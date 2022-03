L’IA à la portée de nos PME

Apprivoiser l’IA

Pour en savoir plus : www.crim.ca Toutes les PME québécoises, peu importe leur taille, peuvent se joindre aux quelque 160 membres actuels du CRIM en acquittant les frais d’adhésion. En plus de bénéficier de nombreux avantages, tels que les maillages et les alliances stratégiques, les technologies structurantes et les résultats de recherches, les membres ont accès à une équipe de professionnels résolument engagés à amplifier leur performance, leur compétitivité et leur productivité.

Plaque tournante de l’intelligence artificielle, Montréal a développé en quelques années une expertise de pointe s’appuyant sur un écosystème de plus en plus performant, qui va de la recherche fondamentale aux incubateurs, en passant par le financement et la commercialisation. Au cœur de ce domaine en pleine expansion, le Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM) joue un rôle de leader en élaborant des solutions technologiques innovantes, créées sur mesure pour les entreprises d’ici qui souhaitent intégrer l’IA dans leur modèle d’affaires.Même si Montréal est un pôle d’excellence en matière d’IA, les entreprises locales tardent à investir dans ce domaine. Comment expliquer cette réticence ? La complexité du sujet, le manque d’expertise interne et les enjeux de mise en application y sont certainement pour quelque chose. Et c’est là, justement, qu’intervient le CRIM. Organisme à but non lucratif dont la mission est soutenue financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, le CRIM regroupe une soixantaine de chercheurs, d’experts, de conseillers et de développeurs qui mettent les connaissances scientifiques au service de l’industrie. Ils forment un véritable centre d’excellence en IA, en science de données et en architecture logicielle, et ils offrent de l’accompagnement, de la recherche appliquée et du développement expérimental pour répondre aux besoins de chaque entreprise. « Ensemble, nous formons une solide équipe de professionnels de haut niveau au service des organisations québécoises », explique Mathieu Barreau, directeur, affaires, communication et partenariats au CRIM.En termes concrets, le CRIM offre des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des PME en les accompagnant dans l’évaluation, l’organisation des données et le développement de projets stratégiques. Une approche qui leur donne un avantage concurrentiel sur le marché.Les exemples de collaborations réussies au fil des ans ne manquent pas. « Nous avons eu une très belle expérience avec l’équipe de la plateforme de commande en ligne UEAT pour le milieu de la restauration, qui désirait intégrer la recommandation intelligente de repas à son offre, souligne Mathieu Barreau. Nous avons travaillé à l’optimisation de son outil informatique et, de l’aveu du PDG de l’entreprise, l’impact de notre intervention a permis de gagner trois ans de développement en trois mois à peine. »Le CRIM a aussi une dimension collaborative – à l’échelle nationale et internationale – portant sur de grands enjeux de société, comme le réchauffement climatique. « Nous avons travaillé avec le pôle d’innovation sur la climatologie régionale Ouranos et participé au développement de la plateforme donnéesclimatiques.ca, poursuit Mathieu Barreau. Ce dernier projet, qui rend les données climatiques terrestres accessibles aux décideurs, leur permet d’effectuer des simulations et des prédictions bien documentées. »En avril prochain, le CRIM lancera le programme NUMERIA (Du numérique à l’IA) pour aider les PME québécoises à surmonter les défis d’un premier projet en IA. Offert en trois étapes simples, ce programme répond à leurs questionnements sur l’IA, les aide à développer des compétences à l’interne par le mentorat et le transfert de connaissances, et les guide dans l’évaluation des données dont ils disposent. « Les données sont le carburant de l’IA, affirme Mathieu Barreau. Au CRIM, nous sommes en mesure de traiter tous les types de données – parole, audio, texte, image, vidéo –, structurées et/ou non structurées, ce qui est extrêmement rare. Cela nous permet de mettre à profit notre expertise et de fournir des pistes de solutions pour la majorité des projets qui nous sont soumis. »Au service des entreprises et des organisations québécoises depuis plus de 35 ans, le CRIM poursuit sans relâche son rôle de levier économique en développant des outils spécialisés, en livrant des technologies structurantes à ses clients et en diffusant de manière proactive les meilleures pratiques et et les dernières innovations du numérique.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.