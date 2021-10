Un road trip d’affaires au Lac-Saint-Jean

L’événement démarre sur la route

Les grands espaces qui rapprochent

Que ce soit pour un congrès, un événement corporatif, un « lac-à-l’épaule », une activité de team building ou de formation, les effets bénéfiques d’une destination comme le Lac-Saint-Jean ne sont plus à démontrer. Air pur, grands espaces, vaste choix d’activités, sérénité d’une nature authentique, hospitalité légendaire : les occasions de se ressourcer sont nombreuses dans la région.La distance qui sépare le Lac-Saint-Jean des grands centres ne constitue pas un désavantage, bien au contraire. Ces dernières années, pandémie oblige, la tendance des road trips s’est accentuée, et elle est là pour rester.Parcourir de longues distances et partir à la découverte de nouveaux paysages sur les routes du Québec permet non seulement de décrocher du quotidien, mais constitue aussi une occasion unique de se rapprocher des gens avec qui on voyage : rien de tel qu’un déplacement effectué en groupe pour briser la glace et favoriser les échanges ! « Faire la route ensemble, ça crée des liens et ça cimente les relations, car on partage une expérience commune, soutient Michaël Sheehy, conseiller en tourisme d’affaires pour le Bureau des congrès Lac-Saint-Jean. Le voyage, quand on y pense, c’est déjà le début de l’aventure ! »Autre avantage : une fois arrivés à destination, les participants ont déjà décroché de leur quotidien. Ils sont alors prêts à passer à l’action et à se consacrer à 100 % à la mission à accomplir.Lorsqu’on découvre le Lac-Saint-Jean, on ne peut s’empêcher d’être émerveillé par l’espace, les paysages et l’immensité des possibilités. En raison du cadre naturel exceptionnel où l’on peut pratiquer une foule d’activités, un voyage d’affaires organisé dans la région s’apparente à des vacances. « On remarque que la participation atteint des records lorsqu’un événement est organisé au Lac-Saint-Jean », note le conseiller en tourisme d’affaires.Une telle escapade fait du bien à tous les participants, tout particulièrement dans un contexte où la pandémie a laissé des traces. « Pour renforcer des liens qui s’étaient déliés, conclut Michaël Sheehy, il faut aller plus loin, sortir du cadre, vivre de bons moments et créer des souvenirs. »Cela dit, une destination d’affaires comme le Lac-Saint-Jean offre bien plus que du dépaysement. Avec 125 lieux de rassemblement tout indiqués pour les réunions de type lac-à-l’épaule, congrès ou réunions de taille plus modeste, la région est bien équipée pour accueillir les gens d’affaires. Autres atouts : un excellent rapport qualité-prix adapté à tous les budgets et un accueil toujours chaleureux qui a fait la réputation des gens du coin. En fait, le Lac-Saint-Jean est un immense terrain de jeu pour organiser une réunion d’affaires qu’employés, clients et partenaires ne seront pas près d’oublier.Le Bureau des congrès Lac-Saint-Jean facilite la tenue de réunions d’affaires et d’événements sportifs pour maximiser les retombées économiques dans la région.

