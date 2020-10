L’université en temps de pandémie

Enseignement virtuel : des conséquences bien réelles

par Maude Dumas collaboration spécialeIl suffit de franchir les portes d’un campus universitaire pour ressentir en direct l’impact de la pandémie : il n’y a pas de fébrilité palpable, pas de rassemblements dans les aires communes, pas de cafés bondés. Et les classes ? Elles sont presque toutes vides. Même si la rentrée est bien amorcée, c’est le calme plat. Par contre, du côté des professeurs et des professionnels, c’est une autre histoire : après avoir trimé dur pour sauver les trimestres de l’hiver et de l’été, puis tout mis en œuvre pour organiser celui de l’automne, ils font face à des enjeux de taille.« Au début de septembre, certains professeurs étaient déjà au bord de l’épuisement, s’inquiète Michel Lacroix, président du Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec à Montréal (SPUQ). Certains n’ont pas pris de vacances cet été pour préparer la rentrée. En raison des changements provoqués par la COVID-19, c’est comme une première année d’enseignement pour plusieurs. »Le copier-coller ne suffit pas pour transformer un cours normalement donné en classe en séances virtuelles de qualité. Les professeurs doivent apprendre à maîtriser de nouveaux outils informatiques, monter des présentations visuelles stimulantes, adapter des narrations et des enregistrements pour en améliorer la qualité, tout ça pour capter l’intérêt des étudiants.Malgré tous les efforts déployés par les professeurs, la vice-présidente du secteur universitaire de la FP-CSN, Louise Briand, craint des abandons de cours, voire de programmes, tout particulièrement chez les étudiants en génie ou en droit, qui redoutent de ne pas réussir les examens de leur corporation professionnelle à la fin de leur parcours. Le problème : on n’offre pas de véritable formation à distance, qui permettrait aux étudiants comme aux professeurs de travailler à leur rythme, en fonction de leur horaire et de l’endroit qui leur convient. « Nous offrons plutôt un enseignement ‘’non-présentiel’’, précise-t-elle. Nous transformons nos cours pour les rendre accessibles sur une plateforme électronique afin de respecter les consignes de la santé publique. On bricole pour répondre à l’urgence. C’est une situation de crise qui ne doit pas devenir permanente. »La syndicaliste, qui a participé à de nombreuses rencontres avec le ministère de l’Éducation et le ministère de l’Enseignement supérieur depuis le début de la pandémie, maintient que le rôle de l’enseignement actuel est mal compris. « On nous parle beaucoup de l’utilisation de la technopédagogie, alors que le ‘’techno-apprentissage’’, lui, n’est pas garanti. »

