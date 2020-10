Prendre des décisions pour l’avenir, dès maintenant

S’outiller en prévision de la relance économique

Des appuis financiers bonifiés pour les entreprises

Une rémunération incitative pour les partenaires d’affaires

Agir sans tarder

Optimiser son efficacité énergétique, c’est simple ! Avec l’aide financière et l’assistance technique qu’Hydro-Québec vous offre dans le cadre de son programme Solutions efficaces, vous pouvez poser des gestes concrets pour améliorer l’efficacité énergétique de votre entreprise. Voici quelques exemples d’appuis financiers consentis :



Secteur institutionnel

162 810 $ remis à une école qui a réalisé un projet de chauffage et d’éclairage comprenant l’installation :

• de thermopompes géothermiques permettant de récupérer la chaleur et le froid ;

• de luminaires à DEL figurant dans la liste DLC Premium pour plafonds bas dans un local de 2 500 m2 ;

• de détecteurs d’occupation.



Secteur commercial

62 095 $ versés pour un projet dans un immeuble de 100 logements prévoyant l’installation :

• de 100 thermopompes murales d’une capacité de chauffage de 4 kW chacune ;

• d’un appareil d’air neuf en toiture avec une pompe à chaleur aérothermique de 150 kW ;

• de récupérateurs de chaleur des eaux grises ;

• de luminaires à DEL figurant dans la liste DLC Premium pour plafonds bas de 6 000 lumens dans les aires communes.



Secteur industriel

35 835 $ versés à une usine de fabrication de pièces automobiles pour un projet d’éclairage et de commandes adaptatives comportant l’installation :

• de 250 luminaires à DEL figurant dans la liste DLC Premium pour plafonds hauts de 20 000 lumens dans une aire de production d’une superficie de 10 000 m2 ;

• de 125 ensembles de conversion à DEL pour plafonds bas de 6 000 lumens dans des bureaux d’une superficie de 1 500 m2 ;

• de commandes adaptatives pour les luminaires.

