grand sera l’impact environnemental. Et les retombées concrètes seront tant individuelles que collectives. L’émergence d’une nouvelle technologie La centrale électrique virtuelle permet de gérer des regroupements de maisons et de bâtiments dotés de dispositifs et de logiciels effectuant la gestion et la modulation de la consommation d’électricité. Grâce à cette technologie, on peut anticiper et contrôler la consommation énergétique d’appareils connectés pour répondre aux besoins du réseau électrique en temps réel, notamment aux heures de pointe pendant les périodes de grand froid.« La production d’électricité, qu’elle provienne de barrages, d’éoliennes ou de panneaux solaires, doit être en tout temps égale à la demande sur l’ensemble du réseau pour assurer la stabilité des infrastructures, explique David Saint-Germain, vice-président, Technologies, chez Hilo. Pour maintenir cet équilibre, lorsque la demande dépasse l’offre, on peut compter sur les centrales virtuelles comme une des solutions disponibles. »Concrètement, chaque centrale virtuelle fonctionne grâce à un système infonuagique (cloud). « La centrale reçoit un ordre d’Hydro-Québec – par exemple, de réduire la consommation à un moment précis en se basant sur une courbe déterminée –, puis elle envoie une série de commandes à des appareils connectés, poursuit David Saint-Germain. Cela fait en sorte que chaque appareil qui peut recevoir des consignes d’Hilo vient en aide au réseau. La température de consigne de nos thermostats pourra ainsi être réduite pour éviter que l’on consomme trop d’énergie à un moment de forte demande sans diminuer notre confort. Pour un coup de pouce instantané, on pourra même mettre à contribution les batteries de nos véhicules électriques ! »Envie de contribuer à l’effort collectif pour diminuer l’empreinte énergétique du Québec ? L’application intuitive Hilo permet aux participants de gérer à distance, avec leur téléphone intelligent, les appareils connectés – thermostats, prises de courant, ampoules, gradateurs, interrupteurs – qui sont installés dans leur résidence. Ceux qui possèdent un assistant vocal compatible (Google ou Alexa) peuvent même contrôler leurs appareils avec leur voix. Les paramètres de chaque dispositif ou appareil peuvent être réglés à l’avance ou en direct pour optimiser la consommation d’électricité. Ainsi, on pourrait décider d’activer automatiquement certains interrupteurs à un moment précis ou encore programmer la température de thermostats à la baisse lorsqu’on s’absente de la maison.En adoptant la technologie Hilo, les participants s’engagent à relever pendant une période de trois ans un certain nombre de défis en réduisant leur consommation d’énergie pendant les périodes de pointe. Les défis surviennent lorsque la demande d’électricité atteint son maximum et que le réseau est très sollicité parce qu’un nombre important de clients utilisent des appareils énergivores en même temps. Après avoir préchauffé les résidences, l’application Hilo effectue alors automatiquement une réduction temporaire de la température de consigne des thermostats branchés. En parallèle, la consommation globale du domicile doit être maintenue à la baisse par ses occupants pour ne pas dépasser la limite, par exemple en évitant de faire fonctionner de gros électroménagers pendant une période donnée.« Les clients qui habitent une maison intelligente Hilo seront appelés à relever des défis jusqu’à 30 fois par hiver en abaissant la consigne de leurs thermostats de quelques degrés aux heures de pointe, précise David Saint-Germain. Pour les remercier de contribuer à réduire la demande en électricité – et la pression à la hausse sur les tarifs d’électricité de tous les Québécois –, Hilo leur offre des récompenses en argent. Celles-ci ont représenté cette année une moyenne de 166 $. »En intégrant des comportements énergétiques responsables et en relevant les défis collectifs tout en continuant à utiliser judicieusement l’énergie dont ils ont besoin, les participants réduisent leur facture d’électricité annuelle et contribuent à préserver l’environnement.Il est clair que notre société doit délaisser les énergies fossiles émettrices de GES pour lutter contre les changements climatiques, et le récent rapport du GIEC démontre, noir sur blanc, qu’il y a urgence d’agir. La transition vers la mobilité électrique est incontournable, mais comment faire face à la demande accrue de consommation de ce type d’énergie ? « Avec le système actuellement en place, nous risquons de générer une nouvelle pointe de consommation si tout le monde recharge sa voiture en même temps, tranche David Saint-Germain. Pour éviter cette situation, des technologies d’appoint sont essentielles pour répartir la consommation dans le temps. Les grands producteurs d’électricité devront tous s’y mettre au cours des prochaines années. » Et c’est là qu’Hydro-Québec, avec sa filiale Hilo, a une longueur d’avance.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.