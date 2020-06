Par Kathryn BoothbyContenu partenaire« Le diagnostic initial a été un véritable choc et j’étais inquiet pour ma jeune famille. Mais grâce à une attitude positive, une épouse déterminée, un oncologue dévoué et le soutien de la fondation Sauve ta peau, je continue à savourer la vie et à avoir de l’espoir pour l’avenir. »Ce mécanicien de 41 ans a toujours aimé le grand air. M. Vonah faisait du ski et du BMX en compétition, hiver comme été. Il passait des heures à l’extérieur pour son travail et profitait de l’air frais avec sa famille, et aussi comme entraîneur sportif auprès d’enfants.Lorsqu’il était enfant, M. Vonah s’est fait enlever un grain de beauté sur sa tête qui était continuellement entaillé par son coiffeur. En 2010; le grain de beauté était revenu, et il était noir. M. Vonah a été dirigé vers un dermatologue, qui en a retiré le dessus et l’a fait analyser. « On m’a dit de ne pas m’inquiéter, car les gens du nord de la Colombie-Britannique ne développement pas de cancer de la peau. Les résultats ont été négatifs, mais ce n’était que le début. »Infirmière auxiliaire diplômée, Chelsea, la femme de M. Vonah, travaillait pour un chirurgien plastique. Son grain de beauté continuait à l’inquiéter. Marcel explique : « Un jour en 2011, Chelsea nous a présentés en disant : “voici mon mari et ça, c’est son grain de beauté”. La chirurgienne a enlevé le grain de beauté. Cinq jours plus tard, elle nous a dit que c’était un mélanome, et que nous devions déterminer s’il s’était propagé à d’autres parties de mon corps. »La chirurgienne plastique a ensuite pratiqué une intervention chirurgicale agressive qui a consisté à retirer une zone de dix centimètres de diamètre de la tête de M. Vonah, ainsi que certains ganglions lymphatiques. M. Vonah a été conseillé sur la façon de se protéger du soleil et renvoyé à la maison. « Je m’estime chanceux et pendant les cinq années qui ont suivi, des tests réguliers, des analyses sanguines, des IRM et des tomodensitogrammes ont montré que tout était beau. Nous avons continué à vivre, à profiter des sports de plein air, de la famille et de mon rôle d’entraîneur, mais nous l’avons fait intelligemment. »Le Dr Joël Claveau, un dermatologue exerçant à Québec, est bien au fait que les Québécois adorent passer du temps au soleil, raison pour laquelle il est très important de s’en protéger. « Je vois de plus en plus de patients atteints du cancer de la peau. Les personnes atteintes d’un mélanome avancé se trouvent dans une situation critique, c’est pourquoi nous voulons en savoir autant que possible sur leur cancer. Le dépistage des mutations nous aide à prendre des décisions de traitement éclairées ». C’est le message que je veux faire passer.Selon la Société canadienne du cancer, le mélanome est le plus mortel de tous les cancers de la peau. Des statistiques récentes estiment que rien que cette année, 8 000 Canadiens seront diagnostiqués avec un mélanome et 1 300 en mourront.Kathy Barnard, survivante du mélanome et fondatrice de la fondation Sauve ta peau (STP), affirme : « le mélanome est un monstre. Il ne fait aucune discrimination fondée sur l’âge, la race, le sexe ou la couleur de la peau. Nous avons tous la responsabilité de nous protéger contre ce cancer dévastateur. » Les résultats d’une nouvelle enquête* montrent que plus de la moitié des Canadiens (55 %) ne savent pas ou sont d’accord qu’une petite exposition au soleil sans protection n’entraînera pas un mélanome. De plus, un Canadien sur quatre ignore que passer plus de temps au soleil augmente son risque.L’histoire de M. Vonah ne se termine pas avec une rémission. En 2019, la paralysie d’un côté de son visage, puis les nausées et les vertiges, le renvoie sur la table d’opération : cette fois pour une opération du tronc cérébral à haut risque. Le mélanome de M. Vonah était de retour, et il était métastatique. Des analyses rapides de détection des mutations l’ont mis sur une nouvelle voie pour lutter contre son cancer.Environ la moitié des personnes atteintes de mélanome ont le gène BRAF, qui produit une protéine suractive qui fait que les cellules se développent et se divisent trop rapidement. En effet, le fait de savoir si une personne comme Marcel, atteint d’un mélanome avancé, présente la mutation BRAF peut aider les médecins à déterminer le traitement qui leur convient.Grâce à un ami, Chelsea a pu trouver conseils, défense des droits et soutien auprès de Kathy Barnard et de la fondation STP. « Kathy nous a aidés à comprendre le diagnostic de Marcel et pourquoi il était important de connaître son type de mutation. Elle nous a pris sous son aile à un moment où nous avions perdu tout espoir. Aujourd’hui, nous sommes bien accompagnés et nous avons accès aux bonnes informations. Nous sommes prêts pour l’avenir. »Pour en savoir plus sur l’enquête, le soutien aux patients et les informations sur les mutations, consultez les sites sauvetapeau.ca et melanomeuneaffairepersonnelle.ca

