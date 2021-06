Une ressource pour accompagner les entreprises d’ici sur la route du succès

L’union fait la force EDC aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l’étranger en leur offrant des outils et de l’accompagnement dans les quatre domaines suivants :



1/ Financement et fonds de roulement

En collaboration avec les institutions bancaires, EDC offre des solutions de financement pour aider les entreprises canadiennes à obtenir les capitaux essentiels à leur croissance.



2/ Assurances et sécurité

EDC propose des programmes d’assurances conçus sur mesure pour diminuer les risques à l’étranger et aider les PME à parer à toutes les éventualités.



3/ Expertise dans le commerce international

Grâce à ses connaissances sur le terrain, EDC aide les PME à prendre les bonnes décisions au bon moment dans les bons marchés.



4/ Réseaux et alliances

EDC fait le pont entre les entreprises canadiennes, les entreprises locales et les principaux acteurs des nouveaux marchés, tant du côté affaires que du côté politique.

Pour passer à l’action Vous êtes entrepreneur et vous désirez en savoir davantage sur les solutions offertes par Exportation et développement Canada ? Visitez le www.edc.ca/croissance-internationale . Vous pouvez également communiquer avec un conseiller en commerce en envoyant un courriel à tradeadvisor-conseiller@edc.ca , en composant le 1 800 229‑0575 entre 9 h et 17 h, ou en soumettant une demande en ligne via www.edc.ca

Par Maude DumasCollaboration spécialeLa relance économique postpandémie est à nos portes et elle offre une occasion de développement unique aux entrepreneurs du Québec, tout particulièrement hors frontières. Or, de nombreuses PME manquent d’outils – et d’expertise – pour s’attaquer au marché international. C’est là qu’entre en scène EDC, une société d’État fondée en 1944 pour aider nos entreprises à se déployer à l’échelle mondiale.EDC dispose d’un arsenal complet de ressources pour soutenir les PME dans leurs nouveaux projets, pour les aider à mettre en place les bonnes stratégies de développement international et pour les accompagner tout au long de leur trajectoire vers la réussite. Le parcours n’est pas nécessairement tracé d’avance, il n’est pas toujours évident de naviguer dans les marchés étrangers, mais la clé du succès réside dans la préparation, la détermination et l’ambition. Envie d’en savoir plus ? Tour d’horizon de ce que la société d’État peut faire pour soutenir les PME qui veulent passer à la vitesse supérieure.Le moment est tout indiqué pour ajuster le tir et développer de nouvelles approches. En raison de la pandémie, nous venons de vivre – et nous vivons encore – un grand bouleversement socioéconomique. Depuis plus d’un an, les règles d’affaires ont également changé, et les entreprises qui foncent ont le potentiel de se démarquer. EDC vient en aide à ceux qui décident d’emprunter cette « voie inhabituelle » en soutenant leurs initiatives. Parce que le risque calculé est indissociable du succès.EDC aide les entreprises à étoffer leurs fonds de roulement et à se financer pour payer leurs fournisseurs, renouveler leurs stocks, adopter de nouvelles technologies et se préparer aux aléas d’un contexte d’affaires en pleine transformation. Pour ce faire, la société d’État travaille de concert avec les institutions financières, avec qui elle partage le risque en garantissant les emprunts. Résultat : des prêts accordés plus facilement et une marge de manœuvre accrue pour les entreprises. EDC peut en outre aider les PME à se doter d’un avantage concurrentiel en leur permettant, via le financement, de se démarquer de la concurrence en proposant des modalités de paiement avantageuses à leurs clients. EDC offre aussi des prêts directs pour financer des projets en cours, de même que du financement de projets à long terme exigeant des investissements plus importants. En matière de financement, EDC offre un éventail de solutions concrètes, adaptées aux besoins de toutes les entreprises canadiennes en mode expansion.En offrant aux entreprises canadiennes des solutions de gestion du risque, EDC contribue non seulement à protéger leurs revenus et leurs liquidités, mais aussi à maintenir leur réputation, un atout précieux dans un contexte d’expansion, tout particulièrement à l’international. La société d’État est là pour offrir son soutien et son expertise sur le terrain dans le but de faciliter la navigation dans un contexte commercial et politique hors frontières.L’assurance-crédit d’EDC couvre 90 % des pertes liées à des évènements imprévisibles tels que la faillite d’un client ou d’un fournisseur, la résiliation inopinée de contrats, ainsi que les problèmes de virements monétaires, de conversion ou de transferts de fonds. C’est un soutien précieux pour aider les PME à gérer le risque dans un contexte de développement d’affaires. EDC permet aussi à ses clients de protéger leur entreprise en assurant les paiements anticipés liés à des investissements en achat d’équipement. Là aussi, la couverture des pertes financières est de 90 %.Le commerce international exige une connaissance approfondie des rouages économiques et des subtilités politiques de nouveaux marchés, ce qui n’est pas donné à toutes les PME – surtout à distance. À cet égard, le service-conseil d’EDC fournit à ses clients une panoplie d’outils pour les aider à prendre de l’expansion dans de nouveaux territoires, à développer des partenariats de premier plan, à repérer des acheteurs potentiels et à recruter des fournisseurs fiables. Le site d’EDC propose aussi des reportages informatifs, des portraits d’entreprises inspirants et des webinaires interactifs pour aider les PME à préparer leur incursion sur le marché international.On le sait, les entreprises qui mettent en pratique les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont avantagées sur les marchés émergents. À cet égard, EDC a mis en place de solides stratégies pour aider les PME canadiennes à se tailler une place de choix comme leaders en matière de responsabilité sociale et de développement durable. C’est un avantage concurrentiel qui peut devenir un véritable levier de réussite à l’étranger.Seulement 16 % des PME canadiennes sont détenues par des femmes et, sur le lot, seulement 11 % font de l’exportation. Même si de plus en plus d’entrepreneures se lancent en affaires, il y a encore du chemin à faire. C’est pour cette raison qu’EDC s’est engagée à soutenir les entreprises dirigées ou détenues par des femmes canadiennes pour les aider à percer à l’international. Entre autres choses, la société d’État a doublé en 2020 son programme d’investissement pour les femmes en commerce international afin de leur fournir des capitaux de l’ordre de 100 millions de dollars. Avis aux intéressées !La société d’État appuie les entreprises traditionnelles, notamment celles exportant des matières premières, tout comme les initiatives des domaines numérique, scientifique ou pharmaceutique. Depuis sa fondation, EDC se fait un point d’honneur d’accompagner les entrepreneurs aguerris tout comme les néophytes qui désirent grandir et se démarquer à l’international, et qui ont l’ambition et la vision comme dénominateurs communs.Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l’étranger. Nous leur offrons les outils dont elles ont besoin pour prospérer en toute confiance. Nous utilisons notre savoir commercial et nos solutions financières uniques pour soutenir et développer le commerce durable entre le Canada et le reste du monde ainsi que la capacité concurrentielle du pays sur le marché international.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.