Familia Torres : au-delà du bio

Leader de la viticulture écoresponsable

Des racines catalanes

Redécouvrir les cépages ancestraux

par Catherine ElieCollaboration spécialeRares sont les entreprises qui peuvent se vanter d’être demeurées entre les mains d’une même famille pendant plus de 150 ans. C’est un exploit dont Miguel A. Torres, président et représentant de la quatrième génération aux commandes de ce fleuron de la viticulture espagnole, est particulièrement fier. « Notre famille a toujours recherché l’équilibre entre tradition et innovation. C’est encore le cas aujourd’hui : nous valorisons les vins issus de terroirs uniques et soutenons la revitalisation de cépages ancestraux, mais notre plus grand défi est de faire face aux changements climatiques », affirme-t-il.Familia Torres est un des plus grands producteurs viticoles en Espagne, et près de la moitié de sa production est consacrée aux vins bio. Le reste est en attente de certification, mais la culture s’appuie sur des principes biologiques. L’entreprise familiale, depuis longtemps sensible à la question environnementale, a aussi mis en place un programme de développement durable qui va bien au-delà du bio. En une décennie, Torres a ainsi réduit de 30 % ses émissions de CO2 par bouteille, et ce, en intervenant tout au long du cycle de production, depuis la vigne jusqu’à la livraison au consommateur. Le producteur prévoit même atteindre 55 % de réduction en 2030 ! Enfin, parce que la solution environnementale doit être globale, Familia Torres a fondé en 2019, avec le producteur californien Jackson Family Wines, l’International Wineries for Climate Action (IWCA). L’objectif : lancer un plan d’action mondial pour réduire l’empreinte carbone de l’industrie du vin, en incitant d’autres vignobles à adopter des pratiques de développement durable.Familia Torres a ses racines en Catalogne, où elle produit non seulement des vins bio très accessibles comme le Sangre de Toro, mais aussi son emblématique Mas La Plana, qui est issu d’un petit vignoble du Penedès, à l’ouest de Barcelone. Depuis toujours, l’accent est mis sur la qualité : on privilégie les faibles rendements et on met en pratique une approche écologique autant dans les champs que dans les chais. Cela se traduit par des initiatives telles que l’optimisation de l’efficacité énergétique, la transition vers des sources d’énergie renouvelables, le reboisement et la récupération des eaux de pluie. Au fil des ans, la production s’est étendue à d’autres régions du pays, dont la Ribera del Duero et la Rioja, et l’entreprise possède des domaines en Californie et au Chili qui se distinguent, comme c’est le cas en Espagne, par le souci de l’authenticité, la protection de l’environnement et l’expression du terroir et des cépages.Dans sa réponse aux changements climatiques, Familia Torres mise également sur la recherche de nouveaux sites de viticulture situés en altitude, de même que sur la redécouverte de cépages ancestraux potentiellement plus résistants à la chaleur et à la sécheresse. Ainsi, son Grans Muralles, un rouge qui s’est classé parmi les 50 meilleurs vins au monde lors des Decanter World Wine Awards en 2020, comprend, outre les cépages locaux monastrell, garnacha et cariñena, deux cépages ancestraux sauvés de l’oubli : le querol et le garró. Ces initiatives démontrent que de grandes maisons peuvent allier qualité et quantité, et produire des vins de tous les jours comme des vins exceptionnels, toujours dans une perspective de viticulture durable. Comme le dit si bien Miguel A. Torres, « Le fruit de notre travail a ses racines dans la terre, et notre entreprise viticole est depuis toujours familiale. Cela nous a incités – et nous incite encore – à prendre soin de notre terroir et de nos ressources. Pas seulement pour notre génération, mais aussi pour celles à venir. »Familia Torres est un producteur viticole qui voit au-delà du développement durable. Notre mission : prendre soin de la planète pour les générations futures.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.