10 choses à savoir sur la ristourne Desjardins

Par Maude DumasCollaboration spécialeEn tant que coopérative, Desjardins retourne une partie de ses excédents à ses membres et à la collectivité sous forme de ristournes. C’est l’un des principes du modèle coopératif, et c’est un avantage unique offert aux membres. Ainsi, pour l’exercice financier 2020, Desjardins versera à ses membres des ristournes individuelles de l’ordre de 330 millions de dollars, ainsi que plus de 50 millions de dollars en ristournes à la communauté.Le Mouvement Desjardins recommande les grandes orientations en ce qui a trait à la répartition et à la distribution des ristournes. Mais, ultimement, ce sont les administrateurs des caisses qui présentent à leurs membres la proposition concernant la ristourne et le partage des excédents lors de leurs assemblées générales. Un grand exercice démocratique qui implique l’ensemble des caisses et qui se déploie pendant plusieurs semaines. Lors de cet exercice, le montant des ristournes individuelles est voté par les membres. Les membres peuvent aussi se prononcer sur la part qui est versée aux communautés par le biais du Fonds d’aide au développement du milieu (voir le point 10).La ristourne individuelle se compose en fait de deux volets : la Ristourne volumes et la Ristourne produits. La première consiste en un montant personnalisé, basé sur les volumes détenus dans quatre familles de produits, soit les comptes, les prêts et marges de crédit, les placements et investissements, et, enfin, les assurances. Quant à la Ristourne produits, qui s’est ajoutée au cours des dernières années, elle consiste en un montant maximal de 50 $ versé aux membres qui détiennent au moins un produit admissible dans chacune de ces quatre familles de produits (trois pour les personnes de moins de 30 ans – voir le point 5), auxquelles s’ajoutent les cartes de crédit, peu importe les montants. C’est une façon pour Desjardins de récompenser les membres pour leur engagement et leur loyauté.Desjardins a fait évoluer la ristourne pour qu’elle soit plus accessible et plus égalitaire pour les membres des différentes caisses. Lancée en 2019, la Ristourne produits, qui s’ajoute à la ristourne volumes liée notamment aux montants investis ou empruntés, est versée aux membres qui détiennent un produit dans les quatre grandes familles, peu importe les montants. C’est ce qui permet à Desjardins de récompenser ses membres sans égard à leurs actifs financiers.Toujours dans un esprit égalitaire, Desjardins permet aussi aux jeunes de recevoir une ristourne, même si ces derniers disposent en général de moins de moyens – et détiennent souvent moins de produits – que leurs aînés. Ainsi, les jeunes de 18 à 30 ans ont droit à la Ristourne produits s’ils détiennent un produit admissible dans seulement trois des quatre grandes familles.La Ristourne produits, soit le montant maximal de 50 $, est calculée au prorata du nombre de mois pendant lesquels un membre a détenu au moins un produit admissible dans chacune des quatre familles (trois pour les 18-30 ans). Ainsi, un membre qui répond à cette exigence pendant seulement six mois recevra la moitié du montant, soit 25 $. Pour la Ristourne volumes, les soldes moyens et les primes pour les assurances – ou volumes – détenus dans chaque famille de produits admissibles sont additionnés. Un taux voté par les membres selon les familles de produits est ensuite appliqué pour chaque tranche de 1 000 $. Pour plus de détails à ce sujet : desjardins.com/ristournePour la Ristourne produits, les membres codétenteurs d’une même famille de produits – une hypothèque, par exemple – sont reconnus à 100 % comme des détenteurs à part entière. Il y a cependant deux exceptions : seul le détenteur principal est reconnu pour les cartes de crédit et le financement AccordD en caisse. En ce qui a trait à la Ristourne volumes, les montants admissibles sont répartis à parts égales entre les deux détenteurs. Ainsi, dans le cas d’une hypothèque de 200 000 $ détenue par deux personnes, chacune recevra une ristourne calculée sur un montant de 100 000 $.Ce printemps, les caisses Desjardins de tous les coins du Québec et de l’Ontario verseront des ristournes à leurs membres. À cet égard, un membre qui détient des comptes dans plusieurs caisses pourra ainsi cumuler des Ristournes volumes. Dans ce cas, il recevra des ristournes dans plusieurs comptes, car c’est chaque caisse qui est responsable de leur versement. Aussi, des règlementations exigent dans certains cas, les REER par exemple, de verser les ristournes dans le compte où le produit est détenu. Pour ces raisons, il vaut mieux attendre la fin des versements, soit le 14 juin prochain, pour connaître le montant total des ristournes qui vous reviennent.Un affichage personnalisé est disponible sur AccèsD, dans la section Ma ristourne, dès que celle-ci est versée en totalité. Tous les détails des calculs, incluant les taux et les montants sur lesquels ils sont basés, sont indiqués. Ces informations permettent aux membres d’avoir un portrait clair et complet de leur situation. En attendant, rendez-vous à la section Ma ristourne dans AccèsD pour connaître le moment où le versement de votre ristourne sera complété.La nature coopérative de Desjardins, qui veille au bien-être des individus et des collectivités, s’exprime aussi par le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). Cette ristourne à la communauté, qui atteint plus de 50 millions de dollars pour l’exercice financier 2020, a pour objectif de soutenir des initiatives et projets pérennes qui bénéficient aux communautés. Ce sont les membres de chaque caisse qui, lors des assemblées générales, se prononcent sur le partage des fonds qui serviront à soutenir leur milieu de vie.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.