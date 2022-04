Faire ses emplettes dans un supermarché Avril s’avère une expérience en soi. Ambiance zen, design épuré, fenestration abondante, tonalités apaisantes, allées larges et aérées, étalages soignés : tout est pensé et bien pensé pour savourer le moment présent. Un phénomène rare dans le milieu de l’alimentation ! La chaîne indépendante a bâti son enviable réputation sur ses produits naturels, locaux et écoresponsables, son vaste choix de fruits et de légumes 100 % biologiques, ses aliments sans allergènes et sans gluten et tout ce qu’on peut imaginer pour remplir à craquer un garde-manger santé. Mais la proposition ne s’arrête pas là, car les supermarchés Avril sont de véritables destinations « tout-inclus » pour ceux qui recherchent un mode de vie sain.À découvrir : les marques maison dédiées aux condiments et ingrédients de base pour la cuisine – une succursale cultive même ses propres micropousses ! –, le prêt-à-manger, ainsi qu’une belle gamme de vins soigneusement sélectionnés. L’offre gourmande est complétée par un espace bistro pour casser la croûte sur place ou se procurer des plats à emporter. À cela s’ajoutent des rayons dédiés aux suppléments alimentaires, aux soins de la peau, aux cosmétiques, aux produits ménagers, ainsi qu’un espace bébé et une zone librairie.Pour compléter cette offre holistique, des conseillers spécialement formés en produits de santé naturels et cosmétiques sont présents sur place pour répondre aux questions et besoins des clients.L’histoire des supermarchés Avril démarre en 1995 lorsque Sylvie Senay et Rolland Tanguay, un couple dans la vie comme en affaires, achètent un petit magasin de produits naturels d’à peine 1000 pieds carrés à Granby, avec l’objectif d’offrir des produits sains et biologiques à ceux qui se soucient, comme eux, de leur santé et de celle de la planète. Le concept, assez marginal à l’époque, connaît un franc succès : le commerce prend de l’expansion et peine rapidement à répondre à la demande d’une clientèle grandissante.En 2007, le tandem passe à l’étape suivante avec un ambitieux plan d’expansion. Le nom à consonance printanière est trouvé, le petit local des débuts fait place à des supermarchés santé haut de gamme qui poussent un peu partout au Québec, et le concept d’un espace hybride combinant épicerie traditionnelle, épicerie fine, pharmacie-conseil et restauration est lancé. Aujourd’hui, l’entreprise, qui compte près de 900 employés, possède dix succursales à Granby, Brossard, Longueuil, Magog, Sherbrooke, Québec, Lévis, Laval et, plus récemment, Saint-Bruno et Montréal. Et ce n’est pas fini : bien lancée sur la trajectoire du succès, Avril projette d’ouvrir plusieurs nouveaux supermarchés dans les années à venir.Un des objectifs que se sont donnés les entrepreneurs depuis les tout débuts est d’offrir à bon prix des produits naturels, biologiques et aussi locaux que possible, pour faire en sorte que l’alimentation saine soit accessible à l’ensemble de la population, et non réservée à une certaine élite. Pour ce faire, ils ont bâti à Granby un centre de distribution de 120 000 pieds carrés abritant une cuisine centrale. Il suffit de jeter un coup d’œil sur le site transactionnel et sur la circulaire (car il y en a une !) pour constater que le rapport qualité-prix des supermarchés Avril se compare avantageusement à celui des autres grandes surfaces.



Où peut-on trouver des aliments biologiques, du prêt-à-manger vitaminé, des suppléments, des cosmétiques et une foule de produits naturels ?

Les supermarchés santé Avril sont de véritables destinations « tout-inclus » pour ceux qui recherchent un mode de vie sain.

Se simplifier la vie sans compromis Même si on est débordé, on peut manger santé grâce aux produits et services offerts par Avril :

• La marque maison Avril naturellement, qui comprend des produits sélectionnés, cuisinés et cultivés par l’entreprise.

• Le restaurant de type café-bistro et les plats à emporter.

• Les boîtes-repas thématiques créées en fonction des occasions.

• Les commandes en ligne, avec livraison ou ramassage.

• Les recettes, capsules vidéo et articles inspirants et éducatifs.

Pour en découvrir plus et pour magasiner en ligne : avril.ca • La marque maison Avril naturellement, qui comprend des produits sélectionnés, cuisinés et cultivés par l’entreprise.• Le restaurant de type café-bistro et les plats à emporter.• Les boîtes-repas thématiques créées en fonction des occasions.• Les commandes en ligne, avec livraison ou ramassage.• Les recettes, capsules vidéo et articles inspirants et éducatifs.

Un engagement pour le développement durable Par souci environnemental et par devoir pour les générations futures, les supermarchés Avril se sont dotés d’une Charte de développement durable dans le cadre de la Certification écoresponsable du Conseil des industries durables (CID) en collaboration avec ECOCERT Canada.

Pour Sylvie Senay, le succès des supermarchés Avril est fondé non seulement sur une bonne stratégie d’affaires, sur un concept qui se démarque et sur des produits offrant un excellent rapport qualité-prix, mais surtout sur le facteur humain, comme en témoigne le souci accordé au service à la clientèle de l’entreprise, qui a été primé. « Avant toute chose, il y a l’association avec mon mari depuis les tout débuts. L’autre facteur clé a été de bien nous entourer et de pouvoir compter sur une équipe extraordinaire. C’est avec elle que nous avons bâti des magasins à notre image, qui plaisent heureusement aux consommateurs. » Pour Rolland Tanguay, c’est un véritable rêve qui se concrétise. « Quand nous regardons en arrière, nous pouvons constater que nous avons eu la chance incroyable d’être appuyés tout au long de ce développement et nous en sommes reconnaissants. »Une belle aventure, centrée sur des valeurs authentiques et une mission bienveillante, qui ne fait que commencer pour ce couple visionnaire.

Notre mission est de rapprocher les Québécois d’un mode de vie plus sain en rendant accessibles les produits naturels et biologiques.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.