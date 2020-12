Par Maude DumasCollaboration spécialeOriginaire de l’Amérique du Nord, le dindon fait partie intégrante de notre patrimoine alimentaire depuis l’arrivée des premiers colons. Son nom, dérivé de poule d’Inde, témoigne d’ailleurs des errances géographiques de nos fondateurs ! Au fil des ans, les méthodes d’élevage du volatile qui habitait nos forêts ont bien sûr évolué, mais la majorité des fermes opèrent encore et toujours à échelle humaine. Comme dans le bon vieux temps, mais en misant sur des technologies agroalimentaires de pointe.Une belle histoire de familleAu Québec, l’élevage du dindon est un métier qui se transmet souvent de génération en génération. C’est le cas de la famille McCartney, propriétaire de trois fermes à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Fondée par Elmer McCartney au milieu du siècle dernier, l’entreprise familiale a été rachetée par son fils Kurt en 1986 et, depuis, n’a jamais cessé de grandir. « En fait, tout a commencé avec mon grand-père, qui élevait chaque année quelques centaines de dindes pour le marché de Noël », raconte Kurt.Fidèles à la tradition, Kurt et son épouse, Cathy Shannon, qui est l’administratrice en chef de l’entreprise, s’apprêtent à passer le flambeau. Leur fille Chloé, qui est diplômée en administration, explore pour l’instant d’autres avenues même si elle adore la ferme. Ils ont donc amorcé le transfert de l’exploitation à leur fils Lucas. Ce dernier est bien équipé pour faire face à la tâche qui l’attend, puisqu’il détient un doctorat en génie agricole. « Je poursuivais une carrière académique lorsque j’ai réalisé que mes connaissances scientifiques pouvaient vraiment être mises à profit dans l’entreprise familiale. » Depuis trois ans, Lucas et sa conjointe, Werda Saeed, une bachelière en nutrition rencontrée à l’Université McGill, supervisent leurs propres volailles, et ils sont comblés par leur nouveau métier.Des conditions d'élevage exemplairesLes McCartney, comme les 148 éleveurs de dindon du Québec, respectent les normes canadiennes de salubrité, qui comptent parmi les plus exigeantes au monde. « Nous offrons à nos dindons un élevage en liberté, comme s’ils vivaient à l’extérieur, mais nous les gardons à l’intérieur pour respecter des normes de biosécurité tout en les protégeant contre les prédateurs », explique Lucas. Les volailles sont élevées dans des bâtiments offrant une température, une ventilation et une luminosité optimales. Elles se déplacent sur un sol couvert de copeaux de bois, et elles peuvent s’abreuver et se nourrir à leur gré. Leur alimentation, très saine, est composée de céréales, comme le maïs, le soja, l’orge et le blé. De plus, les dindons ne reçoivent jamais d’hormones de croissance, qui sont interdites au pays. Tout est mis en oeuvre pour assurer le bien-être animal et, ultimement, pour offrir une viande de qualité irréprochable aux consommateurs.On passe à table !Avec la diminution anticipée des grandes réunions familiales, les consommateurs sont à la recherche de dindons de plus petite taille. Bonne nouvelle : l’offre des éleveurs répond à la demande. Pour leur part, Lucas et Werda, même s’ils ne sont que deux à table – Kurt et Cathy habitent de l’autre côté de la rue – cuisinent régulièrement des dindons entiers. « C’est toujours agréable d’apprêter le dindon de façon traditionnelle le premier soir et d’avoir des restes sous la main pour préparer des repas rapides et des sandwichs le reste de la semaine. »Pas envie de cuisiner une volaille tout entière à Noël ou au jour de l’An ? Lucas suggère de se tourner vers les découpes. Comme le rôti de dindon, qui peut être roulé et farci, et qui est très facile à dépecer au moment du service, la poitrine sur os ou désossée, toujours tendre et juteuse, le savoureux haut de cuisse ou le pilon. Des coupes polyvalentes, à cuisson rapide, à cuisiner toute l’année, et pas seulement pendant les fêtes.La question que tout le monde se pose, maintenant : est-ce que les McCartney ont un lien de parenté avec Sir Paul ? Possiblement, mais pas directement. Une chose est certaine : le premier ancêtre McCartney a quitté l’Irlande pour s’installer dans la région de Québec au 19e siècle.

