L’innovation au service du développement durable

Par Alain Tittley

Dans la vie comme dans les affaires, l’ambition et l’expérience font bon ménage. C’est dans cet esprit que le Programme de subvention à l’innovation ouverte de la Ville de Montréal a été créé, en partenariat avec le gouvernement du Québec, pour favoriser la collaboration entre des entreprises émergentes et des organisations partenaires qui ont amplement fait leurs preuves. L’objectif? Stimuler la commercialisation d’innovations qui répondent à un enjeu d’aménagement urbain ou de transition écologique, qui favorisent l’émergence d’une économie plus verte et qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des Montréalais.Ce pairage permet notamment aux jeunes pousses d’acquérir un premier client et de bénéficier d’un soutien technique et financier tout en accédant à un réseau d’affaires élargi. L’organisation partenaire bien établie bénéficie pour sa part de l’accès à des solutions innovantes tout en développant son agilité d’affaires.Comme le précise Simon Décary, commissaire au développement économique à la Ville de Montréal, l’initiative a été lancée à l’automne 2020 en pleine pandémie, un contexte qui s’est avéré favorable à l’innovation. «Le Programme de subvention à l’innovation ouverte vise à stimuler l’émergence sur le territoire montréalais d’innovations qui vont avoir des retombées positives sur la vie des citoyens, et ce, dans une optique de développement durable. En parallèle, nous voulons faire en sorte que les grandes entreprises développent un réflexe startup en allant chercher des solutions auprès de petites entreprises locales très agiles qui peuvent répondre rapidement et adéquatement à leurs besoins.»Cette approche d’entraide mutuelle, on le sait, fait ses preuves ici comme à l’international, car elle contribue à donner un avantage concurrentiel aux entreprises participantes. À preuve, deux exemples de maillages réussis qui ont donné lieu à des retombées tangibles pour les entreprises jumelées comme pour la communauté montréalaise.Dans le cadre de son Programme de subvention à l’innovation ouverte, la Ville de Montréal a octroyé une subvention à la jeune pousse Panier Québécois, qui offre essentiellement des services d’épicerie en ligne, pour établir un maillage avec le marché Jean-Talon. Le résultat? L’entreprise émergente a développé une plateforme commerciale sur laquelle les clients peuvent commander, récupérer ou se faire livrer des produits frais du marché. Une initiative qui a remporté un franc succès, car elle a contribué à rendre l’alimentation locale encore plus accessible aux citoyens montréalais.«Avec la COVID, nous nous sommes interrogés sur la meilleure façon de rejoindre les consommateurs ne voulant pas se déplacer sur les lieux pour effectuer leurs achats, explique Nicolas Fabien-Ouellet, le directeur général des Marchés Publics de Montréal. En travaillant avec Panier Québécois, nous avons eu accès à une solution clés en main.» Dans la foulée, le marché Jean-Talon a également pu dynamiser son image, soutenir ses producteurs, lutter contre les déserts alimentaires en facilitant l’accès à des produits frais de qualité et participer activement à la transition écologique. «Ce maillage avec Panier Québécois contribue à réduire notre empreinte écologique puisque plusieurs livraisons se font en vélo-cargo», précise le directeur général.La jeune pousse, pour sa part, a eu accès à une importante concentration de fournisseurs potentiels, soit les producteurs maraîchers du marché Jean-Talon, tout en bénéficiant d’un soutien opérationnel et en disposant d’un espace dédié à la préparation des commandes et à la gestion des livraisons. «Notre but, c’est de proposer une alternative de consommation durable aux Montréalais, explique Thomas Lemoine, cofondateur du Panier Québécois. Tous nos produits sont frais du jour et proviennent de la porte d’à côté, puisque nous avons la chance d’être situés à cent mètres de nos fournisseurs. Pour nous, le maillage avec le marché Jean-Talon a été vraiment très positif, car il nous a permis de bénéficier de la notoriété du marché public, de son expertise sur les produits et de l’apport des producteurs québécois. La Ville de Montréal nous a ainsi permis de véritablement investir dans la commercialisation de notre service.»Rappelons que cette association a permis à la jeune pousse de passer d’une quarantaine de commandes hebdomadaires à 1500 commandes mensuelles. «PME MTL nous a aussi apporté beaucoup d’aide, ce qui fait qu’on a eu la chance d’être très bien entourés dans cette aventure», conclut Thomas Lemoine.La crise sanitaire a poussé le milieu des affaires à entamer un grand processus de réinvention. Il en a été de même pour Locketgo, une startup innovante, agile et proactive qui offre des solutions et des infrastructures permettant d’assurer la collecte optimale de colis en milieu urbain. «Avant la pandémie, nous étions à 100% dans le milieu des festivals, de l’événementiel et du spectacle, explique la fondatrice, Gabrielle Larue. Lorsque la crise a frappé, nous en avons profité pour pivoter afin de développer de nouveaux marchés. Le maillage avec une grande entreprise comme Décathlon nous a donné tout un coup d’envoi.»Les casiers électroniques Locketgo sont conçus pour automatiser la réception ou le retour des colis. Ils sont principalement installés dans les espaces communs d’immeubles résidentiels ou commerciaux, là où la croissance soutenue de livraison en temps de pandémie a posé de nombreux défis. En combinant une plateforme infonuagique à un réseau de casiers intelligents, la jeune pousse a développé un processus de livraison ou de retour de marchandises auprès de multiples clientèles, au moyen d’équipements sécurisés et facilement accessibles. Une avancée rendue possible par une subvention octroyée par la Ville de Montréal dans le cadre du Programme de subvention à l’innovation ouverte, qui a soutenu un projet de maillage avec le détaillant d’articles de sport Décathlon.«Comme cela a été le cas pour de nombreuses entreprises pendant le confinement, le commerce en ligne a explosé chez nous, explique Pierre Kempa, directeur commercial de Décathlon Canada. Il fallait trouver des solutions pour satisfaire les clients et pour livrer notre marchandise encore plus rapidement. Le maillage avec Locketgo nous permet d’offrir de nouvelles options de livraison ou de retour des commandes en ligne qui sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.»Du côté de Locketgo, les retombées sont multiples: mentionnons, entre autres choses, le développement d’une solution d’utilisation simple pour toutes les parties impliquées, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’usagers, la réduction de la production de GES liée à la livraison sur le dernier kilomètre et l’élaboration d’un modèle d’affaires unique. Le résultat: un positionnement en tant que leader dans le milieu de la distribution. «Locketgo vise à devenir la plus grande entreprise de casiers intelligents en Amérique du Nord, affirme Gabrielle Larue. Nous voulons bâtir le plus grand réseau de boîtes connectées en milieu urbain, et nous commençons par le territoire de Montréal avec Décathlon. C’est un maillage parfait.»Le Programme de subvention à l’innovation ouverte de la Ville de Montréal est une solution simple et efficace qui permet aux grandes entreprises d’externaliser l’innovation et de demeurer agiles grâce à des partenariats qui profitent aux deux parties. En somme, malgré la crise, cette initiative nous permet d’assister à de formidables croisements de compétences qui donnent lieu à de belles réussites d’affaires. Et tout le monde semble y trouver son compte, surtout les jeunes pousses qui voient grand!Pour en savoir plus sur le Programme de subvention à l’innovation ouverte de la Ville de Montréal, cliquez ici Le Service du développement économique de la Ville de Montréal accompagne et soutient les entreprises montréalaises dans leurs projets d’affaires. Il collabore avec les partenaires de l’écosystème afin d’accélérer l’économie de la métropole par une approche de durabilité, d’innovation et d’inclusivité.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.