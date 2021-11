Les enjeux du télétravail: comment externaliser les TI en toute sécurité

« Dans notre entreprise, nous étions prêts bien avant la COVID-19, soutient Alan Kezber, président de Kezber Expert TI. Nos employés travaillaient déjà avec un portable, nous échangions des documents via le nuage sécurisé, nous avions éliminé les téléphones au bureau et de nombreuses réunions se faisaient en vidéoconférence. La pandémie nous a permis de mettre en pratique quotidiennement ce que nous faisions déjà depuis un bout de temps. »Aujourd’hui, les organisations doivent repenser leur façon de travailler, externaliser les processus, renforcer les TI, partager la culture d’entreprise avec des employés éloignés les uns des autres, réaménager leurs bureaux et adapter les horaires de travail à une nouvelle réalité. Alan Kezber, qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique, vit les mêmes défis.« Nos employés apprécient les avantages offerts par le télétravail, comme le gain d’efficacité et le fait de ne pas avoir à vivre d’embouteillage, explique-t-il. Mais ils savent aussi apprécier les avantages du présentiel, tels que la coordination d’équipe, les contacts humains, l’ambiance de travail ou encore la culture d’entreprise. »Afin de réussir l’intégration d’un nouveau mode de travail hybride et d’atteindre les objectifs basés sur des indicateurs de performance, les gestionnaires doivent relever une série de défis : gestion des horaires, organisation des rencontres, partage des fichiers, sécurisation des documents, supervision des équipes... La transformation numérique leur permet de s’attaquer à ces enjeux en facilitant l’atteinte de leurs objectifs.« La transformation numérique n’est pas une mince affaire, reconnaît Alan Kezber. Elle implique de nombreuses ressources et crée, c’est normal, des appréhensions. L’adoption d’une méthodologie agile améliore les processus de façon graduelle et fluide. »Pour le fondateur de Kezber, il va de soi que l’implantation de nouveaux outils technologiques ne suffit pas : il faut s’assurer que l’ensemble des joueurs clés de l’organisation les adoptent.La mise en place de TI performantes permet de rassembler les membres d’une même équipe autour d’un objectif commun en assurant une meilleure communication et en évitant le travail en silo.« On oublie cependant souvent les enjeux de sécurité, tient à préciser Alan Kezber. Quand on se branche au réseau du bureau, il est par exemple possible d’avoir une authentification à multiples facteurs, comme on le fait avec Google, Facebook ou Netflix. Pourtant, très peu d’entreprises songent à implanter cette sécurité dans leur système. »Si le travail collaboratif et le partage de données apportent beaucoup de valeur aux entreprises, la sécurité et les bonnes pratiques leur assurent une transformation numérique réussie et pérenne qui leur permettra de rester compétitives.Qu’il s’agisse de migrer les applications sur l’infonuagique ou encore d’intégrer de nouvelles technologies, comme l’intelligence d’affaires, il faut prendre le temps de bien analyser les objectifs. Le développement d’applications sur mesure permet aux entreprises de se doter de solutions évolutives qui correspondent parfaitement à leurs besoins. Ces solutions ouvrent alors la porte à un éventail de propositions, telles que des outils d’actions marketing et de gestion, ou alors l’automatisation et l’optimisation des processus.« Avec les solutions infonuagiques, il n’y a pas de serveur sur place, résume le président de Kezber. Tout est dans le nuage ! L’automatisation permet une croissance dynamique et laisse aux dirigeants plus de temps pour s’occuper de leurs affaires. »Kezber aide ses clients à évoluer et à atteindre l’excellence en leur offrant des services technologiques de pointe qui dépassent leurs attentes. Véritable centre d’innovation, Kezber accompagne les entreprises du Québec dans leur transformation numérique en les dotant de solutions informatiques évolutives adaptées à leur réalité présente et à leurs besoins futurs.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.