Espace Montmorency LA VIE URBAINE AU CŒUR DE LAVAL

Un accès facile aux transports – et à Montréal

Trois concepts locatifs, une vision multigénérationnelle

Des aires communes pour bien vivre ensemble

Un engagement environnemental

Espace Montmorency en chiffres 717 condos locatifs 5 terrasses communautaires sur les toits 1 jardin communautaire 110 700 pi2 d’espace commercial 335 000 pi2 dédiés à des bureaux 1 hôtel de 189 chambres 700 emplacements pour vélos 150 bornes de recharge pour véhicules électriques 1 500 places de stationnement intérieur



Pour en savoir plus : espacemontmorency.com

Mission Depuis maintenant 30 ans, Groupe Sélection se consacre à imaginer, développer, construire et réinventer des milieux de vie qui favorisent l’épanouissement des personnes de toutes les générations et, ultimement, de la communauté.

Idéalement situé à Laval, dans un secteur où se côtoient la Place Bell, la salle André-Mathieu, un campus de l’Université de Montréal, des centres commerciaux et de grands parcs verdoyants, Espace Montmorency s’impose comme une véritable destination urbaine. Composé de quatre tours distinctes, ce projet multifonctionnel de 1,3 million de pieds carrés offre un milieu de vie complet où il fera bon habiter, se divertir, travailler, et même apprendre. Il intègre des espaces verts, dont une cour centrale grande comme un terrain de football qui accueillera des activités adaptées à chacune des saisons.Le complexe, dont l’ouverture est prévue en avril 2022, mettra en scène une communauté vibrante, multiculturelle et inclusive.Profiter de la vie de banlieue tout en demeurant à proximité de Montréal, voilà la proposition unique que fait Espace Montmorency . Le complexe est relié directement au réseau du métro par un accès souterrain, ce qui permet aux résidents et aux professionnels de se rendre au centre-ville en une demi-heure à peine, et d’accéder à de nombreuses autres destinations, le marché Jean-Talon par exemple, en quelques minutes seulement. De plus, les services Bixi et Communauto sont disponibles au métro Montmorency, et le complexe est bordé d’une piste cyclable. Espace Montmorency propose trois styles de vie bien pensés, répartis dans des bâtiments distincts et adaptés de façon très précise à des besoins générationnels. L’ensemble constitue un véritable écosystème où il fait bon vivre en harmonie. Les appartements Yimby , conçus pour les étudiants et les jeunes professionnels, se distinguent notamment par l’ensemble des aires communes conçues pour favoriser les rencontres et la socialisation. Celles-ci comprennent une cuisine communautaire, une zone billard et jeux d’arcade, un lounge sportif intégrant baby-foot et hockey dôme, ainsi qu’un gym. Les résidents ont également accès à un espace de travail partagé qui facilite le télétravail. Les condos locatifs Hoop , pour leur part, ont été pensés pour les jeunes familles et les parents en devenir. Ils mettent à leur disposition une salle familiale, une zone jeux réservée aux enfants, une salle commune multiactivités partagée avec les résidents du Yimby et un lounge avec foyer intérieur. En outre, les chiens de plus de neuf kilos y sont les bienvenus, ce qui est rare dans le milieu locatif. Les habitations Waltz , destinées aux préretraités à la recherche d’une qualité de vie supérieure, s’illustrent par un emplacement de choix, des matériaux de grande qualité, des espaces communs luxueux et un service de conciergerie digne des grands hôtels. Parmi les options offertes, on compte l’accès à un cellier, un atelier culinaire, un simulateur de golf, des lounges intérieurs et extérieurs avec foyer, un spa et des bacs de plantation pour les férus de jardinage.Rappelons que chaque type d’habitation est équipé de cinq électroménagers et que l’électricité, le chauffage, la climatisation, l’eau chaude ainsi que les télécommunications* sont inclus dans les frais mensuels.Tous les locataires, peu importe la formule choisie, ont accès à une piscine extérieure, au grand parc central, à un jardin communautaire (moyennant des frais), à un terrain multisports avec piste de course, ainsi qu’à un parc à chiens situé directement sur le toit ! Le projet dispose même de sa propre salle de toilettage pour les amis à quatre pattes. De plus, chaque catégorie d’habitation dispose de sa propre terrasse sur le toit, équipée de barbecues communautaires.Certifié LEED, le projet adhère à de nombreux principes de développement durable afin de réduire son empreinte environnementale et de contribuer au bien-être de ses résidents. Espace Montmorency bénéficie d’une boucle énergétique qui réduit de 50 % le coût énergétique du complexe, ce qui représente une réduction de 80 % des émissions de GES; c’est considérable ! Parmi les autres mesures en place, mentionnons la gestion efficace de l’eau, l’utilisation de matériaux sains à faible impact environnemental et l’installation de toits blancs et de stationnements souterrains permettant de réduire l’effet d’îlot de chaleur.Surtout, la construction verticale du projet contribue à prévenir l’étalement urbain et à densifier un secteur clé de Laval. De plus, la mixité des commerces et des bureaux permet d’optimiser l’espace occupé au sol. Enfin, la proximité avec les transports en commun et l’installation de 150 bornes de recharge pour véhicules électriques et de 700 emplacements pour vélos témoignent d’une volonté de favoriser le transport actif, électrique et collectif.Milieu de vie multifonctionnel à la fois accueillant, novateur et respectueux de l’environnement, Espace Montmorency est un grand projet visionnaire ancré dans le présent et engagé dans le futur des communautés.*Les services de télécommunications peuvent différer selon le fournisseur.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.