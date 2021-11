Festival Bach Montréal : une remarquable trajectoire

Le coup d’envoi : l’Oratorio de Noël

Un orchestre qui voit grand

Des projets d’avenir

Le parcours musical 2021 Une programmation enlevante

Outre l’Oratorio de Noël présenté à Montréal et à Québec par l’OFBM, citons les six Concertos brandebourgeois de l’Orchestre de l’Agora, la prestation très attendue du pianiste virtuose allemand Martin Helmchen, l’interprétation de la Passion selon saint Jean conçue par le ténor islandais Benedikt Krisjánsson, et le concert du pianiste arménien américain Sergeï Babayan. Sans oublier le concert de clôture de l’Orchestre Métropolitain, sous la direction de Nicolas Ellis.



Le Off-Festival Bach

Ce festival en marge de la programmation officielle propose une incursion gratuite dans l’univers de Bach. Au programme : concerts de 45 minutes, répétitions publiques, discussions et prestations impromptues par des artistes.



Des concerts virtuels

Pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, certains concerts pourront être visionnés sur la plateforme du Festival Bach Montréal, Canada Classique.



Pour en savoir plus sur la programmation 2021 : Outre l’Oratorio de Noël présenté à Montréal et à Québec par l’OFBM, citons les six Concertos brandebourgeois de l’Orchestre de l’Agora, la prestation très attendue du pianiste virtuose allemand Martin Helmchen, l’interprétation de la Passion selon saint Jean conçue par le ténor islandais Benedikt Krisjánsson, et le concert du pianiste arménien américain Sergeï Babayan. Sans oublier le concert de clôture de l’Orchestre Métropolitain, sous la direction de Nicolas Ellis.Ce festival en marge de la programmation officielle propose une incursion gratuite dans l’univers de Bach. Au programme : concerts de 45 minutes, répétitions publiques, discussions et prestations impromptues par des artistes.Pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer, certains concerts pourront être visionnés sur la plateforme du Festival Bach Montréal, Canada Classique.Pour en savoir plus sur la programmation 2021 : festivalbachmontreal.com

Ce n’est pas un hasard si la musique intemporelle de Johann Sebastian Bach, qui sublime toute la gamme des émotions humaines, a fait l’effet d’un baume pendant la pandémie. Alors que la quatrième vague est en bonne voie de s’apaiser, le festival qui lui est dédié arrive à point nommé. Il permettra aux mélomanes avertis ou aux amateurs de vivre Bach en mode présentiel (enfin !) du 20 novembre au 5 décembre. Une bonne nouvelle pour la fondatrice Alexandra Scheibler, qui assure la direction générale et artistique du Festival Bach Montréal : « Rien n’est comparable à l’intensité et à l’émotion d’un concert où artistes et public se retrouvent face à face. »C’est l’orchestre du Festival Bach Montréal (OFBM), accompagné par le chœur du Festival Bach Montréal, qui inaugurera la 15e saison. Cet ensemble hors du commun réunit d’excellents musiciens du Québec et du reste du Canada, sous la direction de chefs d’orchestre de premier plan. Les deux concerts de l’Oratorio de Noël, présentés au Palais Montcalm de Québec et à la Maison symphonique de Montréal, seront dirigés par nul autre que le tchèque Václav Luks, grand spécialiste de Bach. Ils mettront également en scène deux solistes de renommée internationale, le contre-ténor Maarten Engeltjes et le ténor Daniel Johannsen.L’OFBM réunit, sur invitation d’un comité de sélection, des musiciens établis de grands orchestres tels que l’OSM et l’Orchestre Métropolitain, qui s’absentent pour l’occasion de leurs fonctions, ainsi que des talents émergents et des étudiants exceptionnels. L’OFBM se distingue par l’harmonie et la camaraderie qui règnent dans ses rangs, et qui témoignent d’une passion partagée pour l’héritage de Johann Sebastian Bach. En musique, comme dans la vie, qui se ressemble s’assemble !Le Festival Bach Montréal offre à ces musiciens locaux l’occasion de célébrer un artiste de génie en travaillant tous ensemble sur des projets de haut niveau, en compagnie de chefs d’orchestre et de solistes de renom. Ainsi, en 2018, sous la direction du ténor allemand Julian Prégardien, l’OFBM a présenté la Passion selon saint Jean avec un chœur réunissant des étudiants de trois universités montréalaises. En 2019, l’orchestre, accompagné de Bruno Delepelaire, premier violoncelle solo de l’Orchestre philharmonique de Berlin, était dirigé par l’illustre chef allemand Reinhard Goebel. En 2020, c’était au tour du Québécois Jean-Claude Picard de mener l’OFBM. Autant d’invités prestigieux qui ont ouvert la voie à l’arrivée de Václav Luks à la direction de l’Oratorio de Noël.Depuis sa fondation, L’OFBM a élargi son influence en recrutant des musiciens de talent, en attirant des chefs d’orchestre et des solistes réputés, et en offrant des concerts de haut niveau. À ce jour, l’orchestre s’est produit dans les Cantons-de-l’Est, à l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac et sur le site d’Orford Musique. En 2021, alors que ce sera au tour de Québec d’accueillir un de ses concerts, l’OFBM projette de continuer sur sa lancée et de franchir les frontières du Québec, avec le reste du Canada et l’international dans sa mire, rien de moins.La mission première du Festival Bach Montréal est de faire connaître des solistes, des ensembles et des orchestres de renommée mondiale excellant dans le répertoire de Bach. Outre les artistes établis, le festival promeut et soutient également les talents canadiens émergents et s’adresse à la communauté locale par le biais d’activités éducatives, d’expériences multiculturelles et d’événements accessibles et abordables, comme son OFF-Festival, entièrement gratuit.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.