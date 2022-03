Innovation technologique : les CCTT au service des PME

Des exemples probants

– Marie Gagné, présidente et directrice générale du réseau des CCTT

Place à l’innovation

Le premier CCTT a vu le jour il y a 40 ans pour répondre aux besoins de la compagnie Bombardier, qui recherchait à l’époque des ressources scientifiques et techniques dans la région de La Pocatière, dans le Bas-St-Laurent. Depuis, le réseau s’est développé : avec 59 centres et 2000 experts, il dessert aujourd’hui 6000 clients annuellement et participe à la réalisation de 10 000 projets d’innovation. Ensemble, ces interventions contribuent à soutenir la compétitivité, le rayonnement et la rentabilité d’entreprises, d’organismes, de municipalités et de ministères partout au Québec. « On se doit d’innover dans toutes les sphères de la société, et nos centres spécialisés sont devenus incontournables pour que le savoir scolaire devienne innovation et richesse collective », commente Marie Gagné, présidente et directrice générale du réseau des CCTT.Chaque centre se spécialise dans un secteur d’activité qui lui est propre, et il est directement lié à une institution collégiale de sa région (cégep ou collège privé). « Les universités, avec la recherche fondamentale, sont là pour faire avancer le savoir, alors que les CCTT sont là pour répondre aux problèmes des entreprises qui désirent améliorer ou intégrer de nouveaux processus, ou alors développer un nouveau produit et le commercialiser, ce qui leur permet d’être plus concurrentielles, plus inclusives et plus respectueuses de l’environnement », souligne la PDG. Elle ajoute que cette étroite collaboration avec le milieu de l’enseignement permet aux CCTT de jouer un rôle clé dans la formation d’une relève innovante et qualifiée. « Le maillage avec des entreprises d’ici fait en sorte que, partout au Québec, les sociétés qui relèvent le défi de l’innovation avec nous ont accès à une main-d’œuvre qualifiée, familière avec le vocabulaire de l’industrie et au fait des dernières technologies. »De la santé à l’éducation en passant par l’agriculture, les technologies environnementales, le développement durable, les matériaux de pointe, l’intelligence artificielle, l’industrie aérospatiale et le tourisme, pour ne nommer que ceux-là, les CCTT détiennent une gamme impressionnante de connaissances et d’équipements qui aident les entreprises et organisations québécoises à améliorer leurs procédés, leurs produits ou leurs pratiques au moyen de la recherche appliquée, de l’aide technique, de la formation et de l’information.Deux exemples illustrent parfaitement dans quelle mesure le réseau des CCTT s’implique concrètement dans l’écosystème de l’innovation au Québec.Le CCTT Institut du véhicule innovant collabore depuis plusieurs années avec le constructeur Lion Électrique, basé à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, au développement du premier autobus scolaire entièrement électrique. Une grande réalisation qui a permis à l’entreprise de se positionner comme un leader nord-américain dans son domaine. Un autre CCTT, le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales, accompagne depuis 26 ans la société Bio-K dans le développement de probiotiques, pour permettre à la marque de maintenir sa position de leader mondial.« L’innovation sociale occupe depuis dix ans une place importante dans l’offre de services de notre réseau, explique Marie Gagné. Notre modèle est issu du secteur technologique, mais il intègre maintenant tout un volet consacré à cet aspect. On le voit clairement, les questions sociales sont de plus en plus importantes dans nos vies. La santé, l’éducation, l’équité, l’inclusion, la question autochtone, l’écocitoyenneté, le développement durable, l’intégration des immigrants et des personnes en situation de handicap, toutes ces dimensions se sont ajoutées à notre offre de services. » Ouverture, transparence, écoute, collaboration et solidarité sont des valeurs importantes pour le réseau des CCTT. « Pour élaborer des stratégies et des outils efficaces, il faut une bonne dose de connaissances, mais il faut aussi savoir écouter et comprendre les réalités et les attentes des différentes parties prenantes, et ce, tout en effectuant des choix judicieux pour obtenir un maximum de répercussions », conclut Marie Gagné.NOTRE RAISON D’ÊTRE Maximiser l’impact de l’expertise collective et individuelle des CCTT en innovation et en recherche appliquée dans le développement socio-économique du Québec et du Canada. À la fois par un transfert accru dans les milieux preneurs de procédés, de pratiques, de processus et de produits plus innovants, mais aussi par la contribution au développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et innovante.

