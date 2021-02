TFO pour tous : La télé qui rassemble les familles

Mandatée par le ministère de l’Éducation pour offrir du contenu à valeur ajoutée aux francophones de l’Ontario, TFO capte l’attention d’un public averti partout au Canada. Et pour cause : la programmation de la chaîne publique, qui stimule l’imagination des enfants, pique l’intérêt des préados, fait réfléchir les grands et interpelle les cinéphiles de tout âge, se démarque par son exceptionnelle qualité. Un atout de taille en cette période de confinement où petits et grands passent plus de temps que jamais devant la télé. Les parents en télétravail en savent quelque chose !La programmation hiver-printemps 2021, qui compte une multitude d’options en français, est disponible gratuitement par câble en Ontario et au Manitoba, ainsi que par câble ou satellite au Québec et dans les autres provinces canadiennes. Elle se décline en trois créneaux, qui témoignent de son engagement à préparer les futures générations de francophones au monde de demain : les émissions à caractère éducatif et ludique pour les enfants, une offre de contenu ciblé pour les jeunes à l’esprit curieux, ainsi qu’une grande sélection de chefs-d’œuvre du cinéma français, canadien et étranger. À noter : TFO encourage le covisionnement, soit le fait de réunir parents et enfants devant l’écran, question d’alimenter les discussions et de stimuler les interactions.Tous les jours, de 6 h à 18 h 30, TFO propose aux tout-petits et aux enfants des émissions qui nourrissent leur imaginaire tout en les aidant, en mode ludique, à décoder et à comprendre le monde qui les entoure. Inspiration, émotions, rires et sourires sont au rendez-vous avec des personnages aussi charmants qu’attachants. Ainsi, l’adorable Ella l’éléphant, avec ses amis Frankie, Belinda et Tiki, démontre par le biais de ses péripéties comment la détermination et le travail d’équipe sont essentiels pour se tirer d’affaire. À l’écran comme dans la vie ! Le talentueux Didou le lapin, en compagnie de Yoko la coccinelle, dessine pour les 2 à 5 ans tout en leur enseignant comment reproduire ses petits chefs-d’œuvre de façon autonome. Quant à Théo le loup, un garçon des Premières Nations, il fait découvrir aux jeunes auditeurs le patrimoine, la culture et l’identité autochtones de la communauté de Turtle Bay, au nord du Canada, en les entraînant avec sa bande d’amis dans de nombreuses aventures. Mettre Vidéo Mini TFOTous les jours, de 18 h 30 à 20 h (après les leçons et les devoirs !), pause télé intelligente et divertissante pour les jeunes et leurs parents, avec une programmation qui alimentera bien des conversations. Un bel exemple : la nouvelle saison de la série On fête ensemble, qui entraîne toute la famille dans un tour du monde des saveurs et des cultures – du Congo à l’Écosse en passant par l’Italie – en suivant les traces de jeunes Néo-Canadiens prenant part à une célébration typique de leur pays d’origine. La série documentaire Les Métis, pour sa part, lève le voile sur les traditions, la spiritualité et le rapport avec la nature de cette riche culture francophone qui a longtemps été occultée ; elle porte un regard moderne sur l’héritage des Premières Nations et leur contribution à notre société.Changement de registre pour Flip l’algo 2, avec le populaire Pascal Boyer à l’animation, en compagnie de chroniqueurs allumés comme la médaillée olympique Marianne St-Gelais. Capsules, vox pop et parodies – parfois virales – se succèdent en mode informatif et humoristique. Une formule rythmée et enlevante, qui sait capter l’attention des jeunes. À découvrir aussi : La Vie compliquée de Léa Olivier, une adaptation des best-sellers de Catherine Girard-Audet. Cette série jeunesse bien ficelée met en scène le quotidien d’une adolescente qui vient de quitter la campagne pour s’établir à Montréal avec sa famille. On y aborde des thèmes comme la confiance en soi, l’adaptation à un nouveau milieu, l’autonomie et la résilience, qui touchent de près un public de préados. À noter : la série complète sera présentée en rafale du lundi 12 avril au jeudi 15 avril à compter de 16 h, et le vendredi 16 avril à compter de 13 h. Mettre Vidéo Flip TFOTous les soirs, à 21 h, les cinéphiles ont rendez-vous devant l’écran avec un bol de maïs soufflé pour découvrir une sélection de films d’auteur – chefs-d’œuvre classiques ou comédies – issus du répertoire canadien, français et international. La saison démarre avec quatre programmes spéciaux à ne rater sous aucun prétexte.avec onze films qui rendent hommage à celles qui ont marqué l’histoire et changé la destinée de leurs consœurs, à commencer par Marie Curie, les sœurs Brontë, Camille Claudel et Berthe Morisot. Sans oublier Maria Chapdelaine, personnage romanesque mais symbolique de la condition féminine en milieu rural au début du XXe siècle.tous les samedis avec quatre chefs-d’œuvre du génial réalisateur italien, soit Le Désert rouge, La Dame sans camélia, L’Avventura et L’Éclipse.acteur aujourd’hui disparu qui a marqué à jamais le cinéma français. À (re)découvrir dans Le Sucre de Jacques Rouffio et Péril en la demeure de Michel Deville.du Festival de cinéma francophone 2019 (MyFFF) avec Les Confins du monde de Guillaume Nicloux, Le Vent tourne de Bettina Oberli, Exfiltrés d’Emmanuel Hamon, Les Fauves de Vincent Mariette et Les Météorites de Romain Laguna.avec trois films cultes des années trente qui n’ont pas pris une ride : La Ruée vers l’or, Le Dictateur et Les Feux de la rampe, que le grand comédien a réalisés en plus d’y incarner son célèbre personnage. Des chefs-d’œuvre à voir et à revoir en solo, en couple ou en famille ! Mettre Vidéo Plus TFOTFO est la chaîne franco-éducative pour toute la famille qui éveille l'imagination des tout-petits, stimule l’esprit de découverte des jeunes et offre du cinéma d’auteur riche et diversifié, ouvrant un autre regard sur le monde.Lien grille horaire :Code seul : ? utm_source=Externe&utm_medium=Ledevoir&utm_campaign=LineaireHiver2021

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.