Par Maude DumasCollaboration spécialeQu’est-ce qui devrait avoir préséance : le combat contre la COVID-19 ou la lutte contre le réchauffement planétaire ? La réponse de Bill Gates dans une entrevue accordée à Bloomberg : « Ces deux problèmes ne cessent malheureusement pas de s’aggraver, mais il n’y a pas de solution similaire à un vaccin qui permette de régler la question du changement climatique en dépensant des milliards de dollars. » Pour le visionnaire et homme d’affaires – qui investit depuis longtemps dans les technologies énergétiques – comme pour l’ONU, qui a déclaré que le monde doit combattre le réchauffement climatique avec la même détermination que la pandémie, une chose est certaine : c’est l’engagement de l’industrie et des instances gouvernementales qui fera toute la différence.Le contexte actuel contraint les entreprises à revoir leurs plans d’affaires. Le moment est donc tout indiqué pour se réinventer, pour se démarquer de ses compétiteurs et pour contribuer à la relance économique avec la mise en place d’une solide stratégie de développement durable. À cet égard, la transition énergétique, qui comprend la conversion des énergies fossiles en énergies propres ainsi que l’utilisation efficace de ces énergies, est particulièrement «payante» pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).Le choix logique : notre électricité – locale, propre et renouvelable à plus de 99%. D’autant plus que les entrepreneurs qui l’utilisent déjà peuvent bénéficier du soutien d’Hydro-Québec, qui a placé la lutte contre les changements climatiques au cœur de sa stratégie 2020-2024. En effet, conformément aux nouvelles politiques gouvernementales d’électrification de l’économie du Québec, Hydro-Québec contribue à l’atteinte de la cible de réduction des émissions de GES fixée pour 2030 par l’Accord de Paris.Avis aux décideurs qui souhaitent prendre un virage vert pour assurer la rentabilité et la durabilité de leur entreprise : le programme Solutions efficaces d’Hydro-Québec, qui a été récemment bonifié, leur permet d’obtenir un appui financier allant jusqu’à 75 % des coûts admissibles liés à des projets en efficacité énergétique.Hydro-Québec, à l’écoute de sa clientèle industrielle, commerciale et institutionnelle, a mené dernièrement un sondage auprès de celle-ci. Le résultat : une bonification substantielle – parfois deux fois plus avantageuse – de mesures phares du programme Solutions efficaces. Ces mesures visent particulièrement l’implantation de nouvelles technologies d’optimisation de l’efficacité énergétique pour les nouvelles constructions, ainsi que pour les projets de rénovation ou d’agrandissement de bâtiments.L’avantage client ? En offrant appuis financiers et soutien technique, le programme Solutions efficaces aide non seulement les entrepreneurs à faire leur part pour l’environnement, mais aussi à réduire la période de récupération de leurs investissements initiaux, à diminuer leurs frais d’exploitation et à générer rapidement des économies d’énergie récurrentes.Le programme Solutions efficaces d’Hydro-Québec comporte deux offres distinctes : l’Offre simplifiée et l’Offre sur mesure.L’Offre simplifiée s’articule autour d’une gamme de mesures, dont plus de 200 sont prédéfinies. En utilisant l’outil de calcul en ligne OSE, les gestionnaires peuvent valider l’admissibilité de leurs initiatives et évaluer le montant de l’appui financier auquel ils ont droit. Les résultats sont instantanés, et il suffit ensuite de suivre quelques étapes simples pour soumettre une demande. C’est rapide et efficace !Cette offre, qui convient à tous les types de projets et de marchés, permet aux entreprises d’obtenir un appui financier pouvant atteindre 75 % des coûts admissibles. Parmi les nouveautés, citons une bonification des appuis pour les nouvelles mesures et initiatives, telles l’installation d’accumulateurs thermiques ou l’optimisation de systèmes de réfrigération industrielle au moyen de compresseurs à rendement énergétique élevé.L’Offre sur mesure, pour sa part, est réservée aux projets majeurs, complexes ou novateurs non admissibles à l’Offre simplifiée. La nouvelle mouture du programme Solutions efficaces permet aux entreprises de recevoir un appui financier pouvant atteindre 3 M$ selon l’envergure et la nature du projet. De plus, la valeur attribuée au kWh économisé passe de 15 ¢ à 30 ¢, jusqu’à concurrence de 45 ¢, en fonction de l’analyse de rentabilité du projet.Que votre entreprise soit admissible à l’Offre simplifiée ou à l’Offre sur mesure, si vous avez décidé d’optimiser vos bâtiments et procédés à l’électricité, vous pouvez tirer parti du programme Solutions efficaces pour améliorer votre performance énergétique et rentabiliser vos installations, par exemple en remplaçant des équipements énergivores par des équipements hautement performants. Dans tous les cas, faire preuve d’audace peut s’avérer « payant », car la bonification est jusqu’à deux fois plus élevée pour les projets novateurs !Le programme Solutions efficaces s’adresse également aux ingénieurs, architectes, entrepreneurs, promoteurs et maîtres électriciens. Dans sa version bonifiée, le programme leur offre une rémunération incitative pour les motiver à trouver de nouveaux projets et à en analyser la rentabilité. Cette rémunération a également pour objectif de les aider à élaborer des plans d’action pour encourager leurs clients à adopter des mesures d’efficacité énergétique. Pour l’Offre simplifiée, la rémunération incitative représente jusqu’à 5 % des appuis financiers versés pour l’ensemble des projets réalisés pendant une année. Pour l’Offre sur mesure, 1 ¢ est accordé par kWh économisé, jusqu’à un plafond de 50 000 $ par projet.De plus, en agissant à titre d’agrégateurs, les partenaires d’affaires peuvent présenter à Hydro-Québec les projets groupés de plusieurs clients, à la condition de les prendre complètement en charge. Hydro-Québec veut ainsi mettre l’efficacité énergétique à la portée de toutes les entreprises, même celles qui, autrement, n’auraient pas accès au programme ou qui n’ont pas les ressources nécessaires pour y participer.Le programme Solutions efficaces a été créé et bonifié pour aider les entrepreneurs du Québec à prendre dès maintenant des décisions éclairées en matière d’efficacité énergétique. En conseillant et en accompagnant ses partenaires dans la réalisation de leurs projets, Hydro-Québec leur permet de prospérer, d’innover et d’assurer le futur de leur entreprise, tout comme l’avenir de notre planète.Hydro-Québec fournit une alimentation électrique de grande qualité à ses clients, tout en contribuant de manière importante à la richesse collective du Québec. Grâce à ses installations hydroélectriques, l’entreprise joue un rôle central dans l’instauration d’une économie à faible empreinte carbone. Leader mondial de l’hydroélectricité et des grands réseaux électriques, Hydro-Québec exporte une énergie propre et renouvelable, et valorise son expertise ainsi que ses innovations sur les marchés mondiaux.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.