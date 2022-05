Verdir nos villes, une priorité environnementale

Le Québec en bonne position

Un fonds exclusivement dédié aux municipalités et à leurs partenaires

Des solutions durables

Fédération canadienne des municipalités (FCM) Un engagement de longue date

La FCM est profondément engagée dans l’action climatique et le développement durable, comme en témoignent l’ampleur de ses efforts de représentation des intérêts et l’éventail de ses programmes. Parmi ceux-ci, le Fonds municipal vert joue chaque année un rôle de plus en plus important et pertinent pour aider les municipalités et le gouvernement du Canada à remplir leur engagement dans la lutte contre les changements climatiques. Rappelons que les membres de la FCM regroupent plus de 2000 municipalités de toutes les tailles, des plus grandes villes aux collectivités rurales et nordiques du Canada, de même que 20 associations provinciales et territoriales de municipalités. Elle défend les intérêts des municipalités et fait en sorte que les besoins des résidents soient pris en compte dans les politiques et programmes fédéraux.

« Les municipalités jouent un rôle primordial dans la lutte aux changements climatiques, car elles administrent environ 60 % des infrastructures publiques, et elles ont une influence directe sur plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada », affirme Chris Boivin, directeur général du Fonds municipal vert (FMV). Pour atteindre l’objectif visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C et pour éviter les effets dévastateurs des changements climatiques, le Canada doit réduire, d’ici 2030, ses émissions de GES de 40 à 45 % par rapport au niveau de 2005. L’objectif ultime : atteindre la carboneutralité d’ici 2050. « Le FMV vise à aider les municipalités canadiennes de toutes tailles à relever ces défis, poursuit le directeur général. Depuis 2000, nous avons investi près de 145 millions de dollars au Québec pour la mise en œuvre de solutions locales de développement durable. »Dans cette course contre la montre, le Québec a une longueur d’avance sur l’ensemble des autres provinces, mais les enjeux demeurent tout de même énormes. « Le Québec est depuis longtemps un chef de file en matière d’action climatique, ses émissions de GES par habitant étant de 49 % inférieures à la moyenne canadienne, précise monsieur Boivin. La province a identifié plusieurs domaines prioritaires pour une réduction supplémentaire dans son Plan pour une économie verte 2030, avec comme objectif premier l’électrification des transports, des industries et des bâtiments. Le plan prévoit également tirer parti d’autres sources d’énergie renouvelable, comme les bioénergies. Ce sont tous des domaines pour lesquels le FMV dispose d’outils et de fonds permettant de soutenir les municipalités. »En partenariat avec le gouvernement du Canada, le FMV a été créé il y a un peu plus de 20ans par la Fédération canadienne des municipalités. La fédération unit plus de 2000 gouvernements municipaux à l’échelle nationale, représentant plus de 90 % des Canadiens de chaque province et territoire. « Grâce à une combinaison unique de financement, de ressources et d’activités de formation, le FMV dote les municipalités des outils nécessaires pour augmenter leur résilience et accélérer leur transition vers un avenir à faible émission de carbone, ajoute Chris Boivin. Comment ? En soutenant l’adoption d’approches éprouvées à émissions faibles ou nulles qui peuvent être reproduites à l’échelle nationale. »Le financement du FMV, octroyé sous forme de subventions ou de prêts, est disponible pour des projets à tous les stades de leur réalisation – plan, étude de faisabilité, projet pilote ou projet d’immobilisation. Le fonds soutient ainsi les municipalités à chaque étape dans le renforcement de leurs capacités à réduire la pollution, à améliorer l’efficacité énergétique, à revitaliser les infrastructures publiques et à contribuer aux objectifs ambitieux du GIEC.Le FMV aide les municipalités à réaliser des projets concrets aux retombées mesurables et il soutient les collectivités avec une panoplie d’initiatives sur mesure. Celles-ci proposent des solutions éprouvées pour améliorer la qualité et la distribution de l’eau potable, diminuer la pollution atmosphérique et la pollution de l’eau, et réhabiliter les terrains contaminés. Elles permettent aussi de réduire la production de déchets et de promouvoir les systèmes de conservation et de recyclage. Et, enfin, ces initiatives soutiennent le développement de logements et de bâtiments écoénergétiques, de même que celui de transports collectifs, actifs et écoresponsables.S’inspirant de l’adage « l’union fait la force », le FMV s’efforce de soutenir les municipalités dans leur transition en misant sur le savoir acquis pour les inspirer, les relier les unes aux autres et renforcer leurs capacités à élaborer et à mettre en œuvre des solutions durables, fondées sur de saines pratiques environnementales et sociales. En voici quelques exemples.La modernisation de bâtiments vieillissants et inefficaces sur le plan énergétique ainsi que la construction de nouveaux immeubles carboneutres sont des éléments essentiels pour atteindre les objectifs climatiques. Concrètement, le FMV offre des ressources pour aider à améliorer le parc local de logements abordables, à moderniser les installations communautaires et à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments. Ainsi, la Fiducie foncière communautaire Québec a obtenu 500 000 $ pour mettre à l’essai des mesures d’efficacité énergétique à la coopérative Dorimène, un projet de logements collectifs dans la Ville de Québec. L’objectif : récupérer la chaleur d’une ferme urbaine, la stocker dans des puits géothermiques et utiliser la phyto- restauration pour améliorer la qualité de l’air.Le transport collectif, le transport actif, les parcs de véhicules municipaux écologiques, le covoiturage, les véhicules en autopartage ainsi que les infrastructures de recharge pour véhicules électriques peuvent, collectivement, avoir une incidence directe sur les émissions locales de GES. Récemment, la Ville de Sherbrooke s’est vu octroyer par le FMV une somme de 149 300 $ pour un projet de mobilité durable visant à encourager la population, via un système de récompenses, à utiliser davantage des moyens de transport autres que l’auto solo.Au chapitre des matières résiduelles, ce sont les sites d’enfouissement de déchets solides qui produisent le plus de GES. L’adoption d’une approche zéro déchet et la mise en œuvre d’initiatives d’économie circulaire peuvent aider les collectivités à réduire ces émissions. C’est pourquoi le FMV a soutenu un projet proposé par la Ville de Drummondville, qui désirait améliorer à 61 % son taux de récupération et de recyclage des déchets encombrants et des résidus de construction, de rénovation et de démolition provenant des secteurs résidentiel et commercial.Le quartier Zibi, situé sur la rivière des Outaouais, transforme des friches industrielles datant de plusieurs décennies en un quartier carboneutre qui accueillera des espaces commerciaux ainsi que plus de 5000 résidents. Pour réussir ce tour de force, le promoteur du projet a innové en construisant, avec l’appui du FMV et du gouvernement du Canada, un système énergétique communautaire qui récupérera des effluents post-industriels pour chauffer les immeubles résidentiels et commerciaux. Ces installations tireront parti de la chaleur industrielle résiduelle, de la capacité de refroidissement de la rivière et de l’hydroélectricité produite localement afin d’éviter les émissions de GES produites par les systèmes traditionnels de chauffage et de climatisation des bâtiments. Lorsqu’il sera pleinement opérationnel, le système communautaire produira des émissions nettes de CO2 nulles.Le FMV (Fond municipal vert) ou Fédération canadienne des municipalités aide les gouvernements municipaux à adopter plus rapidement les pratiques de développement durable. Notre savante combinaison d’offres de financement, de ressources et de formations donne aux municipalités les outils dont elles ont besoin pour améliorer leur résilience et créer de meilleures vies pour les Canadiens.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.