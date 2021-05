Le pari de la réussite en temps de pandémie

Soutenir les PME qui veulent faire le grand saut

Audace et gestion du risque

Les solutions d’affaires EDC

Un aperçu des services offerts pour aider les entrepreneurs québécois à prospérer à l’international



SOLUTIONS FINANCIÈRES : capitaux, programme de crédit aux entreprises (PCE), prêts garantis, financement acheteur, fonds de roulement.



ASSURANCES : assurance crédit, cautionnement bancaire.



CONNAISSANCES EN AFFAIRES INTERNATIONALES : acheteurs potentiels, compréhension des marchés internationaux, identification des fournisseurs de services qualifiés, prévisions économiques.



RELATIONS COMMERCIALES : besoins commerciaux, intermédiaire entre les marchés et les entreprises, conseils stratégiques.

Pour passer à l’action Vous êtes entrepreneur et vous désirez en savoir davantage sur les solutions offertes par Exportation et développement Canada ? Visitez le www.edc.ca . Vous pouvez également communiquer avec un conseiller en commerce en envoyant un courriel à tradeadvisor-conseiller@edc.ca , en composant le 1 800 229-0575 entre 9 h et 17 h, ou en soumettant une demande en ligne via le site web d’EDC

par Alain TittleyCollaboration spécialeDepuis plus d’un an, les entrepreneurs doivent surmonter un défi colossal : braver la tempête de la pandémie tout en se préparant à profiter des nombreuses occasions d’affaires qui se présenteront lors de la reprise économique, notamment sur les marchés internationaux. En offrant des services de pointe parfaitement adaptés aux circonstances actuelles, EDC aide les entreprises canadiennes de toutes tailles, de tous domaines et de tous secteurs à réussir et à se développer à l’étranger, peu importe leur niveau de connaissances et leur expérience du commerce mondial. La société d’État leur offre les outils nécessaires pour prospérer en toute confiance : savoir commercial, solutions financières et d’assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations internationales. Depuis plus de 75 ans, EDC facilite les démarches d’exportation et les investissements à l’étranger des entreprises canadiennes, notamment avec des programmes innovants de solutions de fonds de roulement. En 2019, ce soutien et cet accompagnement ont aidé près de 17 000 entreprises à étendre leurs activités et à assumer les risques et les défis du développement commercial sur les marchés étrangers. Les PME qui ont été accompagnées en cette année prépandémique ont brassé des affaires d’une valeur de plus de 102 milliards de dollars grâce à l’expertise et aux produits financiers d’EDC.Grâce à des partenariats de confiance avec le secteur bancaire et le gouvernement du Canada, la société d’État offre aux entrepreneurs canadiens des solutions financières adaptées. Elle peut ainsi aider les entreprises à améliorer leur accès aux liquidités par l’intermédiaire de leur institution financière, ce qui leur permet de couvrir les dépenses courantes comme l’achat de marchandises et le paiement des fournisseurs. EDC partage le risque en fournissant une garantie sur l’argent emprunté, encourageant ainsi les institutions financières à augmenter l’accès aux fonds de roulement. Mais, bien que l’argent soit le nerf de la guerre, le soutien apporté aux gens d’affaires n’est pas que financier. Pour réussir à l’étranger, il faut être bien informé sur le contexte de chaque marché et ses possibilités, ainsi que sur les chaînes d’approvisionnement, ce qui n’est pas toujours évident. C’est ici que le savoir commercial et l’expertise internationale de la société d’État prennent toute leur importance. Tirant parti de ses relations avec les entreprises et acteurs financiers locaux dans plus de 200 pays à travers le monde, EDC peut agir comme facilitateur et faire le pont entre les sociétés canadiennes et étrangères pour favoriser leur croissance respective.L’accès aux marchés mondiaux est complexe, mais les entreprises canadiennes ont intérêt à y jouer un rôle de plus en plus prépondérant, d’autant plus que les lendemains de la pandémie offrent aux plus audacieux d’immenses possibilités. En se tournant vers EDC pour s’implanter sur les marchés internationaux, les exportateurs canadiens peuvent compter sur une société d’État qui est non seulement spécialisée dans la gestion du risque, mais qui se montre également prête à assumer des niveaux de risque – réfléchis et pondérés – pour assurer le succès commercial de ses partenaires. Avec ses programmes, ses ressources financières, ses protections contre le risque et son approche audacieuse face aux marchés, EDC s’avère un partenaire de choix pour tous ceux et celles qui envisagent les lendemains de crise avec optimisme.Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l’étranger. Nous leur offrons les outils dont elles ont besoin pour prospérer en toute confiance. Nous utilisons notre savoir commercial et nos solutions financières uniques pour soutenir et développer le commerce durable entre le Canada et le reste du monde ainsi que la capacité concurrentielle du pays sur le marché international.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.