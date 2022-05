Tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une maison usinée

L’EXPÉRIENCE

Photo: @natlapointe et courtoisie Bonneville (modules).

Une référence au Québec Depuis soixante ans (et quatre générations), l’entreprise familiale Les Maisons Bonneville conçoit et fabrique des résidences sur mesure pour les Québécois, au total, plus de 40 000 à ce jour. Pionnière en matière de maisons usinées, elle se démarque par la qualité de ses constructions tout comme par l’expérience client hors pair qu’elle offre aux acheteurs.



Un choix infini de modèles

Chaque type de maison a été minutieusement développé par des équipes de design, de dessin technique et d’architecture, et chaque prototype fait l’objet d’une série de tests et de révisions avant d’être offert au grand public. L’éventail des résidences Industries Bonneville va de la maison de plain-pied ou à deux étages au chalet traditionnel ou ultra moderne, en passant par les modèles bigénération et les constructions de prestige sur mesure de la Série Signature. Plus de 10 000 heures en recherche et créativité sont consacrées annuellement à analyser les tendances en matière de design et d’art de vivre, ce qui a donné lieu notamment aux séries NaturMD et Micro-LoftMD, qui intègrent la nature dans les aires de vie.



Des processus de production exemplaires

En raison de sa présence sur le marché depuis des décennies, l’entreprise se distingue par sa vaste expérience et ses nombreuses innovations en matière de construction. Elle a notamment acquis une précieuse autonomie pour la fabrication de composantes très importantes comme les poutrelles et les fermes de toit, qui assurent une stabilité et une solidité exemplaires aux maisons usinées. L’élimination des intermédiaires a également optimisé ses processus de production.



Un service d’accompagnement complet

À l’étape de la personnalisation de leur projet – car le travail ne fait que commencer une fois que le modèle d’habitation est choisi –, les futurs acheteurs sont guidés par leur designer, d’abord pour la révision des dimensions et de la disposition des pièces, ainsi que pour la relocalisation des murs et la hauteur des plafonds. Ils passent ensuite au choix de l’emplacement des portes et des fenêtres, et à la sélection de la toiture et du revêtement. Vient enfin le moment de passer au Centre de design pour les décisions liées à l’aménagement intérieur : choix des armoires, des comptoirs, de la céramique et de la robinetterie pour la cuisine et les salles de bain, sélection des portes, des planchers et des revêtements de sol, et même emplacement des encastrés et des sorties électriques.



Le pouvoir de toute une équipe

Les futurs propriétaires sont guidés et accompagnés tout au long du processus, qui va de la vente au design, jusqu’à la livraison et au service post-livraison. Des références peuvent également être fournies pour le recrutement de courtiers hypothécaires, de fournisseurs ou de chargés de projets. De la conception à la prise de possession, rien n’est laissé au hasard !



Marathon de visites, surenchère, vente sans garanties, hantise des vices cachés : les acheteurs doivent actuellement surmonter bien des défis. Rien à voir avec l’expérience que vivent ceux qui se tournent vers l’acquisition d’une maison usinée auprès d’un constructeur bien établi. De la sélection des modèles jusqu’à la personnalisation des espaces de vie et le choix des finitions, toutes les étapes de la conception de la propriété se déroulent au même endroit, avec le support d’une même équipe. Envie d’en savoir plus ? On fait le tour de la question.Il n’est pas donné à tout un chacun de saisir à quoi ressemblera vraiment une résidence en se penchant sur des plans. L’avantage de la maison usinée : nul besoin de se fier à son imagination, car on peut littéralement y entrer pour apprécier ses proportions, ses volumes et sa configuration. Une expérience sensorielle chargée d’émotions, qui permet aux acheteurs de se projeter dans un lieu de vie. Une façon, aussi, de s’assurer de ne pas avoir de surprises au moment de découvrir le produit final.Cottage, maison de plain-pied, chalet, micromaison ou modèle de luxe : le menu d’options est vaste. Après avoir effectué leur choix en fonction de leur style de vie, les acheteurs passent à la personnalisation de leur habitation. Nombre de pièces, configuration de celles-ci, fenestration, planchers, revêtements, design de la cuisine et de la salle de bains, tout cela demande un investissement de temps qui peut en surprendre certains, car chaque détail compte. Pour cette étape, heureusement, les acheteurs sont accompagnés par des experts.Le mythe selon lequel les maisons usinées sont de moins bonne qualité que celles qui sont bâties sur chantier semble perdurer, et pourtant rien n’est plus faux. Les maisons usinées sont construites en modules, qui avancent sur une ligne de production rodée au quart de tour, et un contrôle de qualité minutieux est effectué à chaque étape. L’efficacité de l’ensemble des processus fait en sorte que les maisons sont bâties en dix jours maximum, en fonction du nombre de modules. Autre avantage majeur : les travaux se déroulent à l’intérieur, ce qui élimine les risques liés aux aléas du climat et aux variations de température. Les équipes de construction, qui travaillent à temps plein et qui sont spécialement formées pour répondre à des standards de qualité élevés, œuvrent dans des conditions idéales permettant de préserver l’intégrité des matériaux, qui ne subiront pas de déformations. De plus, les règles d’assemblage strictes en milieu contrôlé font en sorte que l’étanchéité des joints et des fenêtres est assurée, ce qui rend les maisons plus écoénergétiques.Les fabricants de maisons usinées bien établis offrent un excellent rapport qualité-prix à leur clientèle, notamment en raison de leur pouvoir d’achat pour les matériaux. Le prix de la résidence varie en fonction de la superficie, bien sûr, mais aussi des matériaux choisis et de la complexité de la configuration. Bon à savoir : sur le long terme, en raison de la qualité de construction, les coûts d’entretien sont moins élevés, et l’étanchéité des joints et des fenêtres contribue à diminuer les frais de chauffage et de climatisation.Les clients sont entièrement responsables de la sélection et de l’achat de leur terrain, et celui-ci aura évidemment une incidence majeure sur le type de maison et la façon dont elle sera modulée. Si certains tiennent à trouver d’abord le terrain idéal, puis à configurer une maison qui s’y adaptera parfaitement, la majorité préfère au contraire concevoir la maison de ses rêves avant de choisir son emplacement et de vérifier si elle est conforme aux exigences de la municipalité. Balcons et terrasses, comme tout ce qui n’est pas construit en usine, relèvent également des acheteurs.Notre mission : créer, bâtir et offrir des concepts d’habitation uniques qui défient les nouvelles tendances, avec des techniques de construction avant-gardistes.

