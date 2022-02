Formations pour gestionnaires en exercice

Comment trouver le programme qui vous convient

Explorer pour dépasser ses limites

Ancrer la théorie dans le concret

Se diversifier pour mieux diriger

Apprendre, chacun à sa façon

COMMENT CHOISIR SON PROGRAMME? Quatre facteurs à considérer



1- Se renseigner sur les plans de formation en tenant compte de la diversité des activités, qui favorise un parcours d’apprentissage enrichissant.



2- Analyser les outils et les méthodes pédagogiques des programmes, et s’assurer que les cours permettent de tester et de dépasser ses limites.



3- Vérifier si les apprentissages peuvent être mis en pratique en temps réel, afin de pouvoir en bénéficier sans attendre, à son rythme.



4- Éviter de choisir des programmes ou des cours qui ne présentent pas un minimum de défis. Après tout, l’objectif est le développement personnel et professionnel !

DES FORMATIONS DE HAUT NIVEAU Tour d’horizon des programmes pour gestionnaires en exercice offerts par FSA ULaval



Certificats de premier cycle

- Gestion du changement et des équipes de travail

- Management pour gestionnaires

- Gestion de projets pour gestionnaires



Programmes de deuxième cycle

- Leadership en changement organisationnel (microprogramme, diplôme d’études supérieures spécialisé, maîtrise). À noter : ces programmes gigognes peuvent être cumulés pour mener à la maîtrise, et les cours sont crédités. MBA Gestion pour cadres en exercice (EMBA)

Reconnue parmi les meilleures écoles de gestion au monde, la Faculté des sciences de l’Université Laval (FSA ULaval) se démarque par des programmes de pointe qui s’adressent directement et exclusivement aux cadres et gestionnaires. Leur caractéristique : un enseignement conçu pour répondre aux besoins des participants et pour intégrer leur expérience dans les processus d’apprentissage.Un bon programme pour cadres leur donne les moyens de tester et de dépasser leurs limites intellectuelles, comportementales et décisionnelles. Nous pouvons supposer, par exemple, que la teneur de tous les programmes de maîtrise pour gestionnaires est sensiblement la même. À FSA ULaval, la différence réside dans la façon de dispenser, de recevoir et de vivre les cours, ainsi que dans l’approche participative qui élève le niveau de l’enseignement.« Dans un cours, c’est le groupe qui est le principal acteur des apprentissages, précise Roseline Boyer, coordonnatrice du service pédagogique. Plus il s’engage, plus l’acquisition des connaissances sera optimisée. Cadres et gestionnaires ont le pouvoir d’amener leurs cours dans des zones non anticipées, et l’enseignant doit être en mesure d’enrichir le propos pour élever la discussion à un niveau supérieur – c’est l’effet rebond. » Pas étonnant, donc, que tous les professeurs et enseignants de FSA (ULaval) soient accompagnés et coachés pour développer leur capacité à intégrer les propos de leurs étudiants.Ce qui distingue avant tout les programmes sur le leadership du changement, le management, la gestion des équipes et de projets destinés aux cadres et gestionnaires de FSA ULaval des autres programmes du même type, c’est le rôle actif que jouent les participants dans un cursus spécialement conçu pour intégrer leurs acquis et leur expérience professionnelle dans les activités d’apprentissage. « Un avantage certain : ces apprentissages, qui ancrent la théorie dans le concret, peuvent être mis en pratique en temps réel, sans attendre la fin de la formation », explique Christophe Roux-Dufort, professeur titulaire au Département de management.Les programmes ont un effet transformateur sur les gestionnaires en exercice, qui en sortent non seulement avec une toute nouvelle perspective sur le monde des affaires, mais aussi avec un solide réseau de contacts professionnels. Le facteur humain est fondamental dans le cheminement des cadres, et les liens tissés pendant la formation, comme les apprentissages, sont là pour de bon.Comme l’explique Roseline Boyer, les formations pour cadres et gestionnaires de FSA ULaval amènent les participants à maximiser l’étendue de leurs connaissances pour développer une vision globale des enjeux d’affaires. « La plupart ne veulent pas ou n’ont pas besoin de devenir des spécialistes dans chacune des matières, mais ils doivent pouvoir prendre des décisions éclairées. En acquérant une compréhension globale des impacts d’un sujet sur les différentes sphères d’activité de leurs organisations, ils seront en mesure de poser les bonnes questions, de mieux diriger leurs équipes, et de mieux les encadrer et les outiller. »Certains participants, qui ont tendance à choisir des cours qui correspondent à leur zone de confort, sont plutôt incités à oser s’aventurer sur des terrains moins connus. Pour se développer, pour se dépasser, il faut explorer de nouvelles avenues.L’équipe de FSA ULaval considère que la qualité de l’enseignement doit intégrer le principe selon lequel étudiants et enseignants ne peuvent pas –et ne doivent pas – entrer dans une même moule. Ici, one size does not fit all ! Chaque cours est développé de façon spécifique afin que les professeurs excellent en fonction de leur personnalité et de l’apport de leur groupe.À cela il faut ajouter que l’hybridation de l’enseignement – en présentiel ou en mode virtuel, en direct ou en différé – permet de déployer des modes de transmission personnalisés pour mieux diffuser les contenus. Une organisation souple de l’apprentissage, qui était déjà bien en place longtemps avant la pandémie ! Quant au calendrier des programmes, il offre une grande flexibilité aux participants, qui peuvent les suivre à temps plein, à temps partiel, ou même totalement à distance, si désiré.FSA ULaval vous propose des séances d’information à distance pour en apprendre plus sur ses programmes pour gestionnaires en exercice. Les prochaines séances se dérouleront en ligne, de 121 h à 13 h, les 10 mars, 21 avril et 28 avril 2022. Pour plus d’information ou pour s’inscrire, c’est ici FSA ULaval détient deux agréments internationaux qui la placent parmi le 1 % des meilleures écoles de gestion au monde et reconnaissent son excellence sous tous ses aspects, dont l’enseignement, la recherche et l’innovation pédagogique. Choisissez parmi ses programmes crédités, ses programmes exclusifs aux gestionnaires ou sa formation continue et vous profiterez d’un enseignement reconnu à l’international et d’un milieu favorisant les échanges qui vous permettront d’atteindre vos objectifs professionnels.

