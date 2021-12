Les formations pour dirigeants, un investissement qui rapporte

Des programmes à la mesure de vos ambitions

Apprendre en bonne compagnie

Une formule gagnante : le EMBA

Le EMBA en chiffres Investir dans la formation pour cadres en exercice, c’est payant ! Aperçu des bénéfices pour les diplômés du programme FSA ULaval :



25 % sont promus à l’obtention de leur diplôme ;

20 % décrochent un nouvel emploi dans le même secteur ;

10 % décrochent un nouvel emploi dans un autre secteur ;

10 % d’augmentation salariale moyenne immédiatement après la formation ;

25 % d’augmentation salariale moyenne dans les trois années suivant la formation.

Envie de passer à l’action ? er et 3 février, 10 mars, 21 et 28 avril prochains.

Pour plus d’information ou pour s’inscrire, c’est ici. La Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval organise des séances d’information en ligne ponctuelles qui permettent aux éventuels postulants de se familiariser avec ses programmes pour gestionnaires en exercice, dont le EMBA. Les prochaines séances se dérouleront en ligne, de 12 h à 13 h, les 1et 3 février, 10 mars, 21 et 28 avril prochains.

Dans le contexte économique actuel, tout dirigeant qui souhaite progresser, optimiser sa performance et contribuer activement à la croissance de son organisation sait que le développement de compétences en continu est incontournable. Pour combler ce besoin grandissant, FSA ULaval a développé un éventail de formations reconnues, spécifiquement adaptées aux objectifs, à la disponibilité et à la réalité des gestionnaires en exercice.Conçues en exclusivité pour les gestionnaires en exercice, les formations sont offertes en formules flexibles, parfaitement adaptées à la réalité des participants devant concilier vie professionnelle, vie personnelle et études universitaires. Elles se déclinent en mode hybride, combinant activités individuelles à distance et cours occasionnels en classe, à suivre en présentiel ou par visioconférence.Au premier cycle, FSA ULaval propose trois certificats : gestion du changement et des équipes de travail, management et gestion de projets. Au deuxième cycle, le leadership en changement organisationnel peut être développé dans le cadre d’un microprogramme, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) ou d’une maîtrise. Dans ces programmes « gigognes », un gestionnaire peut facilement commencer par le microprogramme et cheminer par la suite vers la maîtrise. Enfin, depuis plus de dix ans, la Faculté offre aussi le prestigieux Executive MBA (EMBA).Le dénominateur commun des formations offertes par FSA ULaval, peu importe le programme choisi : une approche pragmatique, qui mise sur l’efficacité et l’optimisation des connaissances grâce à la transposition immédiate des concepts enseignés dans le quotidien des cadres. En passant directement de la théorie à la pratique, ceux-ci peuvent ainsi mettre à profit les acquis dans le contexte de leur environnement de travail, et ce, sans attendre.Le partage des apprentissages avec les pairs est un élément clé des formations offertes aux cadres en exercice, comme a pu le constater Harold Fortin, directeur principal, communications externes chez SNC-Lavalin et diplômé du EMBA en 2021. « Les formations nous offrent plusieurs perspectives, et on apprend de tous ceux qui y participent. C’est un véritable partenariat qui s’établit entre des professeurs très compétents dans leurs domaines respectifs et des gestionnaires aux parcours professionnels diversifiés. Ces échanges présentent une vision plus large des problématiques et optimisent nos compétences en gestion. Pour une personne qui valorise le fait d’échanger avec des pairs provenant de différentes organisations à l’extérieur de son milieu de travail, le programme EMBA est tout désigné. Il n’y a pas une journée qui passe où je n’applique pas quelque chose que j’y ai appris ! »Taillé sur mesure pour les gestionnaires, les professionnels et les entrepreneurs souhaitant optimiser leurs perspectives d’avancement, ce programme phare permet aux participants d’obtenir leur diplôme sans interrompre leurs activités professionnelles. Le EMBA s’adresse exclusivement aux cadres en exercice détenant une solide expérience en gestion, et la cohorte annuelle se limite à une trentaine de personnes. Un club sélect, dont fait partie Harold Fortin. « Ce qui distingue le EMBA de FSA ULaval, c’est que la formation est donnée en trois étapes, explique-t-il. Formation académique, apprentissage à travers les projets sur lesquels on travaille et échanges fertiles avec les autres gestionnaires qui composent la cohorte, tout cela permet d’apprendre et de réfléchir à des situations auxquelles tous les gestionnaires sont confrontés au quotidien. »La formation de 18 mois, qui exige 45 jours en présentiel, soit une fois au deux semaines, est combinée à des activités en ligne pour répondre aux besoins de flexibilité des cadres. Elle met notamment de l’avant le partage des expériences avec les pairs, ce qui permet d’explorer tous les aspects du travail de gestionnaire, et elle mise sur des études de cas et des simulations qui portent directement sur l’organisation des participants. Le tout, complété par un séjour au Babson College, incluant formations et études de cas. « J’ai beaucoup apprécié le fait que l’Université Laval ait tissé des liens avec l’une des universités en entrepreneuriat les mieux cotées aux États-Unis, souligne Harold Fortin. Cette formation d’une semaine avec une équipe professorale de calibre très relevé m’a permis de développer ma compréhension de l’environnement d’affaires à l’international, ce que j’ai beaucoup apprécié puisque j’œuvre au sein d’une grande entreprise qui fait des affaires à l’étranger. Avec l’évolution rapide des communications et des accords commerciaux internationaux, il est essentiel de comprendre ce qui se passe hors frontières pour adapter notre stratégie ici, au Québec. »FSA ULaval détient deux agréments internationaux qui la placent parmi le 1 % des meilleures écoles de gestion au monde et reconnaissent son excellence sous tous ses aspects, dont l’enseignement, la recherche et l’innovation pédagogique. Choisissez parmi ses programmes crédités, ses programmes exclusifs aux gestionnaires ou sa formation continue, et vous profiterez d’un enseignement reconnu à l’international et d’un milieu favorisant les échanges qui vous permettront d’atteindre vos objectifs professionnels.

