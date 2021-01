Épargne Placements Québec : des solutions simples et sécuritaires pour épargner sans risques

L’effet COVID-19 sur les habitudes d’épargne des Québécois

Priorité aux placements sécuritaires

Toute une gamme de produits accessibles

Épargner maintenant pour préparer l’avenir

Adhérer et épargner en quelques clics



Par la suite, la gestion des produits d’épargne et de retraite se fait tout aussi facilement, toujours en ligne. Ainsi, le remboursement des produits encaissables ou arrivés à échéance se fait à partir du site Web d’Épargne Placements Québec, et il s’effectue par transfert de fonds électroniques.



De plus, une Mettre de l’argent de côté avec Épargne Placements Québec, c’est simple, sans frais et sécuritaire. Nul besoin d’être expert pour s’y retrouver. La démarche est facile, car l’ouverture d’un compte et l’achat de produits peuvent se faire en ligne en accédant à la section Transactions en direct du site Web Par la suite, la gestion des produits d’épargne et de retraite se fait tout aussi facilement, toujours en ligne. Ainsi, le remboursement des produits encaissables ou arrivés à échéance se fait à partir du site Web d’Épargne Placements Québec, et il s’effectue par transfert de fonds électroniques.De plus, une application mobile a été conçue pour faciliter les démarches afin d’adhérer aux services et de réaliser les transactions de façon autonome. Il suffit de la télécharger gratuitement sur App Store et Google Play.

Par Maude DumasCollaboration spécialeLa pandémie a bouleversé nos habitudes et complètement chamboulé nos perspectives d’avenir. On s’inquiète non seulement de notre santé et de celle de nos proches, mais aussi de notre santé financière et de ses répercussions sur notre mode de vie – et sur notre avenir. Bien sûr, même avant l’ère COVID, la bourse jouait au yoyo, avec des hauts et des bas parfois vertigineux, mais ces variations se produisaient dans un contexte économique stable et solide. Qui est désormais chose du passé.Si la crise peut avoir un bon côté, c’est peut-être d’inciter tout un chacun à s’occuper davantage de ses finances personnelles. Ainsi, un récent sondage mené par ÉducÉpargne dans le contexte de la pandémie révèle que 45 % des répondants ont modifié leur budget et leurs priorités financières. Sur le lot, si 33 % y ont été contraints par les circonstances, 67 % ont agi par prudence. Par ailleurs, 85 % de ceux qui ont revu leurs finances ont réduit leurs habitudes de consommation et 59 % ont annulé ou reporté un projet important. Une chose est donc claire : le concept de se constituer un coussin pour contrer les coups durs n’a jamais été autant d’actualité. Surtout lorsqu’on sait que 67 % des répondants redoutent une autre crise de ce type de leur vivant !La majorité des Québécois ont considérablement réduit leurs dépenses liées aux transports, aux sorties, aux voyages, et même aux vêtements. Après tout, on n’achète plus que des hauts et du mou ! Par contre, dans de nombreux cas, les revenus ont aussi diminué. Si l’épargne est en hausse dans ce contexte, c’est d’abord et avant tout parce que de plus en plus de gens ont décidé de s’en tenir à un budget – ce que nous devrions tous faire, pandémie ou pas –, d’être plus fourmi que cigale et de faire preuve de prudence en investissant dans des valeurs sûres.Plus l’âge de la retraite approche, moins on a envie de prendre de risques. C’est normal puisqu’il reste moins de temps pour se « refaire » lorsque la Bourse plonge. Mais les bouleversements des derniers temps touchent toutes les générations. On ne sait pas trop comment ni quand vont se relever des pans complets de notre économie, et ça nous donne moins envie de jouer avec l’argent durement gagné.C’est là qu’entre en scène l’offre d’ Épargne Placements Québec . Relevant du ministère des Finances, l’organisation favorise la sécurité financière des Québécois en leur offrant toute une gamme de produits d’épargne et de retraite fiables et avantageux, incluant des REER. Ces placements offrent la paix d’esprit et permettent en outre aux épargnants de contribuer au développement de la collectivité québécoise.Peu importe le type produit choisi, le capital est garanti à 100 % par le gouvernement du Québec. Les investisseurs peuvent donc dormir sur leurs deux oreilles. De plus, il n’y a aucuns frais de gestion ni d’administration, et l’offre comprend des produits encaissables en tout temps, qui permettent aux détenteurs de les utiliser lorsqu’ils en ont besoin, sans pénalité. Une flexibilité plus que bienvenue en cette période de turbulences. L’offre d’Épargne Placements Québec est répartie en trois catégories qui répondent à tous les besoins d’épargne et de retraite des Québécois. D’abord, les produits à terme, qui s’échelonnent sur 1 à 15 ans (Obligations à taux progressif, Obligations à taux fixe, Obligations vertes à taux fixe, Obligations à escompte, Obligations Sécuri+). Ensuite, un produit à indice boursier (Obligations boursières), qui permet de profiter de la performance boursière de 30 entreprises d’ici, sans jamais risquer son capital. Et, enfin, les produits encaissables en tout temps, sans pénalité (Obligations d’épargne, Épargne Flexi-Plus, Plan Épargne Périodique par prélèvements).On peut acheter les produits d’Épargne Placements Québec dans un compte non enregistré (compte Épargne Placements), un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), un régime d’épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV). À noter : un boni de 1 % est offert la première année pour les nouveaux fonds REER, FERR, CRI et FRV investis en obligations d’un terme de trois ans et plus.Les produits d’Épargne Placements Québec sont également très accessibles, puisque l’achat minimal est de 100 $. Avec le Plan Épargne Périodique, on peut prévoir des prélèvements d’un minimum de 10 $ à la fréquence de son choix (hebdomadaire, aux deux semaines, mensuelle) ; de plus, son taux d’intérêt avantageux varie en fonction du marché, sans égard aux sommes accumulées.Il n’y a pas que du négatif dans ce temps d’arrêt forcé causé par la pandémie. C’est un moment privilégié pour repenser à ce qui compte vraiment dans nos vies. Pour plusieurs, ce sera l’occasion de se réinventer, de travailler sur un projet longtemps mis en veilleuse parce que le temps manquait. De voir plus loin et de mieux préparer l’avenir qu’on souhaite pour soi, pour sa famille. Pour cela, une saine gestion de ses avoirs est essentielle.Peu importe le produit choisi, pour investir intelligemment, il faut planifier. Ne pas se laisser emporter par la panique. Savoir reconnaître sa tolérance au risque et bien évaluer sa situation financière. Personne ne peut prévoir l’avenir, mais à défaut d’avoir une boule de cristal, le recours à une stratégie de placements qui mise sur la sécurité, la flexibilité et la fiabilité constitue un atout de taille. C’est ce qui nous permet de dormir tranquille. De savoir qu’on peut compter sur un coussin financier pour parer aux imprévus, pour réaliser un rêve, un projet de vie, ou pour s’assurer d’une retraite à l’abri des problèmes d’argent.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.