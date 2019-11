Savoir-faire: le rendez-vous du café

Les bonnes bases pour un bon café

La qualité avant tout

Au-delà de la machine, le facteur humain

De la suite dans les idées

Des cafés d’exception

Contenu partenaireMaude Dumans Collaboration spécialeQuels facteurs sont essentiels à la préparation d’une bonne tasse d’espresso, de cappuccino, de ristretto ou de flat white, si l’on délaisse un moment l’Italie pour l’Australie ? Il y a la matière première, soit des grains de première qualité, impeccablement torréfiés ; une machine hautement performante, spécifiquement adaptée à nos besoins ; et enfin, un tour de main qui ne s’improvise pas si l’on s’attend à des résultats de niveau barista.Compliqué ? Oui, si l’on procède par essai-erreur. Non si l’on fait appel à des experts-conseils pour nous guider dans toutes ces étapes, surtout si on les retrouve tous à la même enseigne, comme c’est le cas à la salle d’exposition de la maison d’importation Édika, sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal.Depuis 1990, l’entreprise québécoise Édika vend et distribue des machines espresso résidentielles et commerciales dans 130 points de vente disséminés à travers le Canada. Au fil des ans, son expertise s’est développée dans le créneau haut de gamme, représenté par des marques iconiques comme comme Jura, Lelit, Conti, Schaerer et Eversys.Il faut se le dire : l’acquisition d’une machine à espresso de qualité est un achat important qui se doit d’être un bon investissement. Parmi les facteurs à considérer, il y a l’usage qu’on prévoit en faire (deux ou trente-deux tasses par jour ?), les fonctions désirées (mouture du café intégrée, mousseur à lait, réchaud à tasses), le type de café qu’on préfère et, bien sûr, les questions de la fiabilité et du budget. Et il ne faut pas non plus négliger le service après-vente.Parmi les marques offertes chez Édika pour les marchés résidentiel et commercial, mentionnons tout d’abord Jura, qui se distingue par ses appareils automatiques ultra performants, son design futuriste et ses fonctionnalités innovantes et intuitives. De renommée internationale, c’est en fait la Rolex des machines espresso, à l’image du tennisman Roger Federer, qui est porte-parole des deux marques suisses.Du côté des appareils manuels, on trouve également la marque Lelit, conçue et fabriquée en Italie pour les baristas experts qui savent tirer le meilleur parti de chaque type de café. Ces machines sophistiquées, où le flux d’eau est contrôlé manuellement, demandent une certaine dextérité, mais le résultat en vaut la peine !Fait particulier, on ne trouve pas, chez Édika, de machines à café qui fonctionnent selon le principe des dosettes. La raison ? Outre la question écologique, la maison a pour parti- pris de miser sur l’ingénierie des processus d’extraction et la fraîcheur des grains tout juste moulus pour produire une tasse de café remarquable.Alors, comment s’y retrouver pour choisir la bonne machine ? À la salle d’exposition, où l’on trouve également le centre technique et le siège social de l’entreprise, les clients sont accueillis par une équipe de spécialistes. Au programme : dégustations, démonstrations, formations et conseils sur le fonctionnement des appareils. Pendant la séance de magasinage, les experts prennent en compte les besoins, les attentes et le budget de chacun pour proposer des solutions sur mesure. Une barista est même sur les lieux pour enseigner ses techniques, qui vont de la sélection du café à la bonne température d’infusion, en passant par le choix du type de lait pour assurer une mousse onctueuse.La relation avec le client ne s’arrête pas après la transaction : le service après-vente, disponible sur place ou dans différents points de service, est là pour assurer l’entretien d’appareils qui ont été créés pour durer. Les techniciens ont d’ailleurs développé une grande expertise technique, acquise dans le secteur particulièrement exigeant de la restauration.Comment garantir une dégustation de café optimale ? En partant de la source et en devenant curateur de café. Créé au départ pour faire honneur aux cafetières Jura lors de démonstrations, le label Touché agit comme intermédiaire entre les torréfacteurs artisans et les amateurs pour offrir au public une gamme de cafés soigneusement sélectionnés, dont de nombreux crus bioéquitables. Ils sont par la suite soigneusement torréfiés à Montréal – au degré près ! – et ensachés dans les règles de l’art, ce qui garantit une fraîcheur absolue.Un large éventail de profils aromatiques et de modes de torréfaction sont offerts, et chaque édition de café Touché fait honneur au talent montréalais puisque les curateurs ont décidé de leur donner pour nom une année charnière de l’histoire de la ville : 1967 pour l’Expo, 1969 pour le bed-in de John Lennon et Yoko Ono, 1980 pour la naissance du Festival international de jazz de Montréal et ainsi de suite. À noter : Touché produit également une collection de cafés haut de gamme spécialement conçue pour la marque Ricardo.les machines espresso résidentielles et commerciales, les accessoires ainsi que les cafés Touché sont offerts sur le site edika.com 10118, boul. Saint-Laurent, à Montréal. Fermé le dimanche.pour découvrir les détaillants partenaires et les centres de service près de chez vous, rendez-vous sur edika.com Édika est une société d’importation-distribution basée à Montréal depuis 1990. Spécialisée dans les machines espresso de qualité supérieure, résidentielles et commerciales, elle offre un service expérimenté et professionnel, ainsi que des produits sélectionnés tout spécialement pour garantir une expérience de dégustation exceptionnelle.

