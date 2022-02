Voyage au cœur de l’Angleterre

EXPLORER BIRMINGHAM

La programmation 2022 s’apparente à celle des Jeux olympiques et paralympiques d’été, mais fait la place belle à des sports traditionnels et très populaires qui témoignent de l’influence britannique, tels que le cricket, le rugby et le football (ou soccer). Ambiance folle à prévoir !



Infos pratiques Ville d’accueil : Birmingham

Dates : du 28 juillet au 8 août

Distance de Londres : 1,5 heure en train

Achat de billets : Tickets.birmingham2022.com

En plein centre de l’Angleterre – et à une heure trente à peine de Londres par train – Birmingham a été le siège mondial de la révolution industrielle du XIXe siècle, ce qui lui a valu le titre d’« atelier du monde ». Façonnée par l’histoire, cette métropole cosmopolite connaît aujourd’hui une véritable renaissance. Au carrefour de la culture et de l’art de vivre, elle se démarque par ses musées de première importance, son offre gastronomique, son étonnant réseau de canaux et ses trésors d’architecture victorienne.Il y a beaucoup à faire et à voir dans cette ville dynamique où l’on peut s’arrêter quelques jours avant d’entreprendre une tournée de la belle région des West Midlands. Aperçu.Fait peu connu, la ville de Birmingham compte plus de canaux que Venise ! Construits pendant la révolution industrielle, ils ont servi au transport du charbon, des minerais et des marchandises jusqu’en 1963. Ils sont aujourd’hui dédiés aux loisirs, et leurs berges ont été aménagées pour les piétons, les coureurs et les cyclistes. Une balade le long des kilomètres de canaux bordés d’édifices historiques, de restaurants-terrasses et de cafés offre un point de vue unique sur la cité. On peut aussi louer une embarcation ou une planche à pagaies – c’est génial par une belle journée d’été ! – ou monter à bord d’une mini croisière. À noter : le réseau de canaux de Birmingham est relié à celui, plus vaste, des Midlands.En raison de la concentration des sites d’intérêt, le centre de Birmingham se prête bien aux explorations à pied ou en transport actif, et pas seulement le long des berges ! La découverte des nombreux styles architecturaux – victorien, gothique, art déco, sans oublier les logements back to back qui accueillaient les ouvriers – récompense à elle seule les promeneurs. Pour ne rien rater, il est conseillé de s’inscrire à une visite organisée ou, si l’on désire être autonome, de télécharger une application.Le Birmingham Museum and Art Gallery est un incontournable pour retracer l’histoire mouvementée de la ville depuis le Moyen-Âge. On peut aussi y admirer une des collections d’art préraphaélite les plus importantes au monde. Les amateurs d’art contemporain, pour leur part, pourront découvrir les collections inédites exposées dans les spectaculaires bâtiments gothiques de la galerie Ikon. Enfin, un arrêt s’impose à la bibliothèque de Birmingham, la plus grande d’Europe, qui abrite dans un bâtiment ultramoderne des éditions datant du XVIsiècle.Depuis que des communautés du Pakistan et du Cachemire s’y sont établies dans les années 1970, Birmingham est devenue la capitale britannique du balti, un curry emblématique. Certains disent même qu’il y a été inventé ! Bien épicé et bien relevé, il est présenté dans un plat métallique qui lui confère son nom, et il est omniprésent dans ce qu’on appelle le « Triangle des baltis », une zone à 3 km du centre-ville regroupant des restaurants qui en ont fait leur spécialité.Avis à ceux qui voyagent avec des enfants : la célèbre chocolaterie qui est basée à Birmingham les accueille à bras ouverts au Cadbury World. Au programme : une aventure immersive incluant un circuit en voiturette permettant de suivre les étapes de la fabrication des chocolats ainsi qu’une dégustation personnalisée.Paysages tout en douceur, villages de charme aux maisons pittoresques, églises à l’architecture épatante, pubs chaleureux et restaurants raffinés à volonté. Une région fascinante à sillonner en prenant bien son temps pour profiter pleinement de tous ses attraits. Quelques haltes à ne pas manquer.Située quelques kilomètres au sud de Birmingham, cette bourgade médiévale, lieu de naissance de Shakespeare, attire des pèlerins du monde entier venus visiter le cottage de son enfance, se recueillir sur sa tombe ou assister à une de ses pièces à la Royal Shakespeare Company. On peut aussi déambuler dans ses charmantes allées pavées bordées de maisons Tudor, et s’y arrêter pour casser la croûte dans un salon de thé, un pub ou un restaurant – certains des meilleurs chefs au pays y ont pignon sur rue.Élue capitale britannique de la culture en 2021, cette cité historique rend hommage à l’art sous toutes ses formes. Ses musées, comme le Herbert Art Gallery & Museum qui marie histoire locale, histoire naturelle et art contemporain, accueillent des expositions d’envergure. Les amateurs d’art de la scène peuvent assister à des spectacles du West End londonien au Belgrade Theatre ou découvrir les pièces expérimentales du Theatre Absolute. Quant à l’espace FarGo Village, qui vaut le détour, il est dédié tout entier à la créativité locale tant artistique que gastronomique. À ne pas manquer : l’étonnante cathédrale de Coventry, qui jumelle admirablement la structure extérieure de l’église médiévale Saint Michael, bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une construction résolument moderne se démarquant par un immense vitrail. Un magnifique hommage à la résilience britannique.Cette région du Shropshire, qui s’étend tout au long de la rivière Severn et qui a abrité le premier port métallurgique au monde, fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle regroupe aujourd’hui des musées et des sites archéologiques qui témoignent de l’ampleur de la révolution industrielle. Dans ce lieu de mémoire collective, on trouve le premier pont métallique au monde, construit en 1779.Un site naturel tout en collines, qui s’étend jusqu’à la frontière du pays de Galles. L’appellation AONB (Area of Outstanding Natural Beauty), qui lui a été décernée, rend hommage à ses spectaculaires paysages verdoyants. À découvrir en voiture, en vélo ou en randonnée, sans oublier le pique-nique ou l’arrêt au pub !L’office de tourisme national VisitBritain inspire le monde à visiter la Grande-Bretagne. Les Jeux du Commonwealth de Birmingham se dérouleront du 28 juillet au 8 août 2022. Pour en savoir plus sur la ville de Birmingham et les West Midlands, consultez le site visitbritain.com

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.