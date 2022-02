Réunions d’affaires : Le Centre-du-Québec, partenaire de votre réussite

Un accès facile et une offre diversifiée

Des services haut de gamme à des prix compétitifs

De grands espaces entre fleuve et montagne

Le Manoir du lac William, pour allier travail et détente Situé au cœur d’une vallée, à proximité d’un village et au bord d’un lac propice aux activités nautiques, cet établissement d’exception permet de concilier rencontres de travail efficaces, activités de plein air, détente et gastronomie.

« Nous sommes des créateurs d’évènements, lance Franco Lessard, propriétaire et directeur général du Manoir du lac William. En fonction du budget de nos clients, nous offrons des formules clé en main selon des forfaits préétablis ou des formules à la carte, qui comprennent des activités inédites avec de nombreux partenaires. Des ateliers culinaires aux cours de mixologie en passant par des expériences de survie en forêt ou des prestations de conférenciers vedettes, nous avons tout en main pour créer des évènements mémorables. »

Le Manoir du lac William dispose de salles de réunion confortables, équipées de matériel de diffusion à la fine pointe de la technologie. Les installations permettent, entre autres, de joindre de façon virtuelle des participants de l’extérieur ou n’ayant pu se déplacer. Tout est en place pour favoriser des séances de travail efficaces, mais, comme l’explique Franco Lessard, les séjours au Manoir offrent beaucoup plus : « Pendant leurs temps libres, les participants peuvent faire l’expérience d’un bain nordique, profiter de la piscine et du gym ou se faire masser au spa détente. Libre à eux aussi d’explorer nos sentiers et de profiter des activités nautiques offertes sur le lac. »

La table épicurienne du Manoir, dirigée par le chef Sébastien Gadeau, est conviviale. Elle mise sur les produits locaux, et l’équipe de cuisine se fait un point d’honneur de tout élaborer de A à Z, à commencer par les pâtisseries, le beurre d’érable, le beurre de pomme et la truite fumée sur place. Quant à l’accueil, il est remarquable. « Nous traitons nos invités aux petits oignons. Le Manoir est une entreprise familiale, et le fait que ses membres s’occupent du service constitue en soi un gage de qualité », conclut Franco Lessard.



Pour en savoir plus sur le menu d’activités :

Contact : Audrey Pomerleau, responsable des ventes, volet affaires, Manoir du lac William , a.pomerleau@manoirdulac.com « Nous sommes des créateurs d’évènements, lance Franco Lessard, propriétaire et directeur général du Manoir du lac William. En fonction du budget de nos clients, nous offrons des formules clé en main selon des forfaits préétablis ou des formules à la carte, qui comprennent des activités inédites avec de nombreux partenaires. Des ateliers culinaires aux cours de mixologie en passant par des expériences de survie en forêt ou des prestations de conférenciers vedettes, nous avons tout en main pour créer des évènements mémorables. »Le Manoir du lac William dispose de salles de réunion confortables, équipées de matériel de diffusion à la fine pointe de la technologie. Les installations permettent, entre autres, de joindre de façon virtuelle des participants de l’extérieur ou n’ayant pu se déplacer. Tout est en place pour favoriser des séances de travail efficaces, mais, comme l’explique Franco Lessard, les séjours au Manoir offrent beaucoup plus : « Pendant leurs temps libres, les participants peuvent faire l’expérience d’un bain nordique, profiter de la piscine et du gym ou se faire masser au spa détente. Libre à eux aussi d’explorer nos sentiers et de profiter des activités nautiques offertes sur le lac. »La table épicurienne du Manoir, dirigée par le chef Sébastien Gadeau, est conviviale. Elle mise sur les produits locaux, et l’équipe de cuisine se fait un point d’honneur de tout élaborer de A à Z, à commencer par les pâtisseries, le beurre d’érable, le beurre de pomme et la truite fumée sur place. Quant à l’accueil, il est remarquable. « Nous traitons nos invités aux petits oignons. Le Manoir est une entreprise familiale, et le fait que ses membres s’occupent du service constitue en soi un gage de qualité », conclut Franco Lessard.Pour en savoir plus sur le menu d’activités : manoirdulac.com Contact : Audrey Pomerleau, responsable des ventes, volet affaires, Manoir du lac William , a.pomerleau@manoirdulac.com

Le Centrexpo Cogeco Drummondville, au cœur de l’action Avec son design novateur, ses 87 000 pi2 de surface multifonctionnelle, une équipe d’experts chevronnés, de l’équipement multimédia de pointe et un vaste menu de services professionnels, voilà une destination d’affaires incontournable, à proximité de tous les grands centres.

