Par Maude DumasCollaboration spécialeMandatée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario pour produire et diffuser des contenus éducatifs et culturels de qualité destinés à la minorité francophone de la province, la chaîne de télé publique a capté au fil des ans l’attention d’un vaste auditoire. D’un océan à l’autre, les familles francophones et francophiles ont été conquises par ses émissions jeunesse primées, à l’avant-garde des tendances en matière d’éducation, ainsi que ses documentaires et son cinéma d’auteur unique en son genre.En 2020, forte de son succès, TFO réinvente sa chaîne avec une nouvelle mission ancrée dans le boom numérique que vit actuellement notre société : préparer les jeunes francophones au monde de demain en stimulant leur imagination, leur curiosité et leur soif de découvertes. Une mission qui prend tout son sens dans le contexte de cette rentrée scolaire tout à fait spéciale ! Lancée le 7 septembre dernier, la programmation de la chaîne ludo-éducative, qui encourage le covisionnement (jeunes et parents réunis devant l’écran), s’articule autour de trois créneaux tenant compte des besoins de toute la famille.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.