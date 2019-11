Salon du livre de Montréal: les auteurs, entre les lignes

Antonine Maillet Antonine Maillet

Contenu partenaireTrésor national et international dont la renommée s’étend dans toute la francophonie et bien au-delà, la prolifique auteure de La Sagouine et de Pélagie-la-Charrette (Goncourt 1979) a publié une cinquantaine de romans, contes, pièces de théâtre et essais. Et ce n’est pas fini!Je lis dans un fauteuil profond, sans musique ni thé ni crayon.J’aime les romans, les essais, la poésie à l’occasion. Les BD sont pour moi joie.Stephen Hawking – Y a-t-il un grand architecte dans l’Univers?Contes du lundi suivis des Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet durant ma prime adolescence.Un récit d’enfance qui s’appelle Zéro douze de Marie Chouinard pour la profondeur d’une pensée dans la plus grande simplicité qui baigne dans l’humour.J’aimerais rencontrer Marie Chouinard.Mon livre à paraître: Le Fabliau des temps nouveaux qui répond, à mes nonante ans aux questions de mon enfance… qui n’ont jamais trouvé réponse.Nécessaire.Écrivaine, essayiste, auteure jeunesse, dramaturge, traductrice, Fanny Britt explore avec succès toutes les voies de l’écriture. Après Les tranchées, essai où elle explore la maternité sous toutes ses coutures, son petit dernier, Les retranchées, suit les hauts et les bas de la famille d’aujourd’hui.Je lis où je peux, quand je peux: autobus, métro, banc de béton au skate park pendant que mon fils fait de la trottinette. Bain. Lit. Souvent le lit.J’aime me plonger dans beaucoup de choses. Le roman : mon premier amour, j’y reviens toujours. Mais aussi la poésie, le théâtre, l’essai, la BD.Olive, Again, d’Elizabeth Strout, auteure d’un roman que j’ai adoré, Olive Kitteridge. On y revisite le même personnage, désormais âgé. Je me méfie des «sequels» en général, mais le personnage d’Olive m’a beaucoup marquée.Un Noël, de Truman Capote. Économe et profond. Un livre récent et épatant Fourrer le feu, de Marjolaine Beauchamp. J’aime tout de son écriture.La trilogie récente de Rachel Cusk (Transit, Outline, Kudos). Une écriture d’une grande intelligence, et implacable.Julie Delporte. J’admire beaucoup son travail.De quoi la famille actuelle est-elle faite – et saurons-nous en éviter les pièges?Émotion, effervescence, déshydratation.L’artiste engagé Ali Ndiaye, alias Webster, sillonne la planète pour animer des ateliers d’écriture sur l’utilisation créative du français à travers le prisme du rap. En 2019, il publie À l’ombre des feuilles, un manuel d’écriture hip-hop, et Le grain de sable, récit relatant l’histoire du premier esclave africain au Canada.Un peu partout: dans un café, sur un banc, au restaurant. Mais chez moi, c’est sur le divan avec du thé et un peu de jazz en arrière-plan.Des livres à propos de l’histoire. Notamment l’histoire afro-descendante au Québec et au Canada.Culture et impérialisme d’Edward Said.L’autobiographie de Malcolm X par Alex Haley.We Were Eight Years in Power de Ta-Nehisi Coates. C’est une analyse très intéressante de l’ère Obama et de la réalité afro-américaine aux États-Unis, de la difficulté de l’accès à la propriété à l’incarcération massive.Mystères de la sagesse immobile de Takuan Soho. C’est le livre qui a le plus influencé mon développement.Ta-Nehisi Coates.Le grain de sable, un livre jeunesse+ inspiré de la vie d’Olivier Le Jeune, premier esclave africain dans la ville de Québec en 1629.Immense. La quantité de mots imprimés que contient ce Salon correspond probablement au nombre d’atomes dans un livre…En plus d’être l’auteur d’une œuvre culte de bandes dessinées explorant les thèmes de la science-fiction et de la relation à l’espace-temps, il est aussi réalisateur et scénariste. Son dernier album, Bug – tome 2, aborde la fragilité de notre mémoire virtuelle collective à l’ère informatique.C’est l’endroit qui me choisit.Tout sauf l’autofiction.Pas de liste.Baudelaire… Les fleurs du mal…Le lambeau de Philippe Lançon. Parce qu’en plus ce n’est pas de l’autofiction.C’est très variable.Celui qui n’y est pas.Bug, la mémoire virtuelle disparaît.Générosité et passion.Autour d’une communauté d’amoureux du livre et de lecteurs en devenir, la mission première du Salon du livre de Montréal est de promouvoir le livre et le plaisir de la lecture comme biens culturels dans la société québécoise. Les valeurs qui sont au coeur de sa mission sont le partage, la diversité, l’inclusion et le plaisir.