« Nous sommes situés à 90 minutes de 70 % des entreprises ou associations du Québec, souligne Guy Déom, gestionnaire des ventes et du développement des affaires du Centrexpo Cogeco Drummondville. On peut donc dire que nous sommes un véritable centre d’attraction ! »

Les installations modulables de l’imposant centre de congrès, conçues pour accueillir des évènements à grande échelle, comptent une immense aire principale de 60 000 pi2. Capable d’accueillir 350 kiosques d’exposition, elle se divise en salles de plénière, en salles à manger, et plus encore. De multiples possibilités s’offrent ainsi aux entreprises désirant organiser banquets, plénières, ateliers ou expositions.

Peu importe l’ampleur de l’évènement, le Centrexpo est reconnu pour son offre diversifiée, sa rigueur et son service attentionné. « Nous proposons à tous nos clients des services d’accueil, de billetterie, de vestiaire, de sécurité et de premiers soins, ainsi qu’un stationnement gratuit de 1 200 places, incluant quatre bornes de recharge pour les véhicules électriques, précise Guy Déom. Côté services, c’est l’attention portée aux détails qui nous caractérise. Qu’il s’agisse des ventes, de l’exploitation, de la coordination, des relations client, du soutien technique, de l’entretien, des partenaires exclusifs et des fournisseurs officiels, tout est optimisé pour assurer la réussite des évènements. »

Rappelons que le site offre des services traiteur, qui vont de la boîte-repas au souper gastronomique en passant par les buffets et stations culinaires, qui mettent les produits régionaux en valeur. Quant aux activités, elles ne manquent pas dans la région. « En tant que partenaire de Tourisme Drummond, notre site Web propose aussi des sorties sportives, culturelles ou de plein air, qui permettent aux gestionnaires d’agrémenter et de bonifier leur évènement »,note Guy Déom.



Pour en savoir plus :

Contact : Guy Déom, gestionnaire des ventes et du développement des affaires du Centrexpo Cogeco Drummondville, g.deom@centrexpocogeco.ca « Nous sommes situés à 90 minutes de 70 % des entreprises ou associations du Québec, souligne Guy Déom, gestionnaire des ventes et du développement des affaires du Centrexpo Cogeco Drummondville. On peut donc dire que nous sommes un véritable centre d’attraction ! »Les installations modulables de l’imposant centre de congrès, conçues pour accueillir des évènements à grande échelle, comptent une immense aire principale de 60 000 pi2. Capable d’accueillir 350 kiosques d’exposition, elle se divise en salles de plénière, en salles à manger, et plus encore. De multiples possibilités s’offrent ainsi aux entreprises désirant organiser banquets, plénières, ateliers ou expositions.Peu importe l’ampleur de l’évènement, le Centrexpo est reconnu pour son offre diversifiée, sa rigueur et son service attentionné. « Nous proposons à tous nos clients des services d’accueil, de billetterie, de vestiaire, de sécurité et de premiers soins, ainsi qu’un stationnement gratuit de 1 200 places, incluant quatre bornes de recharge pour les véhicules électriques, précise Guy Déom. Côté services, c’est l’attention portée aux détails qui nous caractérise. Qu’il s’agisse des ventes, de l’exploitation, de la coordination, des relations client, du soutien technique, de l’entretien, des partenaires exclusifs et des fournisseurs officiels, tout est optimisé pour assurer la réussite des évènements. »Rappelons que le site offre des services traiteur, qui vont de la boîte-repas au souper gastronomique en passant par les buffets et stations culinaires, qui mettent les produits régionaux en valeur. Quant aux activités, elles ne manquent pas dans la région. « En tant que partenaire de Tourisme Drummond, notre site Web propose aussi des sorties sportives, culturelles ou de plein air, qui permettent aux gestionnaires d’agrémenter et de bonifier leur évènement »,note Guy Déom.Pour en savoir plus : centrexpocogeco.ca Contact : Guy Déom, gestionnaire des ventes et du développement des affaires du Centrexpo Cogeco Drummondville, g.deom@centrexpocogeco.ca

