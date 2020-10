MTL réunion

Par Maude DumasCollaboration spécialeBeaucoup plus qu’un simple outil de vente, le marketing événementiel, secteur d’activités durement touché par la pandémie, est un tremplin de communication dynamique, efficace et immersif. Qu’il s’agisse d’un congrès, d’une conférence, d’une exposition ou d’un simple panel de discussion, l’approche événementielle permet aux participants d’interagir directement avec une marque, ses produits et ses leaders. Sans oublier le réseautage, un outil crucial pour le développement des affaires, et les rencontres fortuites qui mènent à des discussions et à des associations fructueuses.En pleine deuxième vague, alors que les régions les plus populeuses du Québec viennent de basculer en zone rouge, doit-on tout simplement remplacer l’événementiel par des happenings virtuels ? La réponse : il faut plutôt faire preuve d’agilité et se réinventer, comme l’a fait le Palais des congrès de Montréal, en mettant au point des solutions créatives. À commencer par un concept hybride participatif, qui va fort probablement faire des petits !Première mondiale : le 28 octobre prochain, le Palais des congrès de Montréal lance son premier événement hybride en invitant les acteurs du milieu événementiel à une grande plénière virtuelle, avec la participation en mode « présentiel » de certains conférenciers. L’objectif : imaginer le futur de l’industrie avec des leaders, des visionnaires et des organisateurs de premier plan comme Carina Bauer (IMEX Group), Andy Nulman (Just for Laughs), Mitch Joel (Six Pixels Group) et Philippe Telio (Startupfest). Une occasion unique de découvrir des solutions adaptées à notre nouvelle réalité et de se mobiliser pour contribuer à la relance économique. Avec Rebecca Makonnen et Christopher Curtis à l’animation, on ne s’ennuiera pas ! L’événement, gratuit, se déroule de 9 h à 15 h 30. Pour s’inscrire : congresmtl.com Un nom intrigant, un concept percutant. L’équipe du Palais des congrès a eu la brillante idée de bâtir des studios d’enregistrement dans ses locaux et de les mettre à la disposition des entrepreneurs et des créateurs pour qu’ils puissent y réaliser et diffuser vidéos, balados, capsules pour les réseaux sociaux, entrevues et panels ou projets à grande échelle. Une équipe d’experts est sur place pour prodiguer ses conseils et pour assurer la gestion des deux studios : le Prisme, réservé aux enregistrements intimes et aux panels, et le Studio 520, qui s’inspire des grands plateaux de télévision.Le Palais des congrès de Montréal offre des espaces sur mesure spécialement aménagés pour respecter les directives de la santé publique en ce qui a trait au nombre de participants, à la distanciation physique et aux mesures d’hygiène. Pour faciliter la tâche des organisateurs, des forfaits clés en main sont offerts. Au choix : événements en salle – bien distancés ! – lorsque ceux-ci seront permis, ou événements hybrides, incluant une transmission bidirectionnelle qui permet des interactions entre les participants sur place et les participants à distance.Mis au point par le Palais des congrès, le Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d’événements sécuritaires (ou, plus simplement, PROGRES) allie nouvelles mesures sanitaires et technologies de pointe pour garantir en tout temps un environnement sécuritaire, peu importe le type d’événement. Pôles de contrôle à l’accueil, circulation fluide et rapide sur les lieux, paiements sans contact, systèmes de ventilation performants, repas repensés, patrouilles de mise en application des protocoles, et plus encore : tout est mis en œuvre pour assurer la protection des visiteurs.Pour information : congresmtl.com Les activités du Palais des congrès de Montréal, de même que son programme PROGRES, pourront faire l’objet d’une modification ou d’une optimisation en fonction des recommandations de la santé publique.Institution publique à vocation commerciale, la Société du Palais des congrès de Montréal génère d’importantes retombées économiques et intellectuelles pour le Québec et contribue au rayonnement international de Montréal à titre de destination de premier plan.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.