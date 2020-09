L’imagination au programme

POUR LES TOUT-PETITS MINI TFO : LE POUVOIR DE L’IMAGINATION

De 6 h à 18 h 30, les enfants de 2 à 8 ans sont invités dans un univers interactif rassurant et haut en couleur qui nourrit leur imaginaire. Très présente, l’approche STIAM (sciences, technologies, ingénierie, arts et maths) valorise l’interdisciplinarité et stimule le développement cognitif. Coup de coeur pour Le chevalier héroïque, où Cédric, aujourd’hui marié au prince de ses rêves, raconte à sa fille adoptive ses ambitions de jeune cultivateur de citrouilles, et 16 Hudson, qui met en lumière de charmante façon les points communs et les différences culturelles de jeunes amis habitant le même immeuble.

POUR LES PRÉADOS FLIP TFO : TOUT UN MONDE À DÉCOUVRIR

De 18 h 30 à 20 h, des émissions divertissantes et informatives interpellent les 9 à 12 ans qui se questionnent sur la vie et le monde. Le contenu engageant encourage la réflexion, l’ouverture d’esprit et la prise de parole, et s’inscrit dans les priorités actuelles en matière d’éducation. À ne pas manquer : la série Top Science, où des jeunes doivent relever un défi scientifique avec l’aide des membres de leur famille, et le magazine déjanté Flip, l’algorithme, où on rebondit d’un sujet à l’autre de façon étourdissante. Deux sources inépuisables d’informations qui vont alimenter les discussions en famille !

ET POUR LES GRANDS PLUS TFO : DU CINÉ À L’ACTUALITÉ

Tous les soirs dès 21 h, place à l’information et au divertissement pour les parents et, pourquoi pas, les ados ! Au programme : un répertoire de films d’auteur classiques, contemporains et inédits venus d’ici et d’ailleurs, ainsi que des documentaires étoffés et des actualités. Le magazine ONFR+, notamment, se penche sur les questions de politique, de société et de culture qui touchent particulièrement la francophonie ontarienne et canadienne.

Par Maude DumasCollaboration spécialeMandatée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario pour produire et diffuser des contenus éducatifs et culturels de qualité destinés à la minorité francophone de la province, la chaîne de télé publique a capté au fil des ans l’attention d’un vaste auditoire. D’un océan à l’autre, les familles francophones et francophiles ont été conquises par ses émissions jeunesse primées, à l’avant-garde des tendances en matière d’éducation, ainsi que ses documentaires et son cinéma d’auteur unique en son genre.En 2020, forte de son succès, TFO réinvente sa chaîne avec une nouvelle mission ancrée dans le boom numérique que vit actuellement notre société : préparer les jeunes francophones au monde de demain en stimulant leur imagination, leur curiosité et leur soif de découvertes. Une mission qui prend tout son sens dans le contexte de cette rentrée scolaire tout à fait spéciale ! Lancée le 7 septembre dernier, la programmation de la chaîne ludo-éducative, qui encourage le covisionnement (jeunes et parents réunis devant l’écran), s’articule autour de trois créneaux tenant compte des besoins de toute la famille.Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Fort de son mandat éducatif, Groupe Média TFO reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu’il dessert et prépare la relève au monde de demain.