Malgré les avantages qu’offrent le télétravail et les rencontres virtuelles, rien ne peut remplacer l’énergie, le brassage d’idées et la créativité que suscitent les réunions en personne. Avec le printemps qui s’annonce, le moment est venu de se rapprocher de ses équipes en organisant un lac-à-l’épaule, une rencontre de consolidation d’équipe (team-building) ou un atelier de travail dans un cadre aussi stimulant que ressourçant.Destination de choix, le Centre-du-Québec, idéalement situé entre Québec et Montréal, est facilement accessible par les autoroutes 20 et 55. De plus, la circulation aisée sur l’ensemble du territoire et le stationnement gratuit, même pour les évènements de grande ampleur, constituent des avantages appréciables.Qu’il s’agisse d’organiser un congrès pour des centaines de participants ou une formation en petite équipe, le Centre-du-Québec est capable de répondre à tous les besoins. La région offre plus de 120 salles de réunion disséminées dans des sites de villégiature au cachet champêtre et dans les établissements en milieu urbain de Victoriaville et de Drummondville – où le Centrexpo peut accueillir plus de 7 000 personnes.Au fil des ans, la région du Centre-du-Québec a développé une expertise hors pair en tourisme d’affaires, en misant avant tout sur un accueil chaleureux et professionnel. Côté services, des gestionnaires d’expérience guident les organisateurs pour les aider à concevoir des évènements personnalisés qui répondent sur mesure à leurs attentes, et qui peuvent même souscrire à des critères écoresponsables. Des ressources sont aussi disponibles pour organiser des activités de consolidation d’équipe, réserver des transports en autobus nolisé, effectuer des visites guidées et planifier des sorties en pleine nature, question de profiter des attraits de la région. Les réunions d’affaires réussies, ne l’oublions pas, font alterner les séances de travail intensives et les activités de détente ou de découverte, pour le plus grand plaisir des participants.Du contrefort des Appalaches aux plaines du Saint-Laurent, le Centre-du-Québec s’étend sur pas moins de 6 910 km2. Capitale de la canneberge, pays de l’érable, la région offre une grande diversité de paysages et de saveurs. C’est une destination de choix pour les balades gourmandes, les visites de vignobles, de microbrasseries et de vergers, et les rencontres avec des producteurs de fromage, de canneberges et, bien sûr, d’érable. Car, au printemps, les cabanes à sucre sont en pleine ébullition dans le Centre-du-Québec !Quant aux activités de plein air, le choix est vaste. Pendant les mois d’hiver, les sportifs peuvent faire du fatbike dans la neige ou essayer le ski-hok (un hybride entre ski de randonnée et raquette). À l’arrivée des beaux jours, des terrains de qualité attendent les golfeurs, et les amateurs de vélo peuvent emprunter les circuits routiers et de nombreuses pistes cyclables. Peu importe la saison, les parcs régionaux du Centre-du-Québec offrent un superbe terrain de jeux aux amateurs de randonnée, qui sont invités, notamment, à explorer les sentiers pédestres du parc régional de la Forêt Drummond ou à découvrir les parcours du Parc régional des Grandes-Coulées, dans le secteur de la Forêt ancienne, à Plessisville.L’avantage d’une réunion d’affaires dans la région du Centre-du-Québec, c’est sans contredit cet accès rapide à un cadre naturel d’exception, que le séjour se déroule dans un site de villégiature ou dans un hôtel urbain, à quelques pas des restaurants et commerces.Pour en savoir plus sur les activités : nosreunions.com Tourisme Centre-du-Québec est une association touristique régionale qui contribue au développement et à la promotion de l’industrie touristique sur son territoire tout en favorisant le succès des entreprises membres.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.